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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinde gol çizgisi teknolojisini kullanacak

Teknoloji diğer sektörlerde kendine yer bulmaya devam ediyor. UEFA, uzunca bir süredir denenen gol çizgisi teknolojisini 2016 Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacağını açıkladı
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Futbol ile ilgilenenler gol çizgisi teknolojisini muhtemelen daha önce duymuştur. Bilmeyenler için kısa bir açıklama yapmak gerekirse bu teknoloji tıpkı Tenis maçlarında topun takip edilmesine benziyor. Stadyuma belirli açılarla kurulan bol sayıda kamera topun hareketini sürekli izleyerek elektronik antenler sayesinde haberleşebiliyor. Topun kale çizgisini tamamen geçmesi halinde ise hakeme uyarı gönderilerek gol olduğu bildiriliyor.

Teknoloji günümüzde Premier Lig'de aktif olarak kullanılıyor. Futbolun beşiği olarak bilinen İngiltere'deki bu kullanım aslında pilot bölge olarak görülebilir. Teknoloji daha önce ise 2014'de Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda görmüştük. Bu kez ise UEFA 2016 yılı Şampiyonlar Ligi final maçında teknolojiye güvenmeyi tercih etmiş durumda. 
Bu karar, kullanımın ilerleyen yıllarda daha da yaygınlaştırılacağı şeklinde yorumlanıyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Liginde kullanıma devam edilmesiyle birlikte daha sonra ulusal liglerde de teknolojiyi görmeye başlayabiliriz. 

http://www.engadget.com/2016/03/04/uefa-champions-league-final-goal-line-technology/ Yorum Yaz
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bravoecho 3 yıl
Yaw topun icine 1 verici, 3 kale diregine de rf receiver takmak ne kdr zor arkadas????

Senelerdir ayni konu.

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gael 3 yıl
İlerde de ofsayt teknolojisi çıkar, sonra da penaltı atışında bir oyuncu 10cm içeri girdimi girmedimi teknolojisi çıkar,
Kaleci topa yükselirken rakibine faul yaptımı yapmadımı teknolojisi ise sonraki aşamalarda
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Vict0ry 3 yıl gael
gael

İlerde de ofsayt teknolojisi çıkar, sonra da penaltı atışında bir oyuncu 10cm içeri girdimi girmedimi teknolojisi çıkar,
Kaleci topa yükselirken rakibine faul yaptımı yapmadımı teknolojisi ise sonraki aşamalarda

sana komik gelebilir ama ofsayt falan teknolojisi çıkması lazım artık. Bu kadar milyon dolarlık emekler yapıyorsun bi hakem içine ediyor bütün emeğin olmaz öyle. Futbolcular kendi aralarında mahalle maçı yapsalar daha az hata olur.
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senersongur 3 yıl
Çok mantıklı.
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FLameS.7 3 yıl
FIFA 16 oynarken çok eğlenceli oluyor. Gelsin gelsin :D
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Fenomenon 3 yıl
golf_R
Ne gerek var ki futbolun tadı değil midir çizgiyi geçti geçmedi tartışmaları. Lanet olasıca teknoloji

O zaman bundan 100 sene önce kullanılan toplar, formalar, kramponlar kullanılsın. Modern stadlar yapılmasın, oyuncular çamur gibi sahada oynasın. Ha bu arada bi de TV'ler maçları göstermesin. Çünkü kameralar futbolun ruhuna ters biliyorsun.
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Sirrüs 3 yıl
Ne gerek var ki futbolun tadı değil midir çizgiyi geçti geçmedi tartışmaları. Lanet olasıca teknoloji
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MessiTugi 3 yıl Sirrüs
golf_R
Ne gerek var ki futbolun tadı değil midir çizgiyi geçti geçmedi tartışmaları. Lanet olasıca teknoloji


Böyle tat mı olur hocam? 2010'da İngiltere-Almanya maçında Lampard'ın çizgiyi net bir şekilde geçen golü verilse skor 3-3 oluyordu. Belki yine Almanya tur atlayabilirdi ama şanslar eşit olurdu. Büyük haksızlık oldu İngiltere'ye. Artık tat olmaktan çıktı.
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Desmond 3 yıl
Hiç hakem olmasın robot yönetsin maçları o zaman.
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ImPerspektif 3 yıl
Kesinlikle amatör veya profesyonel farketmeden her ligde kullanılmalı. Bazen hakemler öyle bir açıda olabiliyorlar ki olmadık pozisyonu gol olarak yorumluyorlar. Bu onların suçu değil kesinlikle. Anlık bir durum ve pozisyonu sonradan izleyip karar verme gibi bir mekanizmaları yok. Gol çizgisi teknolojisi ile buna sahip olabilecekler ve takımların hakkı yenmeyip, hakemler topun ağzında olmayacak.
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Jack Rabbit Slims 3 yıl
Futbolun içine mümkün olduğu kadar, teknoloji girmeli. Bazı romantikler var futbol hakem hatalarıyla güzel diye, onları anlamıyorum. Hakkı yenen takımın taraftarı olmak hoş bir şey mi? Mümkün olduğunca teknoloji girsin işin içine, hak eden kazansın.
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yenerbalcı 3 yıl
Peki türkiyede gibi hakemlere parmak gösterilecek mi (parmak gösterilen hakem 2. ligde mi maç yönetecek)

Türkiyede bu kural var
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VulonViing 3 yıl
Her ligde kullanılması gereken bir uygulama. %100 kesin sonuç veiyor sonuçta.
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Aslanhan. 3 yıl
Hakemler artık daha az küfür yiyecek :)
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