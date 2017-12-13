Twitter’da sıralı gönderi dönemi başlıyor

Twitter artık 280 karakter sınırına ulaştı ve insanlar daha fazla karakter ile fikirlerini ifade ediyor. Ne var ki halen bununla yetinmeyenler var. Bunları da düşünen Twitter, sıralı gönderi özelliğini devreye soktu.

Tek seferde

Sıralı Tweet gönderimi aslında hem gönderen hem de okuyan için zor oluyor. Takip edilen diğer hesapların da gönderileri araya karıştığında sıralı gönderileri okumak için kişinin hesabına gitmek veya gönderiye tıklamak gerekiyor. Ya da sıralı gönderiler bitmeden cevaplar gelmeye başlayınca bu kez sonunu getirmek zor oluyor.

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Twitter’ın yeni özelliği, gönderi hazırlama kısmında sağ alt tarafta görünen + tuşuna basarak ortaya çıkıyor. İlk gönderi sonrasında toplamda 25 adede kadar gönderi eklenebiliyor. 280 karakter sınırını da düşünürsek toplamda 7000 karakterlik bir yazı ortaya çıkıyor.

Bu paketi yolladıktan sonra Başka Tweet Ekle tuşuna tıklayarak yeni bir paket daha ekleyebiliyorsunuz. Böylece sınırsız bir gönderi zinciri elde edebiliyorsunuz. Takipçiler ise Konuyu Göster tuşu ile gönderinin en başına dönebiliyor. Yeni özellik önümüzdeki haftalarda tüm platformlara sunulmuş olacak.