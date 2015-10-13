Twitter'da işten çıkarmalar gündemde

Sosyal ağlar internetin en çok kullanıcı toplayan platformları konumunda olsa da reklam geliri anlamında tam zıddı bir durum söz konusu. Sadece içeriğe odaklanan bu platformlar reklamları da kullanıcıyı rahatsız etmeden vermek zorunda. Durum böyle olunca büyük reklam gelirleri elde edilemiyor.





Sosyal medyanın odağına yerleşen ve adeta bir haber kaynağı olarak çalışmaya başlayan Twitter, geçtiğimiz günlerde kurucusu Jack Dorsey'in tekrar şirketin başına dönmesiyle gündeme oturmuştu ancak Dorsey eli boş gelmiyor.





Gelen bilgilere göre Dorsey bu hafta belirli sayıda çalışanı işten çıkarmayı planlıyor. Son iki yılda çalışan kadrosunun iki katına çıkmasına rağmen platformun büyümesinin yüzde 50'nin altında kalması yeniden yapılanmayı başlatan adım oldu. Yapılan yatırımların büyüme ve gelir elde etme anlamında karşılığını bulamaması şirket içerisinde de sorgulama yapılmasına sebep oluyor.





Dorsey işten çıkarmalarla sonuca odaklanan çekirdek bir mühendis kadrosu oluşturmak istiyor. Ayrıca işten çıkarmalar yanında firmanın San Fransisco'daki genel merkezinin genişletilmesi planı da iptal edildi. Kısa süre içerisinde başlayacak işten çıkarmalarda kaç çalışan listede henüz bilinmiyor.