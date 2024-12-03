Elon Musk’a verilecek rekor maaş için onay çıkmadı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla CEO’su Elon Musk’ın, 2018 yılında kendisine tahsis edilen ve tarihin en büyük maaş paketi olarak bilinen 56 milyar dolarlık ödeme planını yeniden onaylatma girişimi Delaware mahkemesi tarafından reddedildi. Tesla, karara itiraz edeceğini duyururken, Musk mahkeme kararını sosyal medya platformu X üzerinden “tam bir yolsuzluk” olarak nitelendirdi.

Musk'ın dev maaşına iptal kararı

Ocak ayında Delaware Baş Yargıcı Kathaleen McCormick, Musk’ın maaş planını “Tesla’yı tek başına kontrol ettiği” ve tazminat paketini adil bir şekilde müzakere etmeyen bir yönetim kurulu aracılığıyla dikte ettiği gerekçesiyle iptal etmişti. McCormick, bu süreç için “son derece kusurlu” ifadesini kullanarak, maaş paketinin adil bir şekilde onaylanmadığını vurgulamıştı. Davada yönetim kurulunun Musk ile çok yakın ilişki içinde olduğunun altı çizilmişti.

Tesla, bu kararın ardından Haziran ayında yıllık hissedarlar toplantısında bir oylama düzenleyerek yatırımcılardan 2018 maaş planını onaylamalarını istedi. Ancak McCormick, bu oylamanın kararı değiştirmeyeceğini belirtti. Pazartesi günü yayımladığı karar metninde, “Mahkeme, mağlup tarafların kararları revize etmek amacıyla yeni gerçekler yaratmasına izin verme uygulamasına göz yumacak olsaydı, davalar bitmek tükenmek bilmeyen bir hal alırdı.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Tesla’nın davada 345 milyon dolarlık bir avukatlık ücretini ödemesine de karar verildi.

Tesla, X üzerinden yaptığı açıklamada “Bu karar iptal edilmezse, Delaware şirketlerini gerçek sahipleri olan hissedarlar yerine yargıçlar ve davacı avukatları yönetecek demektir.” dedi.

Ocak ayındaki kararın ardından Musk, X'te “Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın” paylaşımında bulunarak Delaware mahkemesine tepki göstermiş ve şirketleri Tesla ve SpaceX’i Teksas’a taşımıştı. Musk’ın Tesla hisselerinin değeri son dönemde yüzde 42 artarak 150 milyar dolara ulaştı. Musk’ın toplam kişisel serveti ise 336 milyar dolar seviyesinde; bu, onu dünyanın en zengin insanı yapıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elon Musk’a verilecek rekor maaş için onay çıkmadı