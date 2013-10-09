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Twitter'ın Windows Phone 8 uygulaması güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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10
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter'ın Windows Phone 8 uygulaması güncellendi
Sosyal medyanın büyük isimlerinden Twitter, kendi geliştirdiği Windows Phone 8 uygulamasını yeni özellikler ile güncelledi.
Yapılan güncelleme ile öncelikle koyu ya da açık renge sahip iki farklı tema / ara yüz sunmaya başlan servis, ayrıca seçilen favori Twitter hesaplarının attıkları twetler için bildirim imkanına, ana ekranda anahtar kelimeler üzerinden arama özelliğine, 13 farklı yeni dile, mobil ve masaüstü Windows platformları arasında direkt olarak senkronizasyon desteğine, kilit ekranında ilgi çekici tweetlerin görüntülenmesine ve son olarak geliştirilmiş arama ve keşfetme imkanlarına kavuşan Twitter Windows Phone 8 uygulaması, artık çok daha etkili bir deneyim sunabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Twitter Windows Phone 8 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://blogs.technet.com/b/firehose/archive/2013/10/08/twitter-update-on-windows-phone-not-just-skin-deep-quicker-access-to-tweets-that-matter-to-you.aspx Yorum Yaz
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zopheal 6 yıl
Twittercilar cevap alamadim
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zopheal 6 yıl
Telefonun sucu yok, yazilimcilarin sucu :))
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kojiro 6 yıl
Şu WP kendini imha etse ne güzel olmaz mı?
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zopheal 6 yıl
Takip ettiklerinizin twitleri ile ilgili bildirimler geliyir mu ? Bende henuz hareket yokta ?
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Kulak Misafiri 6 yıl
Twitter'ım yok kafam rahat .)
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HodriMeydan89 6 yıl
Darısı facebook un başına
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Led Zeppelin 6 yıl
Başlık ters olmamış mı ? doğrusunun
Windows Phone 8 in Twitter Uygulaması Yenilendi olması gerekmez miydi
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