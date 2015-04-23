Twitter'ın Android uygulaması öne çıkan içerikleri göstermeye başladı

Popüler sosyal ağlardan Twitter, Android uygulamasına "Öne Çıkanlar" isimli yeni bir özellik ekledi.

Twitter'ın Android telefonlara özel yeni özelliği "Öne Çıkanlar", uygulamanın "Mobil Bildirimler" sayfası üzerinden aktif edilebiliyor ve açıldıktan sonra uygulamanın ana sayfasına ufak bir simge halinde yerleşiyor. Buradan takip edilen kişilere göre günün öne çıkan / popüler tweetlerini gözler önüne seren Twitter, bu içerikleri günde iki kez bildirim temelinde de kullanıcılarına karşısına çıkartabiliyor. "Öne Çıkanlar" bu doğrultuda kişiye özel bir çözüm ortaya koyuyor.

Twitter'ın konu hakkında hazırladığı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.androidcentral.com/twitter-adds-highlights-android-daily-summary-best-tweets