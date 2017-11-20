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2018 Mercedes-Benz CLS'nin teaser görüntüleri gelmeye devam ediyor

Kısa süre sonra Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak Mercedes-Benz CLS'nin yeni teaser görüntüleri paylaşıldı. Metalik kırmızı renkle sergilenmesi beklenen aracın iç mekanı da son derece şık.
1 yıl
4,5b
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38
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Yeni nesil 2018 Mercedes-Benz CLS bu hafta Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak. Alman otomobil devi aracın örtüsünü kaldırmadan önce Twitter hesabı üzerinden iki adet teaser paylaştı. Yayınlanan ilk karanlık teaser aracın ön kısmını gösterirken LED gündüz farları ve ön ızgara gibi öğelerini ortaya koyuyor. Otomobil muhtemelen metalik kırmızı renkle sahneye çıkacak.
Ayrıca Bkz. "Tesla Roadster "özel opsiyon paketi" ile daha çabuk hızlanacak"
Aracın içini gösteren ikinci teaser ise kabin bölümünde, merkezi bilgi-eğlence sistemi ve gösterge panelini birleştiren geniş bir panelin yer aldığını açığa çıkarmış durumda. Ayrıca kırmızı temalı LED ortam aydınlatması ve hava girişlerindeki aynı renkteki detayların da oldukça şık durduğunu söylemek gerek.
CLS'nin C, E ve S serilerindeki modeller gibi MRA platformunu kullanması ve benzer motor seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Yani aracın muhtemelen dört, altı ve potansiyel sekiz silindirli turbo şarjlı benzinli ve dizel motor seçenekleri olacak. Kısa süre önce otomobile ait casus fotoğraflar da yayınlanmıştı. Kamuflajlı olsa da bu görüntüler sayesinde zaten 2018 Mercedes-Benz CLS'nin nasıl görüneceğine dair az çok bir fikre sahip olmuş durumdayız.

https://twitter.com/MercedesBenz/status/932308789994409985 Yorum Yaz
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eas722 1 yıl en beğenilen beniqerme
beniqerme

arteon esintisi var

4 kapılı coupe'yi yaratan CLS'yi bu sınıfa 15 sene sonra gelen arteon'a benzetmeniz çok yanlış. arteon haliyle cls'ye benzyior. yeni cls de 2003'tekine benziyor.
beniqermearteon esintisi var4 kapılı coupe'yi yaratan CLS'yi bu sınıfa 15 sene sonra gelen arteon'a benzetmeniz çok yanlı...
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12 Angry Men 1 yıl
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Türkiye de cls fiyatları ( Vergi dahil )
Cls 250d 4 matic: 587,900 birim para
Cls 350d 4 matic: 683,300 birim para
Almanya da cls fiyatları ( Vergi dahil )
Cls 250d 4 matic: 59,916 birim para
Cls 350d 4 matic: 64,914 birim para
Türkiye de asgari ücret: 1404 birim para
Almanya da asgari ücret: 1500 birim para
Türkiye de asgari ücretle cls 250d'yi 418 ayda yani 34 yılda alabiliyorsun.
Türkiye de asgari ücretle cls 350d'yi 486 ayda yani 40,5 yılda alabiliyorsun.
Almanya da asgari ücretle cls 250d'yi 39 ayda yani 3 yılda alabiliyorsun.
Almanya da asgari ücretle cls 350d'yi 43 ayda yani 3,5 yılda alabiliyorsun.
Özetle batı kıskanıyor.
Arada bir insan ömrü kadar fark var. Türkiye de 40 yıl yemeden içmeden maaşını biriktirmen lazım bu arabaları almak ıcın, ama almanya da sadece 3,5 yıl biriktirmen yetıyor.
Bu yüzden arabalardan sogudum, hiç ilgimi cekmıyorlar artık. Bizim golf aldıgımız para bırımıne, adamlar cls 63s amg alabılıyorlar. Hele yıllık mtv,sıgorta ve yakıt fıyatlarına deyınmıyorum bıle.
Yeni Golf 1.6 TDI 115 PS DSG Highline 143.900,00
Mercedes-AMG CLS 63 S 4MATIC Coupé 131.792,50
Turkıye de maaş: 1404 / Almanya da maaş 1500
EDİT:
Şimdi biri çıkar mercedes alman malı o yüzden ucuz der. Bunu demesinlerndiye amerikadaki fiyatları koyuyorum. Amerika'da da benzer fiyatdalar, hatta daha da ucuz.

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Türkiye de cls fiyatları ( Vergi dahil )Cls 250d 4 matic: 587,900 birim...
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3 Yanıt Yanıtla +21
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K_Spartakus 1 yıl beniqerme
VW Arteon tasarımı MB den öğrendi. Gerisi hikaye.
Hadi tasarımı da geçtim VW dahil birçok marka MB nin patentlerini kullanıyor.
Yani VW emisyon konusunda hile yaptığı gibi tasarımda da araklamayı çok seviyor.
Bkz. VW nin yeni 4x4 tasarımlarına bakın, detaylarda BMW yine göreceksiniz.
VW Arteon tasarımı MB den öğrendi. Gerisi hikaye.Hadi tasarımı da geçtim VW dahil birçok marka MB nin patentlerini kullanıyor.Yani VW emisyon konusu...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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McLaren64 7 ay
İlk 2 nesil kadar ilgi görmedi. Onlar kadar da güzel değil zaten. CLS gibi özgün bir aracın içine etti Mercedes.
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mesuthaksoy 7 ay McLaren64
Aynen o yüzden bir önceki kasaya devam :)
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V2 7 ay
Bu arabaların haberlerini görmek uzay yolculuğu, cern deneyleri haberleri gibi ütopik bir şey oldu bizim için. Vaybe deyip geçtim.
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DennisLars 8 ay
Kaç yıllık cls yi arteon a benzetmiş adam
Bizim millet vallahi billahi vizyonsuz
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Sirrüs 1 yıl
Güzelim CLS'nin tasarımı mahvettiler. S-E-C'den farklı bir otomobildi artık o farklılıkta gitti.
Neyse biz hem fakir hemde Türk vatandaşlarını ilgilendirmez. İsterse yüz yılın tasarımını yapsınlar.
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farevel 1 yıl
Kendimizi satsak alamayız
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BekirTemel 1 yıl
Ön far yapısı Mercedes yapısından uzak, alışmak ve kabul etmek zor olacak Yen'i kasa yıldızları, bu konuda çok eleştiri de bekliyorum
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haberelectro 1 yıl BekirTemel
BekirTemel
Ön far yapısı Mercedes yapısından uzak, alışmak ve kabul etmek zor olacak Yen'i kasa yıldızları, bu konuda çok eleştiri de bekliyorum

Mercedes in yeni tasarım dili ilk bu araçta kullanılacak.
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zeytinkoy 1 yıl
Güzel olabilir ama mevcut CLS'den daha güzel olması çok zor. Daha doğrusu bu sınıfta mevcut CLS'den daha güzel bir araç tasarlanabileceğini düşünmüyorum.
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FlyingUnderpants 1 yıl
Dizayn dedin mi Mercedes
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Cryin 1 yıl
mevcut cls derim geçerim
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kadirirdem 1 yıl
Alamayacağım için sorun yok.
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