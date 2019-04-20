UEFA eŞampiyonlar Ligi başlıyor

Futbol kulüplerinin en büyük turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi’nin eSpor versiyonu başlıyor. UEFA eŞampiyonlar Ligi olarak adlandırılan turnuvaya ülkemizden 3 oyuncu katılıyor. Maçlar FIFA 19’da oynanacak.
Toplam 64 oyuncunun yer aldığı turnuvanın grup maçları 26-27 Nisan tarihlerinde İngiltere Manchester'da oynanacak. Final maçları ise normal Şampiyonlar Ligi Finali’nden 1 gün önce aynı yerde, yani 31 Mayıs tarihinde Atletico Madrid'in stadında oynanacak.
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Turnuvaya katılan en iyi 64 oyuncunun arasında Futbolist takımından Emre “Riv9” Kayır, İsmail Can “isopowerr” Yerinde ve Göztepe Gaming oyuncusu Mert “iMertAL” Altıntop bizleri temsil ediyor. Final, 8 oyuncunun arasında oynanacak ve kazanan 100 bin dolar para ödülü kazanacak.
Turnuvaya katılan en iyi 64 oyuncunun arasında Futbolist takımından Emre “Riv9” Kayır, İsmail Can “isopowerr” Yerinde ve Göztepe Gaming oyuncusu Mert “iMertAL” Altıntop bizleri temsil ediyor. Final, 8 oyuncunun arasında oynanacak ve kazanan 100 bin dolar para ödülü kazanacak.
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Buyuk abilerin oynadigi ligin e turnuvasi olacakmis. Bizle alakasi yok merak etme.