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Uber, ölümcül kazanın ardından tekrar otonom araç testlerine başlamak istiyor

Geçtiğimiz Mart ayında karıştığı ölümcül bir kaza sonucunda otonom araç testlerini askıya alan Uber, çalışmalara yeniden başlayabilmek için izin başvurusunda bulundu.
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bu yılın Mart ayında, ABD'nin Arizona eyaletinde gerçekleşen ölümcül kazada Uber'in otonom aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadının ölümüne neden olmuştu. Yayınlanan görüntülerde araç sürücüsünün de dikkatsiz olduğu eleştirilmiş ve şirket o günden sonra otonom araç testlerini askıya aldığını bildirmişti. Şimdi gelen haberler ise Uber'in çalışmalara tekrar başlayacağı yönünde.

Güvenlik önlemleri arttırıldı

Kazanın etkilerinin azalmasının ardından Uber'in, gerekli mercilere başvurarak trafiğe açık alanda sürücüsüz araçlarını test edebilmek için izin istediği ortaya çıktı. Daha önce tek güvenlik sürücüsünün yerine bu kez araçlarda iki sürücünün olacağı ifade ediliyor.
Sürücüyü gerçek zamanlı izleyecek olan üçüncü parti bir firmanın da güvenlik önlemlerine destek vereceği belirtilirken, herhangi bir kaza anında daha hızlı hareket etmek ve bir daha böylesine bir ölümcül kazanın yaşanmaması için gerekli olan tüm önlemlerin alındığı açıklandı. Uber CEO'su Dara Khosrowshahi de bir açıklama yayınlayarak böylesine bir trajedinin tekrarlanmasını önlemek için tüm adımların atıldığını ifade etti.

https://www.engadget.com/2018/11/03/uber-permission-test-self-driving-cars/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Y-ZiyA 6 ay
Bu sefer aracın içine güvenlik sürücüleri sıkılmasın diye 2 adet tv, iskambil kartı ve ps4 pro koyacaklarmış. Bir sonraki kaza nasıl olacak bakalım
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