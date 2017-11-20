2018 Mercedes-Benz CLS'nin teaser görüntüleri gelmeye devam ediyor

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Yeni nesil 2018 Mercedes-Benz CLS bu hafta Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak. Alman otomobil devi aracın örtüsünü kaldırmadan önce Twitter hesabı üzerinden iki adet teaser paylaştı. Yayınlanan ilk karanlık teaser aracın ön kısmını gösterirken LED gündüz farları ve ön ızgara gibi öğelerini ortaya koyuyor. Otomobil muhtemelen metalik kırmızı renkle sahneye çıkacak.Ayrıca Bkz. "Tesla Roadster "özel opsiyon paketi" ile daha çabuk hızlanacak"
Aracın içini gösteren ikinci teaser ise kabin bölümünde, merkezi bilgi-eğlence sistemi ve gösterge panelini birleştiren geniş bir panelin yer aldığını açığa çıkarmış durumda. Ayrıca kırmızı temalı LED ortam aydınlatması ve hava girişlerindeki aynı renkteki detayların da oldukça şık durduğunu söylemek gerek.
CLS'nin C, E ve S serilerindeki modeller gibi MRA platformunu kullanması ve benzer motor seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Yani aracın muhtemelen dört, altı ve potansiyel sekiz silindirli turbo şarjlı benzinli ve dizel motor seçenekleri olacak. Kısa süre önce otomobile ait casus fotoğraflar da yayınlanmıştı. Kamuflajlı olsa da bu görüntüler sayesinde zaten 2018 Mercedes-Benz CLS'nin nasıl görüneceğine dair az çok bir fikre sahip olmuş durumdayız.
https://twitter.com/MercedesBenz/status/932308789994409985 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
4 kapılı coupe'yi yaratan CLS'yi bu sınıfa 15 sene sonra gelen arteon'a benzetmeniz çok yanlış. arteon haliyle cls'ye benzyior. yeni cls de 2003'tekine benziyor.
Türkiye de cls fiyatları ( Vergi dahil )
Cls 250d 4 matic: 587,900 birim para
Cls 350d 4 matic: 683,300 birim para
Almanya da cls fiyatları ( Vergi dahil )
Cls 250d 4 matic: 59,916 birim para
Cls 350d 4 matic: 64,914 birim para
Türkiye de asgari ücret: 1404 birim para
Almanya da asgari ücret: 1500 birim para
Türkiye de asgari ücretle cls 250d'yi 418 ayda yani 34 yılda alabiliyorsun.
Türkiye de asgari ücretle cls 350d'yi 486 ayda yani 40,5 yılda alabiliyorsun.
Almanya da asgari ücretle cls 250d'yi 39 ayda yani 3 yılda alabiliyorsun.
Almanya da asgari ücretle cls 350d'yi 43 ayda yani 3,5 yılda alabiliyorsun.
Özetle batı kıskanıyor.
Arada bir insan ömrü kadar fark var. Türkiye de 40 yıl yemeden içmeden maaşını biriktirmen lazım bu arabaları almak ıcın, ama almanya da sadece 3,5 yıl biriktirmen yetıyor.
Bu yüzden arabalardan sogudum, hiç ilgimi cekmıyorlar artık. Bizim golf aldıgımız para bırımıne, adamlar cls 63s amg alabılıyorlar. Hele yıllık mtv,sıgorta ve yakıt fıyatlarına deyınmıyorum bıle.
Yeni Golf 1.6 TDI 115 PS DSG Highline 143.900,00
Mercedes-AMG CLS 63 S 4MATIC Coupé 131.792,50
Turkıye de maaş: 1404 / Almanya da maaş 1500
EDİT:
Şimdi biri çıkar mercedes alman malı o yüzden ucuz der. Bunu demesinlerndiye amerikadaki fiyatları koyuyorum. Amerika'da da benzer fiyatdalar, hatta daha da ucuz.
Hadi tasarımı da geçtim VW dahil birçok marka MB nin patentlerini kullanıyor.
Yani VW emisyon konusunda hile yaptığı gibi tasarımda da araklamayı çok seviyor.
Bkz. VW nin yeni 4x4 tasarımlarına bakın, detaylarda BMW yine göreceksiniz.