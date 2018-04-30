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Twitter'ın, Cambridge Analytica araştırmacısına veri erişimi sattığı ortaya çıktı

Milyonlarca Facebook kullanıcısının özel bilgilerini toplayıp, usulsüz bir şekilde kullandığı ortaya çıkan Cambridge Analytica ile ilgili haberler bitmiyor. Olayların içine şimdi de Twitter girdi.
1 yıl
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in yargılanmasına kadar uzanan Cambridge Analytica skandalı ile ilgili gelişmeler bitmek bilmiyor. Şimdi de şirketin ortak çalışma yürüttüğü ve Alexander Kogan'a ait olan Global Science Research şirketinin, Twitter'dan kullanıcı verilerine erişim satın aldığı ortaya çıktı.

Twitter API erişimi sattığını doğruladı

Bloomberg'in haberine göre Kogan'a ait Global Science Research şirketi, Twitter kullanıcılarının Aralık 2014 ve Nisan 2015'e kadar olan tweetlerini rastgele bir şekilde topladığı belirtiliyor. Twitter, kişisel bilgilerin kesinlikle satılmadığını açıklarken, söz konusu şirketin sadece açık olan tweetleri toplayabilmek için 5 aylık API erişimi aldığını öne sürüyor.
Twitter yaptığı açıklamada, belirli şirket ve geliştiricilere Uygulama Programlama Arayüzü (API) desteği verildiğini belirtirken, toplanan verilerin genellikle kullanıcı alışkanlıklarını analiz etmede kullanıldığını belirtiyor. Dev şirket, yaşanan Facebook skandalı sonrasında Cambridge Analytica ve bağlı şirketlerin reklamlarını yayınlamayacağını açıklamıştı. Söz konusu veri erişimi her ne kadar masum gibi görünse de, şimdilik Twitter'ın açıklamalarına inanmaktan başka bir seçeneğimiz yok.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-29/twitter-sold-cambridge-analytica-researcher-public-data-access Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Shen 1 yıl
"Twitter, kişisel bilgilerin kesinlikle satılmadığını açıklarken, söz konusu şirketin sadece açık olan tweetleri toplayabilmek için 5 aylık API erişimi aldığını öne sürüyor."
=
"Kullanıcı verilerini satmadım, 5 aylığına kullanıcı verilerine erişme hakkını sattım."
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Mianfei 1 yıl
fuat avni gg
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esmerbuyucu 1 yıl
Jack Dorsey, neden?
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