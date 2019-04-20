UEFA eŞampiyonlar Ligi başlıyor

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Futbol kulüplerinin en büyük turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi’nin eSpor versiyonu başlıyor. UEFA eŞampiyonlar Ligi olarak adlandırılan turnuvaya ülkemizden 3 oyuncu katılıyor. Maçlar FIFA 19’da oynanacak.

Toplam 64 oyuncunun yer aldığı turnuvanın grup maçları 26-27 Nisan tarihlerinde İngiltere Manchester'da oynanacak. Final maçları ise normal Şampiyonlar Ligi Finali’nden 1 gün önce aynı yerde, yani 31 Mayıs tarihinde Atletico Madrid'in stadında oynanacak.

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Turnuvaya katılan en iyi 64 oyuncunun arasında Futbolist takımından Emre “” Kayır, İsmail Can “” Yerinde ve Göztepe Gaming oyuncusu Mert “” Altıntop bizleri temsil ediyor. Final, 8 oyuncunun arasında oynanacak ve kazanankazanacak.