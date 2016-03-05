UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinde gol çizgisi teknolojisini kullanacak

Futbol ile ilgilenenler gol çizgisi teknolojisini muhtemelen daha önce duymuştur. Bilmeyenler için kısa bir açıklama yapmak gerekirse bu teknoloji tıpkı Tenis maçlarında topun takip edilmesine benziyor. Stadyuma belirli açılarla kurulan bol sayıda kamera topun hareketini sürekli izleyerek elektronik antenler sayesinde haberleşebiliyor. Topun kale çizgisini tamamen geçmesi halinde ise hakeme uyarı gönderilerek gol olduğu bildiriliyor.

Teknoloji günümüzde Premier Lig'de aktif olarak kullanılıyor. Futbolun beşiği olarak bilinen İngiltere'deki bu kullanım aslında pilot bölge olarak görülebilir. Teknoloji daha önce ise 2014'de Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda görmüştük. Bu kez ise UEFA 2016 yılı Şampiyonlar Ligi final maçında teknolojiye güvenmeyi tercih etmiş durumda.

Bu karar, kullanımın ilerleyen yıllarda daha da yaygınlaştırılacağı şeklinde yorumlanıyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Liginde kullanıma devam edilmesiyle birlikte daha sonra ulusal liglerde de teknolojiyi görmeye başlayabiliriz.

http://www.engadget.com/2016/03/04/uefa-champions-league-final-goal-line-technology/