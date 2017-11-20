2018 Mercedes-Benz CLS'nin teaser görüntüleri gelmeye devam ediyor

Yeni nesil 2018 Mercedes-Benz CLS bu hafta Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak. Alman otomobil devi aracın örtüsünü kaldırmadan önce Twitter hesabı üzerinden iki adet teaser paylaştı. Yayınlanan ilk karanlık teaser aracın ön kısmını gösterirken LED gündüz farları ve ön ızgara gibi öğelerini ortaya koyuyor. Otomobil muhtemelen metalik kırmızı renkle sahneye çıkacak.

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Aracın içini gösteren ikinci teaser ise kabin bölümünde, merkezi bilgi-eğlence sistemi ve gösterge panelini birleştiren geniş bir panelin yer aldığını açığa çıkarmış durumda. Ayrıca kırmızı temalı LED ortam aydınlatması ve hava girişlerindeki aynı renkteki detayların da oldukça şık durduğunu söylemek gerek.

CLS'nin C, E ve S serilerindeki modeller gibi MRA platformunu kullanması ve benzer motor seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Yani aracın muhtemelen dört, altı ve potansiyel sekiz silindirli turbo şarjlı benzinli ve dizel motor seçenekleri olacak. Kısa süre önce otomobile ait casus fotoğraflar da yayınlanmıştı. Kamuflajlı olsa da bu görüntüler sayesinde zaten 2018 Mercedes-Benz CLS'nin nasıl görüneceğine dair az çok bir fikre sahip olmuş durumdayız.

https://twitter.com/MercedesBenz/status/932308789994409985