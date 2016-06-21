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Twitter’da para kazanma dönemi, Vine videoları uzuyor!

Twitter, yeni uygulaması Engage ile yepyeni bir döneme kapı aralıyor. 140 saniyeye kadar videolara olanak tanıyacak olan yazılım, performans takibi de sağlayacak. İşte detaylar:
2 yıl
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sosyal medya
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Twitter’da para kazanma dönemi, Vine videoları uzuyor!
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Twitter, içerik oluşturan popüler kullanıcıların takipçileri ile daha etkin bir şekilde etkileşime girmelerine hem de elde ettikleri kitleyi korumalarına yönelik çeşitli araçlar taşıyan yepyeni bir uygulama geliştirdiğini duyurdu.

Twitter Engage! adlı uygulama, atılan tweet’lerin nasıl etkileşimler yarattığını öğrenme imkanı sunuyor. Twitter’da etkili isimler arasından seçilenler, uygulama sayesinde doğrudan içeriklerini yükleyip buradan gelir elde etmeye başlayacak.

Twitter ayrıca bugünden itibaren herkesin 140 saniyeye kadarki videolarını oluşturup paylaşabileceklerini ve özel olarak seçilen bir grup Vine fenomeninin daha uzun Vine videolarını yükleyebileceklerini söyledi. Beta aşamasındaki bu süreçte özel olarak seçilen kullanıcılar, 140 saniyelik videolar yükleyebilecek.

Vine’da Para Kazanma ve 140 Saniyelik Video Dönemi

Ayrıca Vine da Twitter’ın Amplify Open programına dahil oluyor. Böylelikle Vine üzerinden para kazanma fırsatı da resmen başlamış diyebiliriz. Test sürecinin ardından tüm kullanıcılara özellikler tam anlamıyla açılacak.

2016 başından itibaren video içerikli tweetler’in %50 oranında artış gösterdiğini aktaran Twitter, yeni ürünler ile içerik oluşturanların hem video oluşturmalarını kolaylaştıracak hem de para kazanma olanağı tanıyacak. Aynı zamanda takipçilerin tek bir noktadan tüm videolara ulaşabilmesi sağlanacak.

İlk etapta Twitter Engage’i sadece ABD’de kullanıcılara açacak olan şirket, ilerleyen dönemde küresel ölçekte bir genişleme sağlayacak. Uygulamanın çok yakında hem Android hem de iOS için uygulama mağazalarında yer almış olacak. Şimdilik sadece ABD’deki AppStore mağazasında yer alıyor.

Aşağıdaki tweet'te örnek bir gönderi yer alıyor:

