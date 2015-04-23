Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter'ın Android uygulaması öne çıkan içerikleri göstermeye başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,3b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Twitter'ın Android uygulaması öne çıkan içerikleri göstermeye başladı
 
Popüler sosyal ağlardan Twitter, Android uygulamasına "Öne Çıkanlar" isimli yeni bir özellik ekledi.
Twitter'ın Android telefonlara özel yeni özelliği "Öne Çıkanlar", uygulamanın "Mobil Bildirimler" sayfası üzerinden aktif edilebiliyor ve açıldıktan sonra uygulamanın ana sayfasına ufak bir simge halinde yerleşiyor. Buradan takip edilen kişilere göre günün öne çıkan / popüler tweetlerini gözler önüne seren Twitter, bu içerikleri günde iki kez bildirim temelinde de kullanıcılarına karşısına çıkartabiliyor. "Öne Çıkanlar" bu doğrultuda kişiye özel bir çözüm ortaya koyuyor.
Twitter'ın konu hakkında hazırladığı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.androidcentral.com/twitter-adds-highlights-android-daily-summary-best-tweets Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Sorulu Cevaplı" Teknoloji ve Oyun Programı Canlı Yayın Tekrarı 4 yıl A4 Tech Bloody G501 Oyuncu Kulaklığı İncelemesi 4 yıl Vodafone Akıllı değişim kampanyası Samsung Galaxy S6 Edge ve Galaxy S6 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim