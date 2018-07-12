Twitter'ın yeni politikası ile takipçi sayılarınız düşecek

Eğer siz de bir Twitter kullanıcısıysanız, bugünlerde takipçi sayınızın düşmesine hazır olun. Popüler mikroblog sitesi Twitter Çarşamba günü yaptığı açıklama ile, takipçi sayımının çalışma şeklinin temel olarak değiştirileceğini açıkladı. Yapılan duyuruya göre bundan böyle kilitli hesaplar takipçi sayısına dahil edilmeyecek.

Twitter kilitli hesapları artık takipçiden saymayacak

Şirket blogundan yapılan açıklamaya göre, Twitter kullanıcılarının bilmeleri gereken ana nokta, şüpheli etkinlik nedeniyle şirket tarafından kilitlenen hesapların artık takipçi sayısından çıkarılacağı. Twitter bu sayede kullanıcıların takipçi sayılarının daha doğru ve anlamlı bir hale getirileceğini ifade ediyor.

https://blog.twitter.com/official/en_us/topics/company/2018/Confidence-in-Follower-Counts.html

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Yüksek takipçisi olan hesapların bu durumdan dbelirten şirket yetkilileri: "Bunun bazıları için zor olabileceğini biliyoruz, ancak doğruluğun ve şeffaflığın Twitter'ı herkes için güvenilir bir hizmet haline getireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Bu kararlaen aza indirmeyi hedefleyen Twitter, kilitlenen hesapların tekrar doğrulanması halindede belirtti.