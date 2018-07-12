Twitter'ın yeni politikası ile takipçi sayılarınız düşecek

Teknoloji Editörü
Eğer siz de bir Twitter kullanıcısıysanız, bugünlerde takipçi sayınızın düşmesine hazır olun. Popüler mikroblog sitesi Twitter Çarşamba günü yaptığı açıklama ile, takipçi sayımının çalışma şeklinin temel olarak değiştirileceğini açıkladı. Yapılan duyuruya göre bundan böyle kilitli hesaplar takipçi sayısına dahil edilmeyecek.
Twitter kilitli hesapları artık takipçiden saymayacak
Şirket blogundan yapılan açıklamaya göre, Twitter kullanıcılarının bilmeleri gereken ana nokta, şüpheli etkinlik nedeniyle şirket tarafından kilitlenen hesapların artık takipçi sayısından çıkarılacağı. Twitter bu sayede kullanıcıların takipçi sayılarının daha doğru ve anlamlı bir hale getirileceğini ifade ediyor.
https://blog.twitter.com/official/en_us/topics/company/2018/Confidence-in-Follower-Counts.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle