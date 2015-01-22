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Twitter'ın yeni özelliği "Siz uzaktayken" kullanıma sunuldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Daha önce Twitter'ın yeni bir özelliğinin beta aşamasında kullanılma sunduğunu  bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. 20 Günlük deneme aşamasının ardından Twitter yeni özelliği artık tüm kullanıcılar için kullanıma sundu.

"While You Were Away" şeklinde adlandırılan bu yeni özellik "Siz Uzaktayken" gözden kaçırdığınız popüler tweetleri size sunuyor. Twitter'a uzun süre girmeyen kullanıcıların daha sonra platforma döndüğünde hızlı bir şekilde olup bitenden haberdar olabilmesi için geliştirilen özellik sürekli platformu aktif olarak kullanan kullanıcılara daha seyrek bir şekilde gösterilecek. Özellik ile sunulan özetlerin neye göre seçileceği hala açıklanmış değil fakat diğer kullanıcıların etkileşimlerine göre seçileceği düşünülüyor.

Şimdilik iOS kullanıcıları için aktif olan özellik kısa bir süre içerisinde Android ve Web sürümlerinde de kullanılabilir olacak. Windows Phone veya diğer platformlar için ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
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XQS 4 yıl
Boş
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LVNDSCAPE 4 yıl
Tutmaz
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galaxyg 4 yıl
Bu özelliği nasıl kullanıca
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GrandTiger 4 yıl
Güzelmiş ama neye göre seçecek acaba tweetleri
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doctor_bey 4 yıl
Benim telefon çooook nadir girdiğim ve fake hesabımın olduğu twitter uygulamasında kasım kasım kasılıyor; bununla ölür herhalde
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gael 4 yıl
resimler ve videolar geç açılıyor önce bunu düzeltseler
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Swonz 4 yıl
Gereksiz
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Gece772 4 yıl
Sosyal medya out....
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HerkesMemnun 4 yıl
Aslında güzel gelişmeler bunlar ancak böyle kolaylıklar gelincede çok mu batıyoruz işin içine bilemedim.
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