ABD Hazine Bakanı: Facebook'un kripto parası Libra yasa dışı işlerde kullanılabilir

Teknoloji Editörü
Haziran ayında Facebook kendi kripto para birimi olan Libra'yı tanıtmıştı. Uzun bir süredir çıkması beklenen Libra ile ilgili ilk açıklamalar ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'den geldi. Bakana göre Libra kontrol altında tutulamazsa Facebook'un başını ağrıtabilir.
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ABD Hükümeti temkinli
Geçtiğimiz gün düzenlenen basın toplantısında konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Steven Mnuchin, başta Facebook'un Libra'sı olmak üzere diğer kripto para birimleri hakkındaki endişelerini dile getirdi. Mnuchin'e göre kripto para birimleri denetim altında tutulmazsa başta terörizm olmak üzere birçok yasa dışı faaliyette kullanılmaları mümkün.Mnuchin, kripto paraların terörizme ek olarak vergi kaçakçılığı, haraç, fidye, insan ticareti ve diğer yasa dışı durumlarda da potansiyel olarak kullanılabileceğini belirtirken, bu teknolojiye soğuk bakmadıklarını ifade ediyor. ABD Hükümeti'nin finansal sistemin verimliliğini yükselten ve hizmetlere erişimi arttıran yeni teknolojileri memnuniyetle karşılayacağını da söyleyen Hazine Bakanı, kripto para teknolojisinin iyi yönlerine de vurgu yapıyor. Facebook ise henüz yasal düzenlemeler çözülene kadar Libra para birimini kullanıma sunmayacağını açıklamıştı.
https://www.cnbc.com/2019/07/15/treasury-secretary-mnuchin-will-hold-a-news-conference-on-cryptocurrencies-at-2-pm-et.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle