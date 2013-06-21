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Twitter, yerel bazlı teklif uygulaması Spindle'ı satın aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
351
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter, yerel bazlı teklif uygulaması Spindle'ı satın aldı

Önemli yeniliklerle sosyal ağ pazarında kullanıcı kazanma yarışına hız veren Twitter, yeni bir satın almaya daha imza attı. Firma yerel bazlı teklif uygulaması Spindle'ı satın aldığını duyurdu.

Spindle, Twitter ve Facebook'tan güncellemeleri çekerek, restoran veya alışveriş gibi kategorilerde yakınlığa göre teklifler sunuyor. Hizmet ayrıca yapılan check-in'leri Facebook ve Twitter'da paylaşma imkanı da sunuyor.

Satın alma ile ilgili detaylar açıklanmazken, girişimin San Fransisco'daki ofisi taşınma için hazırlıklara başladı. Spindle, aktif olarak faaliyetlerine son verecek.

http://blog.spindle.com/ Yorum Yaz
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