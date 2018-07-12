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Twitter'ın yeni politikası ile takipçi sayılarınız düşecek

Sosyal medya devlerinden Twitter, yaptığı açıklama ile herhangi bir nedenden kilitlenmiş hesapların artık takipçi sayısından düşürüleceğini açıkladı. Gelişmenin detayları haberimizde.
10 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Eğer siz de bir Twitter kullanıcısıysanız, bugünlerde takipçi sayınızın düşmesine hazır olun. Popüler mikroblog sitesi Twitter Çarşamba günü yaptığı açıklama ile, takipçi sayımının çalışma şeklinin temel olarak değiştirileceğini açıkladı. Yapılan duyuruya göre bundan böyle kilitli hesaplar takipçi sayısına dahil edilmeyecek.

Twitter kilitli hesapları artık takipçiden saymayacak

Şirket blogundan yapılan açıklamaya göre, Twitter kullanıcılarının bilmeleri gereken ana nokta, şüpheli etkinlik nedeniyle şirket tarafından kilitlenen hesapların artık takipçi sayısından çıkarılacağı. Twitter bu sayede kullanıcıların takipçi sayılarının daha doğru ve anlamlı bir hale getirileceğini ifade ediyor.
Yüksek takipçisi olan hesapların bu durumdan daha fazla etkileneceğini belirten şirket yetkilileri: "Bunun bazıları için zor olabileceğini biliyoruz, ancak doğruluğun ve şeffaflığın Twitter'ı herkes için güvenilir bir hizmet haline getireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Bu kararla bot ve spam hesapları en aza indirmeyi hedefleyen Twitter, kilitlenen hesapların tekrar doğrulanması halinde takipçi sayısına ekleneceğini de belirtti.

https://blog.twitter.com/official/en_us/topics/company/2018/Confidence-in-Follower-Counts.html Yorum Yaz
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Erwin-Rommel 10 ay
Kilitli hesabı adamdan saymayacaklarmış artık
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Quard 10 ay
O zaman ne diye kilit/kapatma özelliği sun(dunuz)uyorsunuz.Başta şöyle yapıp sonra böyle yapmak ne oluyor.Kilidi açarsan takipçi sayın düşmeyecek açmazsan düşecek tehdidi ne ya! Elbet herkesin bir kapatma/kilitleme nedeni vardır. Kimse durduk yere kapatmıyor/kilitlemiyor. Twitter böyle giderse yok olma eşiğine doğru gidecek gibi...
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hazarRS 10 ay Quard
Hocam hayatımda twitter kullanmadım, o yüzden işleyişi bilmiyorum ama sanırım haberde bahsedilen şey başka bir şey. Atıyorum sizin takipçiniz 500, o 500 takipçiden 100 tanesinin hesabı "şüpheli hareket" nedeniyle kilitlenmiş ve açılmamış. İşte o zaman takipçi sayınız 400e düşüyor. Yani sizin kilitleyip kilitlememeniz bir şey değiştirmeyecek. Aynı şekilde siz kilitleseniz bile sizin takip ettiğiniz hesaplarda sizin takip ettiğiniz görünmeye devam edecek. Çünkü şüpheli hareket nedeniyle twitter tarafından kilitlenmemişsiniz.
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