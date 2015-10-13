Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter'da işten çıkarmalar gündemde

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,5b
1
5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Twitter'da işten çıkarmalar gündemde

Sosyal ağlar internetin en çok kullanıcı toplayan platformları konumunda olsa da reklam geliri anlamında tam zıddı bir durum söz konusu. Sadece içeriğe odaklanan bu platformlar reklamları da kullanıcıyı rahatsız etmeden vermek zorunda. Durum böyle olunca büyük reklam gelirleri elde edilemiyor. 

Sosyal medyanın odağına yerleşen ve adeta bir haber kaynağı olarak çalışmaya başlayan Twitter, geçtiğimiz günlerde kurucusu Jack Dorsey'in tekrar şirketin başına dönmesiyle gündeme oturmuştu ancak Dorsey eli boş gelmiyor.

Gelen bilgilere göre Dorsey bu hafta belirli sayıda çalışanı işten çıkarmayı planlıyor. Son iki yılda çalışan kadrosunun iki katına çıkmasına rağmen platformun büyümesinin yüzde 50'nin altında kalması yeniden yapılanmayı başlatan adım oldu. Yapılan yatırımların büyüme ve gelir elde etme anlamında karşılığını bulamaması şirket içerisinde de sorgulama yapılmasına sebep oluyor.

Dorsey işten çıkarmalarla sonuca odaklanan çekirdek bir mühendis kadrosu oluşturmak istiyor. Ayrıca işten çıkarmalar yanında firmanın San Fransisco'daki genel merkezinin genişletilmesi planı da iptal edildi. Kısa süre içerisinde başlayacak işten çıkarmalarda kaç çalışan listede henüz bilinmiyor.  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fuujitsu 4 yıl
Vay anasını gözün doysun %50 büyüme de %40 büyü, insanların hayatlarıyla çocuk oyuncağı gibi oynuyorlar herifler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sosisvesalam 4 yıl
beter olsunlar teröristlerin ip'lerini vermeyen bir kuruluş böyle sitelere girmeyin illa gireceksenizde ad block kullanın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
byrd 4 yıl
haşhaşilerin köstebek ibrahim okuyucu çıkartılır mı dersiniz? baya hesabı illegal şekilde yasaklamıştı.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seko92 4 yıl
Büyümeyin kardeşim, illa büyümek zorunda mısınız ? Kaldı ki büyümüş ama yetmemiş diyor. Sanırsın insan değil robot karar alıyor. Sen kendine ulaşılması imkazsız sürekli yükselen hedefler koy, ondan sonra onlara ulşamak için adam al, tamamına ulaşamazsan da işten çıkar. Bu açgözlü kapitalist kafalar yüzünden iş hayatı çekilmez hale geldi. Bundan sonra dünya döndükçe Twitter da olacaktır nedir bunların derdi anlamıyorum ? Coca Cola'nın reklam yapması ile aynı saçmalık işte...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 4 yıl
Tatilden dönmüş belli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Modüler bilgisayar ön inceleme: Lego yapar gibi yeni PC toplama 4 yıl HP Spectre X2 Ön İnceleme 4 yıl Turkcell'in çiftçilere özel servisleri mercek altında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim