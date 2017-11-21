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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uber, Volvo'dan sürücüsüz otomobil filosu için 24 bin XC90 sipariş etti

Sürücüsüz otomobil filosunu oluşturma çalışmalarına hız kazandıran Uber, Volvo'dan 24 bin XC90 siparişi verdi. Şirket satın alacağı bu araçlara kendi otonom sürüş teknolojisini entegre edecek.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Uber'in sürücüsüz otomobil teknolojisi konusunda çalışmalar yaptığını ve geçtiğimiz yıl ABD'de otonom araçlarla hizmet denemelerine başladığını zaten biliyoruz. Şirket şimdi ise sürücüsüz otomobil filosunu oluşturma çalışmalarına hız kazandırmış durumda. Uber, İsveçli Volvo ile sürücüsüz otomobil filosunu oluşturacak 24.000 adet XC90 satın almak üzere bir anlaşma imzaladı.
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Volvo XC90 zaten Uber'in sürücüsüz test otomobillerinin temelini oluşturuyor. Şirket test araçlarını kendi kendine gidebilmesi için gerekli sensörler ve otonom sürüş donanımı ile güçlendirmiş durumda. Uber'in elinde şu an Pittsburgh, Arizona ve San Francisco'da otonom sürüş teknolojisini test etmek için kullandığı 100 adet XC90 SUV var. Şirket sipariş ettiği yeni araçları Volvo'dan 2019 ve 2021 yılları arasında teslim alacak.

Volvo otonom sürüş konusunda birşey yapmayacak

Öte yandan Volvo'nun otonom sürüş tarafında hiçbir şeye dokunmayacağı belirtiliyor. Uber bu otomobillere kendi sensörlerini ve yazılımını entegre ederek sürücüsüz şekilde gidebilmelerini sağlayacak. Şirketin Volvo'dan satın alacağı yeni XC90'lar, otonom sürüş yetenekleri konusunda mevcut test otomobillerine kıyasla daha gelişmiş olacak. Bu araçlarda güvenliği arttırmak için fazladan sistemlere yer verileceği gelen haberler arasında.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-20/uber-steps-up-driverless-cars-push-with-deal-for-24-000-volvos Yorum Yaz
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Escapetolife 1 yıl en beğenilen
Kızgın taksiciler, sıkıştırdıkları Uber otonom araçlarının sensörlerini kırıp kullanılamaz hale getirdi. 2021 haber başlığı :)
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D@rbeli M@tk@p 1 yıl Escapetolife
Escapetolife
Kızgın taksiciler, sıkıştırdıkları Uber otonom araçlarının sensörlerini kırıp kullanılamaz hale getirdi. 2021 haber başlığı :)

UBER'de araçların önüne makinalı tüfek yerleştirir...
EscapetolifeKızgın taksiciler, sıkıştırdıkları Uber otonom araçlarının sensörlerini kırıp kullanılamaz hale getirdi. 2021 haber başlığı :)
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arel.gr 1 yıl
protesto mu !
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Escapetolife 1 yıl en beğenilen
Kızgın taksiciler, sıkıştırdıkları Uber otonom araçlarının sensörlerini kırıp kullanılamaz hale getirdi. 2021 haber başlığı :)
1 Yanıt Yanıtla +23
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D@rbeli M@tk@p 1 yıl Escapetolife
Escapetolife
Kızgın taksiciler, sıkıştırdıkları Uber otonom araçlarının sensörlerini kırıp kullanılamaz hale getirdi. 2021 haber başlığı :)

UBER'de araçların önüne makinalı tüfek yerleştirir...
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