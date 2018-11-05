Uber, ölümcül kazanın ardından tekrar otonom araç testlerine başlamak istiyor

Bu yılın Mart ayında, ABD'nin Arizona eyaletinde gerçekleşen ölümcül kazada Uber'in otonom aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadının ölümüne neden olmuştu. Yayınlanan görüntülerde araç sürücüsünün de dikkatsiz olduğu eleştirilmiş ve şirket o günden sonra otonom araç testlerini askıya aldığını bildirmişti. Şimdi gelen haberler ise Uber'in çalışmalara tekrar başlayacağı yönünde.

Güvenlik önlemleri arttırıldı

Kazanın etkilerinin azalmasının ardından Uber'in, gerekli mercilere başvurarak trafiğe açık alanda sürücüsüz araçlarını test edebilmek için izin istediği ortaya çıktı. Daha önce tek güvenlik sürücüsünün yerine bu kez araçlarda iki sürücünün olacağı ifade ediliyor.

https://www.engadget.com/2018/11/03/uber-permission-test-self-driving-cars/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Sürücüyüolan üçüncü parti bir firmanın da güvenlik önlemlerine destek vereceği belirtilirken, herhangi bir kaza anındave bir daha böylesine bir ölümcül kazanın yaşanmaması için gerekli olan tüm önlemlerin alındığı açıklandı. Uber CEO'sude bir açıklama yayınlayarak böylesine bir trajedinin tekrarlanmasını önlemek için tüm adımların atıldığını ifade etti.