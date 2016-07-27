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Twitter'ın Android uygulamasına "Gece Modu" özelliği geldi

Twitter’ın yaklaşık iki aydır test ettiği, düşük ışıklı ortamlarda gözlerin daha az yorulmasını sağlayan "Gece Modu" özelliği bugün itibariyle tüm Android kullanıcıları için hayata geçirildi.
2 yıl
3,2b
1
8
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Twitter'ın Android uygulamasına
 
Son dönemde kullanıcı deneyimini iyileştirme adına masaüstü ve mobil platformlarında birtakım düzenlemeler gerçekleştiren Twitter, hatırlayacağınız üzere yakın zamanda mobil uygulamasını materyal tasarım anlayışıyla baştan aşağı yenileyerek çok daha modern bir görünüme kavuşmuştu.

Mikro blog bünyesinden yapılan açıklamaya göre yaklaşık iki aydır kapalı beta grubuyla test edilen "Gece Modu" özelliğinin artık tüm Android kullanıcıları için yayınlandığı duyuruldu. Sol üst köşedeki profil simgesinden aktifleştirebileceğiniz "Gece Modu" sayesinde arka plan koyu, yazılar ise daha açık bir renge kavuşuyor. Böylelikle düşük ışık oranına sahip ortamlarda Twitter’ın mobil uygulamasını kullanırken ekranın gözü daha az yorması sağlanarak baş ağrısı ve göz kızarıklığı gibi problemlerin kısmen önüne geçiliyor.
Edinilen bilgilere göre yakın zamanda getirilecek süre fonksiyonu ile "Gece Modu"nun sadece istenilen saat aralıklarında otomatik şekilde açılıp kapanması da mümkün hale gelecek. Şu an sadece Android platformunda hayata geçirilen Twitter'ın yeni özelliğinin iOS'a ne zaman geleceği ise henüz netlik kazanmış değil.

https://support.twitter.com/articles/20170280#night Yorum Yaz
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tahir40 2 yıl en beğenilen
"Şu an sadece Android platformunda hayata geçirilen Twitter'ın yeni özelliğinin iOS'a ne zaman geleceği ise henüz netlik kazanmış değil."
Şu kısmı Ekremciğime yollayın...
"Şu an sadece Android platformunda hayata geçirilen Twitter'ın yeni özelliğinin iOS'a ne zaman geleceği ise henüz netlik kazanmış değil."Şu kısmı Ekremciği...
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kadirirdem 2 yıl

"Şu an sadece Android platformunda hayata geçirilen Twitter'ın yeni özelliğinin iOS'a ne zaman geleceği ise henüz netlik kazanmış değil." Ekreme gösterirseniz felç geçirir...
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tahir40 2 yıl en beğenilen
"Şu an sadece Android platformunda hayata geçirilen Twitter'ın yeni özelliğinin iOS'a ne zaman geleceği ise henüz netlik kazanmış değil."
Şu kısmı Ekremciğime yollayın...
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JoeyBane 2 yıl
nihayet. digerleri de ornek almali..(dh dahil)
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Guest-05F99D7C6 2 yıl
DH'nin yakında çıkacak uygulamasında vardır bu özellik inş.
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Barni Moloztaş 2 yıl
Güzel
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lapatid 2 yıl
epey gec kalinmis bir yenilik.
beyaz arka planli olup da gece modu sunmayan uygulama kalmamasi lazim artik
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uzays1z 2 yıl
Harika oldu. hem şarja da faydası olacaktır. Gündüz bile bu şekilde kullanırım.
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***Leopard*** 2 yıl
Denedim,gayet hos olmus
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