UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinde gol çizgisi teknolojisini kullanacak

Futbol ile ilgilenenler gol çizgisi teknolojisini muhtemelen daha önce duymuştur. Bilmeyenler için kısa bir açıklama yapmak gerekirse bu teknoloji tıpkı Tenis maçlarında topun takip edilmesine benziyor. Stadyuma belirli açılarla kurulan bol sayıda kamera topun hareketini sürekli izleyerek elektronik antenler sayesinde haberleşebiliyor. Topun kale çizgisini tamamen geçmesi halinde ise hakeme uyarı gönderilerek gol olduğu bildiriliyor.
Teknoloji günümüzde Premier Lig'de aktif olarak kullanılıyor. Futbolun beşiği olarak bilinen İngiltere'deki bu kullanım aslında pilot bölge olarak görülebilir. Teknoloji daha önce ise 2014'de Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda görmüştük. Bu kez ise UEFA 2016 yılı Şampiyonlar Ligi final maçında teknolojiye güvenmeyi tercih etmiş durumda.
Bu karar, kullanımın ilerleyen yıllarda daha da yaygınlaştırılacağı şeklinde yorumlanıyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Liginde kullanıma devam edilmesiyle birlikte daha sonra ulusal liglerde de teknolojiyi görmeye başlayabiliriz.
http://www.engadget.com/2016/03/04/uefa-champions-league-final-goal-line-technology/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Senelerdir ayni konu.
Kaleci topa yükselirken rakibine faul yaptımı yapmadımı teknolojisi ise sonraki aşamalarda
sana komik gelebilir ama ofsayt falan teknolojisi çıkması lazım artık. Bu kadar milyon dolarlık emekler yapıyorsun bi hakem içine ediyor bütün emeğin olmaz öyle. Futbolcular kendi aralarında mahalle maçı yapsalar daha az hata olur.
O zaman bundan 100 sene önce kullanılan toplar, formalar, kramponlar kullanılsın. Modern stadlar yapılmasın, oyuncular çamur gibi sahada oynasın. Ha bu arada bi de TV'ler maçları göstermesin. Çünkü kameralar futbolun ruhuna ters biliyorsun.
Böyle tat mı olur hocam? 2010'da İngiltere-Almanya maçında Lampard'ın çizgiyi net bir şekilde geçen golü verilse skor 3-3 oluyordu. Belki yine Almanya tur atlayabilirdi ama şanslar eşit olurdu. Büyük haksızlık oldu İngiltere'ye. Artık tat olmaktan çıktı.
Türkiyede bu kural var