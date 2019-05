UBER, Kızılay’a kan bağışı yapanları bedava taşıyacak

Tam Boyutta Gör



UBER, gönüllü kan bağışına destek olmak amacıyla Türk Kızılayı ile bir araya gelerek “Güvenli Kan Temini Programıı”na destek vermeye başladı. Bu doğrultuda kan bağışı yapmak isteyenlerin gidiş ve dönüş yolculukları Uber’le ücretsiz olacak.

Kampanya kapsamında seyahat etmek isteyenlerin “KANVER” promosyon koduyla kan bağışı merkezlerine transferi ücretsiz olarak sağlanacak. Ödeme sekmesinden “Promosyon ekle” butonuna basıp kodu ekrana girmek gerekiyor. Gidiş dönüş yolculukları için konulan sınır ise 40TL olarak belirlenmiş. 14-30 Haziran 2017 tarihlerinde her gün veya bir sene boyunca Haziran 2018'e kadar her ayın ilk pazartesi günü, gitmek istenen kan bağışı merkezinin adresinin girilip uberXL çağrılması yeterli olacak.

Bu bağlamda UBER’in paylaştığı basın açıklaması şöyle:

“Türkiye'de her dört saniyede bir, bir ünite kana ihtiyaç duyulduğunu ve her bir ünite kan bağışının üç kişinin hayatını kurtarabileceğini biliyor muydunuz? Uber, gönüllü kan bağışına destek olmak amacıyla Türk Kızılayı ile bir araya geldi. “Güvenli Kan Temini Programı” kapsamında 14-30 Haziran 2017 tarihlerinde her gün ve bir sene boyunca Haziran 2018'e kadar her ayın ilk pazartesi günü, Türk Kızılayı'nın belirtilen merkezlerine Uber'le kolayca gidilip kan bağışı yapılabilecek. Kan bağışları için Uber ile yapılacak gidiş ve dönüş yolculuklarının her biri ücretsiz olarak karşılanacak. Bağış yapanlara teşekkür kartı verilecek.”

Ücretsiz yolculuk yaparak kan bağışı yapılabilecek Kızılay Kan Bağışı Merkezleri şöyle:

Çapa Kan Bağış Merkezi

Topkapı Mah.Turgut Özal Millet Cad.No:122 Fatih / İstanbul

Kan verme saatleri: Her gün 12:00 - 23:30

Çağlayan Kan Bağış Merkezi

İstanbul Adalet Sarayı C Blok Ana Giriş Katı Çağlayan Şişli / İstanbul

Kan verme saatleri: Hafta içi her gün 13:30 - 22:00

Sultanahmet Meydanı

Kan verme saatleri: Her gün 19:00 - 02:00

Esenler Dörtyol Meydan

Kan verme saatleri: Her gün 18:00 - 02:00

Sultangazi Meydan

Uğur Mumcu Mah. Sultançiftliği Merkez Camii Önü

Kan verme saatleri: Her gün 18:30 - 01:30

Kartal Kan Bağışı Merkezi

Cevizli Mevkii E-5 Yan Yol No:43 Kartal/ İSTANBUL

Kan verme saatleri: Hafta içi her gün 08:00 - 00:30, hafta sonu 12:00 - 23:30

Zeynep Kamil Kan Bağışı Merkezi

Nuh Kuyusu Caddesi No: 56 Üsküdar / İstanbul

Kan verme saatleri: Hafta içi her gün 08:00 -16:30

Kadıköy Meydan Tır

İskele Meydanı Kadıköy Haldun Taner Sahnesi Yanı Kadıköy / İstanbul

Kan verme saatleri: Her gün 11:00 - 19:30

Üsküdar Meydan Tır

Mimar Sinan Mah. Hakimiyeti Milliye Cd. Tarihi / Üsküdar

Kan verme saatleri: Her gün 16:00 - 00:30

Maltepe Sahil Çadır

Maltepe Miting Alanı Süreyyapaşa Caddesi / Maltepe

Kan verme saatleri: Her gün 17:00 - 00:30

Ümraniye Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Çadır

Atatürk Mah. Çavuşbaşı Cad. No:9 Santral Camii Yanı Ümraniye / İstanbul

Kan verme saatleri: Her gün 18:00 - 01:30