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Pi 2 yıl en beğenilen
Hay ben sizin populer kulturunuze. Yutup para veriyor diye sacma sapan videolar, kişilikler turedi. Uc bes dakikalik net zevkimize tecavuz ettiler. Simdi de bu zırva. Yok mu aptal saptal video ve kisilikleri filtre edecek bir yapi?
Hay ben sizin populer kulturunuze. Yutup para veriyor diye sacma sapan videolar, kişilikler turedi. Uc bes dakikalik net zevkimize tecavuz ettiler. Simdi de bu...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Soul741 2 yıl
Video paylaşımının hakikaten cılkı çıktı. Youtube'da deli paralar dönüyor diye ilgi çekmek için saçma sapan, yalan dolan videolar çeken kanallar türedi. Artık Youtube'a girme isteğim azaldı. Öylesine çöp içerik var ki, doğru içeriği bulmak çölde su bulmaya döndü. Girin bakın trend videolar bölümüne. Nasıl berbat videolar göreceksiniz.
Youtube büyük bir video çöplüğüne döndü ne yazık ki.
Video paylaşımının hakikaten cılkı çıktı. Youtube'da deli paralar dönüyor diye ilgi çekmek için saçma sapan, yalan dolan videolar çeken kanallar türedi. Artık Y...
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aylakbilgin 2 yıl
Para kazanmak artık çok kolay hemen bu eğitim kitini al ve yatarak para kazan
ParaTube Sistemi nedir neye yarıyor?
Bu sistemin en güzel tarafı ister yurtdışı affiliate (satış ortaklığı) ister Xticaret affiliate istersen de kendi ürün ve hizmetlerini pazarlamada kullanabilecek olman. Yani ParaTube sistemi sadece biz satış ortaklarına değil ürün ve hizmetlerini müşterilerle buluşturmaya çalışan firmalara da inanılmaz bir yöntem sağlıyor. Bence youtube dan para kazanma konusunda en etkili sistem. Hem bu videoları Google da ilk sayfaya getirmeyi sağladığı için reklamlarla da para kazanma yolunu seçebilirsin illa bişey satman da gerekmez. Videoları ilk izlediğimde ne kadar basit bir yöntemmiş buna mı para verdim diye düşündüm bir an ancak oldukça karmaşık bir işi Musa Bey öyle güzel ve basite indirgeyerek anlatmıştı ki bunu ancak tüm videoları izleyip bitirdiğimde anlayabilmiştim. Heyecanla ilk videomu youtube a yükledikten sonra 15 dakikada google ilk sayfada olduğunu gördüğümde heycandan yerimde duramadım gecenin bir yarısı. Eğitimi izlediğinizde kafanızda öyle şimşekler çakacak ki ParaTube Resmi Satış sayfasında belirtildiği kadar iddialı bir yöntem olduğunu hemen farkedeceksiniz. Ben gerçekten de Musa Beye 2015 in başlarında bizi böyle bir metotla tanıştırdığı için yeniden teşekkür etmek istiyorum. ParaTube sayesinde şu anda clickbankta da istediğim ürünlerin reklamlarını ücretsiz yapabiliyorum :). Çok gecikmeden bu seti indirimli fiyattan almanı öneririm çünki kısa bir süre sonra 149 tl ye dah asonra da 249 tl den satışı devam edeceği söylendi ki aynı programı yurtdışında almak için 249 dolar ödemek zorunda kalıyorsun üstleik de bu kadar destek almadan. Hiç zaman kaybetmeden bu yılın en iyi eğitim setine hemen BURDAN İNDİRİMLİ SAHİP OL.
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figenamca 2 yıl
Arkadaşlar Merhaba acilen 35 üyeye ihtiyacım var. multi üyelik yasak olduğu için ayrı ayrı 35 üye olması lazım. youtube.com/...… bu linkteki youtube videosunun altındaki yazmış olduğum linke tıklayarak üyeliğinizi gerçekleştirip bana mail atmanız ve toplamda 35 üyeye ulaşmam durumunda üye başına 50 tl vereceğim. Hesabımda çok para var fakat toplamda 40 üye getirilmesi gerekiyor. Şuan 5 üyem var. Üye olanlar lütfen figen_amca@hotmail.com adresine bilgilendirme mailini ve banka ıban numarasını atsınlar. Site yabancı bir site o yüzden üyelik için videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Google translate ten de faydalanabilirsiniz copy paste kullanarak. Herkese bol kazançlar.
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BekirTemel 2 yıl
eliniz kolunuz tutuyor gidin para kazanın diyen çıkmamış en azından
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alp0007 2 yıl
Birileri para kazanacaksa, birileri para kaybedecektir. Kim para kaybedecek?
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kadirirdem 2 yıl
illa bir şey tutmasın afedersin b*kunu çıkartıyorlar...
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trooe199 2 yıl
Ölücüler mezarlarından kalkıp girişirler bu işe.
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sniper23 2 yıl
Soul741
Video paylaşımının hakikaten cılkı çıktı. Youtubeda deli paralar dönüyor diye ilgi çekmek için saçma sapan, yalan dolan videolar çeken kanallar türedi. Artık Youtubea girme isteğim azaldı. Öylesine çöp içerik var ki, doğru içeriği bulmak çölde su bulmaya döndü. Girin bakın trend videolar bölümüne. Nasıl berbat videolar göreceksiniz. Youtube büyük bir video çöplüğüne döndü ne yazık ki.

Youtube'da +18 yazılıp direk 80 milyonun üzerinde izlenim alan videolar aklıma geldi.
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Soul741 2 yıl
Video paylaşımının hakikaten cılkı çıktı. Youtube'da deli paralar dönüyor diye ilgi çekmek için saçma sapan, yalan dolan videolar çeken kanallar türedi. Artık Youtube'a girme isteğim azaldı. Öylesine çöp içerik var ki, doğru içeriği bulmak çölde su bulmaya döndü. Girin bakın trend videolar bölümüne. Nasıl berbat videolar göreceksiniz.
Youtube büyük bir video çöplüğüne döndü ne yazık ki.
Yanıtla +4
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Pi 2 yıl en beğenilen
Hay ben sizin populer kulturunuze. Yutup para veriyor diye sacma sapan videolar, kişilikler turedi. Uc bes dakikalik net zevkimize tecavuz ettiler. Simdi de bu zırva. Yok mu aptal saptal video ve kisilikleri filtre edecek bir yapi?
1 Yanıt Yanıtla +6
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shadowtr 2 yıl Pi
chrome eklentisi falan var, onlarla nispeten daha temiz.
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B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
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