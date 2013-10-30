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Twitter'ın iOS ve Android uygulamaları fotoğraf / video ön izleme desteğiyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter'ın iOS ve Android uygulamaları fotoğraf / video ön izleme desteğiyle güncellendi
Kullanıcı sayısını gün geçtikçe arttıran sosyal ağlardan Twitter'ın iOS ve Android uygulamaları, fotoğraf / video ön izleme desteğiyle yeni sürümlerine güncellendi.
Yayınlanan güncelleme sayesinde kullanıcılar artık Twitter fotoğraflarını ve Vine videolarını direkt olarak ana akışları üzerinde ön izleme şeklinde görüntüleyebilecekler ve bu içeriklerin üzerine basıldığı zaman tam ekran izleme şansına erişebilecekler. Ayrıca ana akış üzerinde cevap verme, retweet yapma ya da diğer kişileri takip edebilme gibi iletişimi kolaylaştırıcı bir özelliğe de kavuşan uygulama, Tweet ön izleme özelliğinin isteğe bağlı olarak ayarlar menüsünden kapatılmasına da izin veriyor.
Güncellenen Twitter iOS uygulamasına ücretsiz olarak buradan, Android uygulamasına ise buradan ulaşabilirsiniz. 


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Masdera 6 yıl
Düşük internet paketi kullananlar için sıkıntı oluşturabilir. Aynı şekilde Twitter sayfasında da önizleme getirilmiş.

Edit: Ayarlardan düzeltilebiliyormuş.
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NomadCRY 6 yıl Masdera
Masdera

Düşük internet paketi kullananlar için sıkıntı oluşturabilir. Aynı şekilde Twitter sayfasında da önizleme getirilmiş. Gereksiz olmuş bana göre.

Uygulama ayarlarından kapatılabiliyor.
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