UFS 2.0 standardı Samsung Galaxy S6 serisine özel olmaktan çıkıyor

Samsung'un uzun süredir üzerinde çalıştığı ve mobil dünyada ilk kez Galaxy S6 serisinde kullanmaya başladığı UFS 2.0 flash bellek teknolojisi, Samsung'a özgü olmaktan çıkıyor.





Yüksek hızlı aktarım ve bunun karşılığında çok düşük güç tüketimi değerlerine ulaşabilen UFS 2.0 standardı okuma hızlarında 350MB/s, yazma hızlarında ise 150MB/s değerlerine ulaşabiliyor. Bu da sistem performansını en üst düzeye çıkarıyor.





UFS standardının en önemli iki özelliği katı durum disklerinin okuma ve yazma komutlarını simültane olarak daha verimli bir şekilde yerine getirmesini sağlayan Command Queuing ve yüke göre öncelik tanıyarak güç tüketimini dengeleyen çok parçalı çalışma sistemi. Bu sayede yüksek değerlere ulaşılabiliyor.





UFS 2.0 standardı üzerinde çalışmalar yapan firmalardan birisi de Güney Koreli SK Hynix. AMD'nin kullandığı HBM bellek teknolojisinden de hatırlayacağımız SK Hynix, çalışmalarında sona geldi ve üretime başlıyor.





Firmanın geliştirdiği bellekler 64GB kapasiteye sahip ve global akıllı telefon üreticileri ile tedarik konusunda görüşmeler yapılıyor. Görüşmeler olumlu geçerse yılın sonlarına doğru üst seviye akıllı telefonlarda ve tabletlerde UFS 2.0 hızlarını görebileceğiz.





Gelecek yıl ise maliyetin düşmesiyle alt seviye cihazlarda da UFS 2.0 standardını görmeye başlayacağız. Bu yıl UFS uyumlu mobil bellek ürünlerinin yüzde 4 pazar payına sahip olacağı belirtiliyor. 2017 yılında bu oran yüzde 23'e, 2019 yılında ise yüzde 49 seviyesine çıkacak.

http://www.phonearena.com/news/Super-fast-UFS-2.0-flash-memory-no-longer-exclusive-to-Samsung-devices-as-SK-Hynix-gears-up-to-supply-global-handset-makers_id71371