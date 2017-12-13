Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter’da sıralı gönderi dönemi başlıyor

Fikirlerinizi ifade etmek için Twitter’da ardı ardına onlarca Tweet atmak ve bunları takip etmek sizi yoruyorsa artık resmi olarak çoklu gönderi aracı kullanıma sunuldu.
1 yıl
2b
1
2
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Twitter artık 280 karakter sınırına ulaştı ve insanlar daha fazla karakter ile fikirlerini ifade ediyor. Ne var ki halen bununla yetinmeyenler var. Bunları da düşünen Twitter, sıralı gönderi özelliğini devreye soktu.

Tek seferde

Sıralı Tweet gönderimi aslında hem gönderen hem de okuyan için zor oluyor. Takip edilen diğer hesapların da gönderileri araya karıştığında sıralı gönderileri okumak için kişinin hesabına gitmek veya gönderiye tıklamak gerekiyor. Ya da sıralı gönderiler bitmeden cevaplar gelmeye başlayınca bu kez sonunu getirmek zor oluyor.

Ayrıca Bkz. "Ubuntu geliştiricisi artık milyarder"

Twitter’ın yeni özelliği, gönderi hazırlama kısmında sağ alt tarafta görünen + tuşuna basarak ortaya çıkıyor. İlk gönderi sonrasında toplamda 25 adede kadar gönderi eklenebiliyor. 280 karakter sınırını da düşünürsek toplamda 7000 karakterlik bir yazı ortaya çıkıyor.

Bu paketi yolladıktan sonra Başka Tweet Ekle tuşuna tıklayarak yeni bir paket daha ekleyebiliyorsunuz. Böylece sınırsız bir gönderi zinciri elde edebiliyorsunuz. Takipçiler ise Konuyu Göster tuşu ile gönderinin en başına dönebiliyor. Yeni özellik önümüzdeki haftalarda tüm platformlara sunulmuş olacak. 

 

https://thenextweb.com/twitter/2017/12/12/twitter-now-lets-create-tweetstorms-tweeting/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MrOneoguzhanPro 1 yıl
twitter hala ayakta durmaya çalışıyorlar çağın biraz gerisinde kaldılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilo1327 1 yıl
Geç bile kalındı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Orta sınıf Huawei Honor 9 Lite dört kamerayla geliyor 1 yıl Fransa okullarda cep telefonunu yasaklıyor 1 yıl NASA ve Google, bugün çok önemli bir keşif duyurusu yapmaya hazırlanıyor 1 yıl iOS 11.2.1 yayınlandı: HomeKit güvenlik açığı düzeltiliyor 1 yıl Ay'a reklam panoları dikecekler: Japon uzay şirketi, 90 milyon dolarlık yatırım aldı 1 yıl 2019 Volkswagen Jetta'ya ait yeni eskiz görseller yayınlandı 1 yıl Microsoft ile IOTA ortak değilmiş 1 yıl Şimdiye kadar sadece 50.000 adet Essential Phone satıldı 1 yıl Intel Inside pazarlama programının bütçesi kesintiye uğruyor 1 yıl Yeni teknikle metastaz yapan hücreler anlık olarak takip edilebilecek 1 yıl Galaxy S9'un tasarımı ve renk seçenekleri sızdırıldı 1 yıl Google Duo artık Android arama ekranında 1 yıl Xiaomi Mi Router 3C incelemesi "Beyaz F/P canavarı mı acaba?" 1 yıl Borsa İstanbul, BISTcoin isimli kripto para için çalışmalara başladı 1 yıl Türkiye Kart ile tüm işlemler tek karttan yapılacak 1 yıl Adobe Lightroom CC artık fotoğrafları yapay zekayla otomatik olarak düzenleyebiliyor 1 yıl Mini, 2021 yılı için yeni bir SUV hazırlıyor 1 yıl Starbucks'ın ücretsiz Wi-Fi hizmetinin de bir bedeli varmış 1 yıl Ayasofya ve Sultanahmet, Star Wars mimarisine ilham olmuş 1 yıl 22.yüzyıla güç vermesi beklenen teknolojiler 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Twitter’da sıralı gönderi dönemi başlıyor Sonraki Otoyollara gürültü perdesi ve ses yutan asfalt geliyor 1 yıl Star War: The Last Jedi ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl Türkiye'de Bitcoin: Yasal mı değil mi? 1 yıl Büyük sıçrama: Litecoin bir haftada yüzde 240 değer kazandı! 1 yıl Global silah satışları 5 yıl sonra artışa geçti: Aselsan ve TAI hızlı yükseliyor! 1 yıl 2017'de Google'da en çok arananlar 1 yıl Bitcoin'den vergi alınması için çalışmalar başladı 1 yıl Türkiye’nin ilk sürücüsüz metro hattı 15 Aralık’ta açılacak 1 yıl Ubuntu geliştiricisi artık milyarder 1 yıl Toshiba, araçlara yönelik çok hızlı NAND bellek geliştirdi 1 yıl Opera'nın Android sürümü yeni kullanıcı arayüzüne sahip oldu 1 yıl SpaceX, bugün tekrar kullanılabilirlikte yeni bir ilke imza atmaya hazırlanıyor 1 yıl Netflix’te günde 140 milyon saat içerik izleniyor 1 yıl İslam'a uygun Bitcoin geliyor 1 yıl 2018 Altın Küre Ödülleri için adaylar açıklandı 1 yıl Boğaziçi Üniversitesi siber güvenlik kampı başlıyor 1 yıl Eski Facebook yöneticisi: "Programlandığınızın farkında değilsiniz, toplumun temellerini yıkıyoruz." 1 yıl Galaxy S9 en hızlı şarj edilen akıllı telefon olabilir 1 yıl Siyasilerden "Bitcoin borsası kuralım" önerisi 1 yıl Google’dan yapay zeka destekli üç yeni fotoğrafçılık uygulaması Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim