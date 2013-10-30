Twitter'ın iOS ve Android uygulamaları fotoğraf / video ön izleme desteğiyle güncellendi

Kullanıcı sayısını gün geçtikçe arttıran sosyal ağlardan Twitter'ın iOS ve Android uygulamaları, fotoğraf / video ön izleme desteğiyle yeni sürümlerine güncellendi.

Yayınlanan güncelleme sayesinde kullanıcılar artık Twitter fotoğraflarını ve Vine videolarını direkt olarak ana akışları üzerinde ön izleme şeklinde görüntüleyebilecekler ve bu içeriklerin üzerine basıldığı zaman tam ekran izleme şansına erişebilecekler. Ayrıca ana akış üzerinde cevap verme, retweet yapma ya da diğer kişileri takip edebilme gibi iletişimi kolaylaştırıcı bir özelliğe de kavuşan uygulama, Tweet ön izleme özelliğinin isteğe bağlı olarak ayarlar menüsünden kapatılmasına da izin veriyor.

Güncellenen Twitter iOS uygulamasına ücretsiz olarak buradan , Android uygulamasına ise buradan ulaşabilirsiniz.



