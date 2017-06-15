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UBER, Kızılay’a kan bağışı yapanları bedava taşıyacak

UBER, kan bağışını artırmak ve Kızılay’a destek olmak amacıyla ilgi çekici bir uygulamaya imza atmaya hazırlanıyor. Buna göre kan bağışı yapacakları UBER gidiş dönüş bedava taşıyacak.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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UBER, Kızılay’a kan bağışı yapanları bedava taşıyacak
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UBER, gönüllü kan bağışına destek olmak amacıyla Türk Kızılayı ile bir araya gelerek “Güvenli Kan Temini Programıı”na destek vermeye başladı. Bu doğrultuda kan bağışı yapmak isteyenlerin gidiş ve dönüş yolculukları Uber’le ücretsiz olacak.

Kampanya kapsamında seyahat etmek isteyenlerin “KANVER” promosyon koduyla kan bağışı merkezlerine transferi ücretsiz olarak sağlanacak. Ödeme sekmesinden “Promosyon ekle” butonuna basıp kodu ekrana girmek gerekiyor. Gidiş dönüş yolculukları için konulan sınır ise 40TL olarak belirlenmiş. 14-30 Haziran 2017 tarihlerinde her gün veya bir sene boyunca Haziran 2018'e kadar her ayın ilk pazartesi günü, gitmek istenen kan bağışı merkezinin adresinin girilip uberXL çağrılması yeterli olacak.

Bu bağlamda UBER’in paylaştığı basın açıklaması şöyle:

“Türkiye'de her dört saniyede bir, bir ünite kana ihtiyaç duyulduğunu ve her bir ünite kan bağışının üç kişinin hayatını kurtarabileceğini biliyor muydunuz? Uber, gönüllü kan bağışına destek olmak amacıyla Türk Kızılayı ile bir araya geldi. “Güvenli Kan Temini Programı” kapsamında 14-30 Haziran 2017 tarihlerinde her gün ve bir sene boyunca Haziran 2018'e kadar her ayın ilk pazartesi günü, Türk Kızılayı'nın belirtilen merkezlerine Uber'le kolayca gidilip kan bağışı yapılabilecek. Kan bağışları için Uber ile yapılacak gidiş ve dönüş yolculuklarının her biri ücretsiz olarak karşılanacak. Bağış yapanlara teşekkür kartı verilecek.”

Ücretsiz yolculuk yaparak kan bağışı yapılabilecek Kızılay Kan Bağışı Merkezleri şöyle: 

