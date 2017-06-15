UBER, Kızılay’a kan bağışı yapanları bedava taşıyacak

Kampanya kapsamında seyahat etmek isteyenlerin “KANVER” promosyon koduyla kan bağışı merkezlerine transferi ücretsiz olarak sağlanacak. Ödeme sekmesinden “Promosyon ekle” butonuna basıp kodu ekrana girmek gerekiyor. Gidiş dönüş yolculukları için konulan sınır ise 40TL olarak belirlenmiş. 14-30 Haziran 2017 tarihlerinde her gün veya bir sene boyunca Haziran 2018'e kadar her ayın ilk pazartesi günü, gitmek istenen kan bağışı merkezinin adresinin girilip uberXL çağrılması yeterli olacak.
Bu bağlamda UBER’in paylaştığı basın açıklaması şöyle:
“Türkiye'de her dört saniyede bir, bir ünite kana ihtiyaç duyulduğunu ve her bir ünite kan bağışının üç kişinin hayatını kurtarabileceğini biliyor muydunuz? Uber, gönüllü kan bağışına destek olmak amacıyla Türk Kızılayı ile bir araya geldi. “Güvenli Kan Temini Programı” kapsamında 14-30 Haziran 2017 tarihlerinde her gün ve bir sene boyunca Haziran 2018'e kadar her ayın ilk pazartesi günü, Türk Kızılayı'nın belirtilen merkezlerine Uber'le kolayca gidilip kan bağışı yapılabilecek. Kan bağışları için Uber ile yapılacak gidiş ve dönüş yolculuklarının her biri ücretsiz olarak karşılanacak. Bağış yapanlara teşekkür kartı verilecek.”
Çapa Kan Bağış Merkezi
Topkapı Mah.Turgut Özal Millet Cad.No:122 Fatih / İstanbul
Kan verme saatleri: Her gün 12:00 - 23:30
Çağlayan Kan Bağış Merkezi
İstanbul Adalet Sarayı C Blok Ana Giriş Katı Çağlayan Şişli / İstanbul
Kan verme saatleri: Hafta içi her gün 13:30 - 22:00
Sultanahmet Meydanı
Kan verme saatleri: Her gün 19:00 - 02:00
Esenler Dörtyol Meydan
Kan verme saatleri: Her gün 18:00 - 02:00
Sultangazi Meydan
Uğur Mumcu Mah. Sultançiftliği Merkez Camii Önü
Kan verme saatleri: Her gün 18:30 - 01:30
Kartal Kan Bağışı Merkezi
Cevizli Mevkii E-5 Yan Yol No:43 Kartal/ İSTANBUL
Kan verme saatleri: Hafta içi her gün 08:00 - 00:30, hafta sonu 12:00 - 23:30
Zeynep Kamil Kan Bağışı Merkezi
Nuh Kuyusu Caddesi No: 56 Üsküdar / İstanbul
Kan verme saatleri: Hafta içi her gün 08:00 -16:30
Kadıköy Meydan Tır
İskele Meydanı Kadıköy Haldun Taner Sahnesi Yanı Kadıköy / İstanbul
Kan verme saatleri: Her gün 11:00 - 19:30
Üsküdar Meydan Tır
Mimar Sinan Mah. Hakimiyeti Milliye Cd. Tarihi / Üsküdar
Kan verme saatleri: Her gün 16:00 - 00:30
Maltepe Sahil Çadır
Maltepe Miting Alanı Süreyyapaşa Caddesi / Maltepe
Kan verme saatleri: Her gün 17:00 - 00:30
Ümraniye Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Çadır
Atatürk Mah. Çavuşbaşı Cad. No:9 Santral Camii Yanı Ümraniye / İstanbul
Kan verme saatleri: Her gün 18:00 - 01:30
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Bizim taksiciler gibi patlamadan sonra fahis fiyatlar cekmiyorlar ama?? Bu milletin en buyuk dusmani gene bu millettir.
bi taksicinin tacizine uğradın galiba
olayı müslümanlığa nasıl bağladın anlamadım bu ahlaklı insanlar her yıl ay veya gün sebebsiz yere kaç müslüman öldürüyor kaç insannın teknesini delip haberni yok galiba yada kafan kumda yada türk görünümlü hırıstiyansın
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