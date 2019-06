Twitter'ın yeni özelliği "Siz uzaktayken" kullanıma sunuldu

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Daha önce Twitter'ın yeni bir özelliğinin beta aşamasında kullanılma sunduğunu bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. 20 Günlük deneme aşamasının ardından Twitter yeni özelliği artık tüm kullanıcılar için kullanıma sundu."While You Were Away" şeklinde adlandırılan bu yeni özellik "Siz Uzaktayken" gözden kaçırdığınız popüler tweetleri size sunuyor. Twitter'a uzun süre girmeyen kullanıcıların daha sonra platforma döndüğünde hızlı bir şekilde olup bitenden haberdar olabilmesi için geliştirilen özellik sürekli platformu aktif olarak kullanan kullanıcılara daha seyrek bir şekilde gösterilecek. Özellik ile sunulan özetlerin neye göre seçileceği hala açıklanmış değil fakat diğer kullanıcıların etkileşimlerine göre seçileceği düşünülüyor.Şimdilik iOS kullanıcıları için aktif olan özellik kısa bir süre içerisinde Android ve Web sürümlerinde de kullanılabilir olacak. Windows Phone veya diğer platformlar için ise herhangi bir açıklama yapılmadı.