Çapa Kan Bağış Merkezi

Topkapı Mah.Turgut Özal Millet Cad.No:122 Fatih / İstanbul

Kan verme saatleri: Her gün 12:00 - 23:30

Çağlayan Kan Bağış Merkezi

İstanbul Adalet Sarayı C Blok Ana Giriş Katı Çağlayan Şişli / İstanbul

Kan verme saatleri: Hafta içi her gün 13:30 - 22:00

Sultanahmet Meydanı

Kan verme saatleri: Her gün 19:00 - 02:00

Esenler Dörtyol Meydan

Kan verme saatleri: Her gün 18:00 - 02:00

Sultangazi Meydan

Uğur Mumcu Mah. Sultançiftliği Merkez Camii Önü

Kan verme saatleri: Her gün 18:30 - 01:30

Kartal Kan Bağışı Merkezi

Cevizli Mevkii E-5 Yan Yol No:43 Kartal/ İSTANBUL

Kan verme saatleri: Hafta içi her gün 08:00 - 00:30, hafta sonu 12:00 - 23:30

Zeynep Kamil Kan Bağışı Merkezi

Nuh Kuyusu Caddesi No: 56 Üsküdar / İstanbul

Kan verme saatleri: Hafta içi her gün 08:00 -16:30

Kadıköy Meydan Tır

İskele Meydanı Kadıköy Haldun Taner Sahnesi Yanı Kadıköy / İstanbul

Kan verme saatleri: Her gün 11:00 - 19:30

Üsküdar Meydan Tır

Mimar Sinan Mah. Hakimiyeti Milliye Cd. Tarihi / Üsküdar

Kan verme saatleri: Her gün 16:00 - 00:30

Maltepe Sahil Çadır

Maltepe Miting Alanı Süreyyapaşa Caddesi / Maltepe

Kan verme saatleri: Her gün 17:00 - 00:30

Ümraniye Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Çadır

Atatürk Mah. Çavuşbaşı Cad. No:9 Santral Camii Yanı Ümraniye / İstanbul

Kan verme saatleri: Her gün 18:00 - 01:30


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Jon SNOW 37 1 yıl en beğenilen
uber bile bizim taksici şerefsizlerden daha müslüman
2 Yanıt Yanıtla +25
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orhan.asan 1 yıl
Bu UBER Müslüman biz değiliz sanırım. Adamlar Müslüman diye geçinen şu milletten daha ahlaklı işler yapıyor
1 Yanıt Yanıtla +17
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Tugrul_512bit 1 yıl
AB kan türünün litresi kaç bin lira ediyordu?
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Tolgá 1 yıl
dişimi çektirdiğim için eylüle kadar kan veremiyorum.bir önceki senede ayağımı kırmıştım iki senedir boş geçiyorum :D
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kadirirdem 1 yıl
İstanbul dışındakiler insan değil mi ? Neden diğer şehirlerde yok.
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zdniz 1 yıl
Ben kızılaya kan man vermiyorum hastane istek yaparsa seve seve ama kızılaymı asla parayla satıyolar kanımı sonrada ne parası diyincede yok test ediyoruz kanları yok masraglar lan devlet o zaman neden vergi alıyo bizden bunları parayla yapçaksınızda annem hastanede ameliyat oldu 5 yıl önce orda tanıdık var soruyoruz kan 0(-)kan var diyo hastaneden istek gönderiyoruz yok diyolar mantık şuymuş gidip oraya parayı basıp alıp geliçekmişşin ...
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interwap 1 yıl
Kendini sevdirme çalışmaları.
2 Yanıt Yanıtla +1
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LambayaFunfDe 1 yıl interwap
en azından çabalıyorlar, bizim taksiciler kanı direk kendileri alıyor
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Vespucci 1 yıl interwap
interwap
Kendini sevdirme çalışmaları.

Bizim taksiciler gibi patlamadan sonra fahis fiyatlar cekmiyorlar ama?? Bu milletin en buyuk dusmani gene bu millettir.
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Escapetolife 1 yıl
Kan alma sistemini araçlara taksınlar, gideceği mesafeye göre kanı çeksin.
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orhan.asan 1 yıl Escapetolife
Escapetolife
Kan alma sistemini araçlara taksınlar, gideceği mesafeye göre kanı çeksin.



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Jon SNOW 37 1 yıl en beğenilen
uber bile bizim taksici şerefsizlerden daha müslüman
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HKS571 1 yıl Jon SNOW 37
Jonny sins 31
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Parola_18 1 yıl Jon SNOW 37
Jon SNOW 37

uber bile bizim taksici şerefsizlerden daha müslüman

bi taksicinin tacizine uğradın galiba
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Afodfrea 1 yıl
Amerika'daki UBER skandalarını toplamak için PR çalışmaları mı bunlar? Neyse öyle olsa bile hayırlı bir işe imza atılmış. Tebrikler
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orhan.asan 1 yıl
Bu UBER Müslüman biz değiliz sanırım. Adamlar Müslüman diye geçinen şu milletten daha ahlaklı işler yapıyor
1 Yanıt Yanıtla +17
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Parola_18 1 yıl orhan.asan
orhan.asan

Bu UBER Müslüman biz değiliz sanırım. Adamlar Müslüman diye geçinen şu milletten daha ahlaklı işler yapıyor

olayı müslümanlığa nasıl bağladın anlamadım bu ahlaklı insanlar her yıl ay veya gün sebebsiz yere kaç müslüman öldürüyor kaç insannın teknesini delip haberni yok galiba yada kafan kumda yada türk görünümlü hırıstiyansın
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