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Twitter'ın iOS ve Android uygulaması güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
397
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter'ın iOS ve Android uygulaması güncellendi
Sosyal medyanın büyük isimlerinden Twitter, iOS ve Android uygulamasını yeni özellikler ile 6.0 sürümüne güncelledi. 

Popüler uygulamaya 6. sürümünün getirdiği yenilikler ise şu şekilde; 
  • Görünüm yenilendi. Anasayfa, Etkinlik ve Keşfet artık Zaman Akışlarında geçiş yaparken kullanılabilir.
  • Direkt Mesajlar içerisinde fotoğraf paylaşma desteği getirildi.
  • Yalnızca takip ettiğin kişilerin Yanıtlarını, Retweetlerini ve Favorilerini görüntülemek için seçim yap.
  • En çok önem verdiğin kişilerden Push Bildirimleri al.
  • Tweetlediklerini her an bir Push Bildirim almak için profillerini favorilere ekle.

Ücretsiz olarak sunulan Twitter iOS ve Android uygulamalarına buradan / buradan ulaşabilirsiniz.

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