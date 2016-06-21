Twitter’da para kazanma dönemi, Vine videoları uzuyor!

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Twitter, içerik oluşturan popüler kullanıcıların takipçileri ile daha etkin bir şekilde etkileşime girmelerine hem de elde ettikleri kitleyi korumalarına yönelik çeşitli araçlar taşıyan yepyeni bir uygulama geliştirdiğini duyurdu.

Twitter Engage! adlı uygulama, atılan tweet’lerin nasıl etkileşimler yarattığını öğrenme imkanı sunuyor. Twitter’da etkili isimler arasından seçilenler, uygulama sayesinde doğrudan içeriklerini yükleyip buradan gelir elde etmeye başlayacak.

Twitter ayrıca bugünden itibaren herkesin 140 saniyeye kadarki videolarını oluşturup paylaşabileceklerini ve özel olarak seçilen bir grup Vine fenomeninin daha uzun Vine videolarını yükleyebileceklerini söyledi. Beta aşamasındaki bu süreçte özel olarak seçilen kullanıcılar, 140 saniyelik videolar yükleyebilecek.

Vine’da Para Kazanma ve 140 Saniyelik Video Dönemi

Ayrıca Vine da Twitter’ın Amplify Open programına dahil oluyor. Böylelikle Vine üzerinden para kazanma fırsatı da resmen başlamış diyebiliriz. Test sürecinin ardından tüm kullanıcılara özellikler tam anlamıyla açılacak.

2016 başından itibaren video içerikli tweetler’in %50 oranında artış gösterdiğini aktaran Twitter, yeni ürünler ile içerik oluşturanların hem video oluşturmalarını kolaylaştıracak hem de para kazanma olanağı tanıyacak. Aynı zamanda takipçilerin tek bir noktadan tüm videolara ulaşabilmesi sağlanacak.

İlk etapta Twitter Engage’i sadece ABD’de kullanıcılara açacak olan şirket, ilerleyen dönemde küresel ölçekte bir genişleme sağlayacak. Uygulamanın çok yakında hem Android hem de iOS için uygulama mağazalarında yer almış olacak. Şimdilik sadece ABD’deki AppStore mağazasında yer alıyor.

Aşağıdaki tweet'te örnek bir gönderi yer alıyor: