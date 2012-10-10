Twitter, video paylaşım servisi Vine'ı satın aldı





İlk yayına başladığı günlerde sadece 140 karakterlik mesajlar göndermeyi sağlayan Twitter'ın eksik bulunan pek çok yönü o dönem üçüncü taraf geliştiriciler tarafından kullanıcılara sunulmaya başlamıştı.





Ancak ilk olarak fotoğraf paylaşımını kendi bünyesine alan Twitter, bu alanda faaliyet gösteren yazılımları geri plana itmişti. Ardından üçüncü taraf istemci uygulamalarına da kısıtlamalar getiren Twitter'ın son hamlesi video alanında oldu.





Firma, gelen bilgilere bir video paylaşım hizmeti olan Vine'ı satın aldı. Vine, 3 kişilik bir ekip tarafından yönetilen New York kaynaklı bir firma. Video paylaşım hizmeti sunan Vine, rakiplerinin aksine sadece telefonla video çekerek paylaşma imkanı sunmuyor. Kısa aralıklarla çektiğini videoları bir araya getirerek uzun bir format haline getiriyor ve sosyal ağlarda paylaşıyor. Uygulama sadece iPhone için geliştirilmişti.





Twitter tarafından gelen resmi bir açıklama henüz yok. Ancak firmanın kendi video paylaşım servisini başlatacağına dair yorumlar yapılmaya başlandı. Bunun yanında satın almadan ziyade sadece ekibin kiralandığı ve uygulamanın kullanımda kalacağı da söyleniyor.

http://allthingsd.com/20121009/twitter-buys-vine-a-video-clip-company-that-never-launched/