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UEFA eŞampiyonlar Ligi başlıyor

En prestijli futbol turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin eSpor versiyonu başlıyor. Uefa eŞampiyonlar Ligi olarak adlandırılan turnuvanın finali Atletico Madrid'in stadyumunda
1 ay
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Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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UEFA eŞampiyonlar Ligi başlıyor
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Futbol kulüplerinin en büyük turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi’nin eSpor versiyonu başlıyor. UEFA eŞampiyonlar Ligi olarak adlandırılan turnuvaya ülkemizden 3 oyuncu katılıyor. Maçlar FIFA 19’da oynanacak.

Toplam 64 oyuncunun yer aldığı turnuvanın grup maçları 26-27 Nisan tarihlerinde İngiltere Manchester'da oynanacak. Final maçları ise normal Şampiyonlar Ligi Finali’nden 1 gün önce aynı yerde, yani 31 Mayıs tarihinde Atletico Madrid'in stadında oynanacak.

Ayrıca Bkz. "Ubisoft Notre-Dame yangını üzerine Assassin’s Creed: Unity’i ücretsiz dağıtıyor| 500 000€ yardım"
Turnuvaya katılan en iyi 64 oyuncunun arasında Futbolist takımından Emre “Riv9” Kayır, İsmail Can “isopowerr” Yerinde ve Göztepe Gaming oyuncusu Mert “iMertAL” Altıntop bizleri temsil ediyor. Final, 8 oyuncunun arasında oynanacak ve kazanan 100 bin dolar para ödülü kazanacak.


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asusokan 1 ay
Kardeşim ben fenerliyim de bu nedir açıklama yaparsanız sevinirim
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Spider_hip 1 ay asusokan
Fifa 19 oyunu için gerçek şampiyonlar ligi sponsorluğunda e turnuva yapmışlar. Adı da haliyle logosuyla beraber E-Şampiyonlar Ligi olmuş. Yani aslında Fifa19 turnuvası.
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Fakirdepocu 1 ay asusokan
asusokan
Kardeşim ben fenerliyim de bu nedir açıklama yaparsanız sevinirim

Buyuk abilerin oynadigi ligin e turnuvasi olacakmis. Bizle alakasi yok merak etme.
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