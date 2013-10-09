Twitter'ın Windows Phone 8 uygulaması güncellendi

Sosyal medyanın büyük isimlerinden Twitter, kendi geliştirdiği Windows Phone 8 uygulamasını yeni özellikler ile güncelledi.

Yapılan güncelleme ile öncelikle koyu ya da açık renge sahip iki farklı tema / ara yüz sunmaya başlan servis, ayrıca seçilen favori Twitter hesaplarının attıkları twetler için bildirim imkanına, ana ekranda anahtar kelimeler üzerinden arama özelliğine, 13 farklı yeni dile, mobil ve masaüstü Windows platformları arasında direkt olarak senkronizasyon desteğine, kilit ekranında ilgi çekici tweetlerin görüntülenmesine ve son olarak geliştirilmiş arama ve keşfetme imkanlarına kavuşan Twitter Windows Phone 8 uygulaması, artık çok daha etkili bir deneyim sunabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Twitter Windows Phone 8 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://blogs.technet.com/b/firehose/archive/2013/10/08/twitter-update-on-windows-phone-not-just-skin-deep-quicker-access-to-tweets-that-matter-to-you.aspx