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Oyunlardaki rastgele hediye sandıkları kumar kapsamına alınabilir

İçinde ne olduğunu bilmeden satın aldığınız oyun içi hediye sandıkları sizi istemeden de olsa kumara yönlendiriyor. Bu da çocukların akıl sağlığı açısından oldukça zararlı.
1 yıl
1,6b
1
11
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Electronic Arts’ın henüz piyasaya çıkan Star Wars Battlefront 2 oyunu şimdilik iptal edilen ücretli hediye sandıkları ile çok tartışıldı. Tartışmaların büyümesi sonrasında hükümet seviyesinde adımlar atılabilir.

Kumar mı değil mi?

Belçika Adalet Bakanı Koen Geens, ek ödemeler isteyen oyunların eğer ne sunduğu tam olarak belli değilse yasaklanmasını istedi. Kullanıcıların içerisinde ne olduğunu bilmeden bu tür sandıkları satın alması kumar olarak değerlendiriliyor. Ayrıca Bakan, çocukların akıl sağlığına ciddi zararlar verebileceğini savundu.

Ayrıca Bkz. "Disney bastırdı yeni Star Wars oyununda mikro ödemeler kaldırıldı"

Geens elbette başta Star Wars Battlefront 2 olmak üzere bu tarz oyunların tümünden bahsediyor. Star Wars Battlefront 2 oyununda içinde ne olduğunu bilmediğiniz hediye sandıkları için ya onlarca saat oyun oynamak ya da onlarca Avro para ödemek zorundasınız. Gelen eleştiriler ve Disney’in baskısı sonrasında Star Wars Battlefront 2 oyununda parayla sandık satın alma şimdilik kaldırılmıştı.

Geens tüm Avrupa genelinde böyle bir karar alınması için çaba göstereceklerini aktardı. Hem Belçika hem de Hollanda kumar denetleme otoriteleri bu tarz oyunlar için inceleme başlatmış durumda. Henüz çevrim içi oyunlardaki paralı sandıklar için bir kanun bulunmuyor ancak ülke senatoları yakın zamanda değerlendirmeye alacak. 

 

http://www.guru3d.com/news-story/belgian-minister-of-justice-koen-geens-wants-to-ban-the-sale-of-games-with-loot-boxes.html Yorum Yaz
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gbzlim 1 yıl en beğenilen
Neyse ki medeniyetin beşiği belçikaymış. Türkiye olsa hemen karşı çıkmamız gerekirdi
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FatihAsl 1 yıl
Bizde de Milli Piyango var. Bu da kumar. yasaklanmalı
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Rachsuchtig 1 yıl
Belçika yapınca burada ses çıkmıyor Türkiye'de bir bakan deseydin buralar çok fena karışırdi
Yoo efendim şöyle böyle
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al-ozaria 3 ay
Temennim o ki birgün Türkiye'de de benzer karar çıkar ve CSGO açıyoruz katlıyoruz, yatırıyoruz katlıyoruz, asla kaybetmek yok(çu); Türk youtuber - twitchci - yayıncı kim varsa milletin çoluk çocuğunu bet/bahis/vb şans oyunu görünümlü, sitelerine çekerek haram para kazanan; zamanı geldiğinde topu hesabını verir umarım.
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LambayaFunfDe 1 yıl
kumar sayılmalı bence de herhangi bir fark yok çünkü
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OnLiNe MaNaGeR 1 yıl
Kumar vergisi is coming
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hazarRS 1 yıl
Eğer bu tip 'ücretli rastgele'lik tutarsa ileride dlclere de sıçrar. Atıyorum oyuna 5 farklı dlc çıkar, oyuncular bu tip sandıklar alarak içinden hangi dlcnin çıkacağını bilmeden satın alır. Sonuç? İstediğin dlcyi alabilmek için belki de 5 kere para vermen, ya da 'özel teklif' adı altında normalinin 3 katı para ödeyip istediğin dlcyi alman gerekecek. EA denen firma bunu kesin yapar.
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kartal172 1 yıl
Warface bitmiştir :)
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QuexSeeL 1 yıl
Para verip ne aldığını bilsen sıkıntı yok ama para verip sürpriz bir şey alıyorsan ödül garantili kumar makineleri gibi bir şey oluyor. Bir ödül var efsane de çıkabilir hıyar da çıkabilir ikisi de ödül sayılıyor.
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Kefelon 1 yıl QuexSeeL
Orijinalden alıntı: QuexSeeL
Para verip ne aldığını bilsen sıkıntı yok ama para verip sürpriz bir şey alıyorsan ödül garantili kumar makineleri gibi bir şey oluyor. Bir ödül var efsane de çıkabilir hıyar da çıkabilir ikisi de ödül sayılıyor.

Aslında para verip ne alacağını biliyorsun zaten. Hiçbir kutu paketi direk sürpriz olarak çıkmıyor. İçerisinden hangi oranda hangi itemin çıkabileceğini sana söylüyorlar. Bu da ihtimalleri bilerek girmenize yarıyor. Sanırım bu zaten mahkemeye taşındı ve söylediğim sebebten dolayı kumar değil dendi.
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FatihAsl 1 yıl
Bizde de Milli Piyango var. Bu da kumar. yasaklanmalı
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Rachsuchtig 1 yıl
Belçika yapınca burada ses çıkmıyor Türkiye'de bir bakan deseydin buralar çok fena karışırdi
Yoo efendim şöyle böyle
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gbzlim 1 yıl en beğenilen
Neyse ki medeniyetin beşiği belçikaymış. Türkiye olsa hemen karşı çıkmamız gerekirdi
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Kenan Memedov 1 yıl gbzlim
gbzlim
Neyse ki medeniyetin beşiği belçikaymış. Türkiye olsa hemen karşı çıkmamız gerekirdi

Tatlı su apolitiği de gelmiş.
Pembe rüyadasın.
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