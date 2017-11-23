Oyunlardaki rastgele hediye sandıkları kumar kapsamına alınabilir

Electronic Arts’ın henüz piyasaya çıkan Star Wars Battlefront 2 oyunu şimdilik iptal edilen ücretli hediye sandıkları ile çok tartışıldı. Tartışmaların büyümesi sonrasında hükümet seviyesinde adımlar atılabilir.

Kumar mı değil mi?

Belçika Adalet Bakanı Koen Geens, ek ödemeler isteyen oyunların eğer ne sunduğu tam olarak belli değilse yasaklanmasını istedi. Kullanıcıların içerisinde ne olduğunu bilmeden bu tür sandıkları satın alması kumar olarak değerlendiriliyor. Ayrıca Bakan, çocukların akıl sağlığına ciddi zararlar verebileceğini savundu.

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Geens elbette başta Star Wars Battlefront 2 olmak üzere bu tarz oyunların tümünden bahsediyor. Star Wars Battlefront 2 oyununda içinde ne olduğunu bilmediğiniz hediye sandıkları için ya onlarca saat oyun oynamak ya da onlarca Avro para ödemek zorundasınız. Gelen eleştiriler ve Disney’in baskısı sonrasında Star Wars Battlefront 2 oyununda parayla sandık satın alma şimdilik kaldırılmıştı.

Geens tüm Avrupa genelinde böyle bir karar alınması için çaba göstereceklerini aktardı. Hem Belçika hem de Hollanda kumar denetleme otoriteleri bu tarz oyunlar için inceleme başlatmış durumda. Henüz çevrim içi oyunlardaki paralı sandıklar için bir kanun bulunmuyor ancak ülke senatoları yakın zamanda değerlendirmeye alacak.