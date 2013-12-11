Twitter'ın iOS ve Android uygulaması güncellendi

Haber Editörü
Sosyal medyanın büyük isimlerinden Twitter, iOS ve Android uygulamasını yeni özellikler ile 6.0 sürümüne güncelledi.
Popüler uygulamaya 6. sürümünün getirdiği yenilikler ise şu şekilde;
- Görünüm yenilendi. Anasayfa, Etkinlik ve Keşfet artık Zaman Akışlarında geçiş yaparken kullanılabilir.
- Direkt Mesajlar içerisinde fotoğraf paylaşma desteği getirildi.
- Yalnızca takip ettiğin kişilerin Yanıtlarını, Retweetlerini ve Favorilerini görüntülemek için seçim yap.
- En çok önem verdiğin kişilerden Push Bildirimleri al.
- Tweetlediklerini her an bir Push Bildirim almak için profillerini favorilere ekle.
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