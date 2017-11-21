Uber, Volvo'dan sürücüsüz otomobil filosu için 24 bin XC90 sipariş etti

Uber'in sürücüsüz otomobil teknolojisi konusunda çalışmalar yaptığını ve geçtiğimiz yıl ABD'de otonom araçlarla hizmet denemelerine başladığını zaten biliyoruz. Şirket şimdi ise sürücüsüz otomobil filosunu oluşturma çalışmalarına hız kazandırmış durumda. Uber, İsveçli Volvo ile sürücüsüz otomobil filosunu oluşturacak 24.000 adet XC90 satın almak üzere bir anlaşma imzaladı.

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Volvo XC90 zaten Uber'in sürücüsüz test otomobillerinin temelini oluşturuyor. Şirket test araçlarını kendi kendine gidebilmesi için gerekli sensörler ve otonom sürüş donanımı ile güçlendirmiş durumda. Uber'in elinde şu an Pittsburgh, Arizona ve San Francisco'da otonom sürüş teknolojisini test etmek için kullandığı 100 adet XC90 SUV var. Şirket sipariş ettiği yeni araçları Volvo'dan 2019 ve 2021 yılları arasında teslim alacak.

Volvo otonom sürüş konusunda birşey yapmayacak

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-20/uber-steps-up-driverless-cars-push-with-deal-for-24-000-volvos

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Öte yandan Volvo'nuntarafında hiçbir şeye dokunmayacağı belirtiliyor. Uber bu otomobillere kendi sensörlerini ve yazılımınısürücüsüz şekilde gidebilmelerini sağlayacak. Şirketin Volvo'dan satın alacağı yeni XC90'lar, otonom sürüş yetenekleri konusunda mevcut test otomobillerine kıyaslaolacak. Bu araçlarda güvenliği arttırmak içinyer verileceği gelen haberler arasında.