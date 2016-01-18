Uber ve Airbus'dan önemli ortaklık

Amerika merkezli uluslararası ulaşım şirketi Uber, Airbus ile ortaklık kurarak hizmet alanını gökyüzüne taşıyacağını duyurdu.

Sunduğu araç hizmetiyle ciddi bir kullanıcı sayısına ulaşan ve özellikle taksi şirketlerinin büyük tepkisiyle karşılaşan Uber, dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden Airbus ile yaptığı ortaklık kapsamındaysa artık helikopter sürüşlerini devreye sokuyor.

Airbus tarafından sağlanan helikopterler ile önümüzdeki haftalarda testlerine başlanacak süreç, mevcut altyapı ile benzer şekilde çalışacak ve kişiler akıllı telefonları üzerinden gerekli bağlantıyı sağlayarak nispeten uygun fiyatlı (Tam miktar henüz açıklanmadı) helikopter yolcukları gerçekleştirebilecek.

CNBC'ye konuşan Uber sözcüsü, helikopter servisinin ilk olarak Sundance Film Festivali kapsamında başlatılacağını söylüyor. Bu sayede kişiler etkinliğe trafiğe takılmadan çok daha hızlı şekilde gidebilecek.

http://www.ubergizmo.com/2016/01/uber-airbus-helicopter-rides/