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Uber sarhoş yolcuları yapay zeka ile tespit edecek

Son zamanların en çok konuşulan şirketlerinden Uber, yolcularının sarhoş olup olmadığını tespit edecek yapay zeka tabanlı bir patent başvurusunda bulundu. İlginç gelişmenin detayları haberimizde.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir patent başvurusuna göre Uber, taksi çağıran yolcuların sarhoş olup olmadıklarını anlayabilmek için yapay zeka (AI) destekli bir yazılım geliştiriyor. Makine öğrenimini kullanarak yolcunun durumunu tespit eden bu sistemin yakın bir zamanda devreye girmesi bekleniyor.

Sarhoş yolcular, eğitimli sürücülere yönlendirilecek

Patent başvurusu yolcunun genellikle Uber uygulamasını nasıl kullandığını takip eden bir mantığa dayanıyor. Yazılım, kullanıcının düğmelere ne kadar hassas tıkladığı, imla hataları, yürüme hızı ve telefonu hangi açıyla tuttuğuna kadar detaylı bir rapor oluşturarak, önceki verilerle karşılaştırabiliyor.
Uber yetkilileri, sarhoş olduğuna kanaat getirilen yolcuların işaretlenerek, bu konuda eğitim almış özel sürücülere yönlendirileceğini belirtiyorlar. Bu eşleştirme sayesinde hoş olmayan olayların önüne geçileceğini belirten şirket, yeni özelliğin ne zaman devreye gireceğine dair henüz net bir bilgi paylaşmış değil.

https://www.engadget.com/2018/06/11/uber-ai-drunk-patent-application/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dr20mouse 11 ay
Yolcu sarhoşsa çaktırmadan fazla fiyat kitleyecekler demek ki
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