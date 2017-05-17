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Uber-Google davasında ilk karar Google'dan yana

Google'ın otonom araç iştiraki olan Waymo'nun, Ubere açtığı davada mahkeme kararını verdi. Uber otonom çalışmalarına devam edebilecek ancak çalındığı iddia edilen belgeleri Waymo'ya vermek zorunda.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Birkaç ay önce Google'ın otonom araç bölümü olan Waymo, otonom araçlar üzerinde çalışan bir diğer şirket olan Uber'e dava açmış ve Uber'in kendisine ait binlerce belgeyi çaldığını iddia etmişti. Waymo, eski mühendisi Anthony Levandowski'nin şirketten ayrılık otonom sürüş teknoloji açısından önemli belgeleri kopyalayarak çaldığını söylerken Uber ise bu iddiaları yalanlamakla yetinmişti ancak mahkeme kararını Waymo lehine verdi.


 
Waymo'ya ait 14 bin belgenin Uber'den alınıp Waymo'ya geri verilmesine karar veren mahkeme bununla birlikte Waymo'nun istediği gibi Uber'in otonom araç çalışmalarına herhangi bir yasaklama getirmedi. Uber'in bu belgeleri kullanmadan otonom araç çalışmalarına devam edebileceğini açıkladı. 


Levandowski'ye Çalışma Yasağı 

Uber geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla Anthony Levandowski'nin otonom araç bölümündeki görevine devam etmeyeceğini açıklamıştı ancak mahkeme bu konuda da doğrudan karar vererek Levandowski'nin otonom araç çalışmalarında yer almasını yasakladı.


Uber'in de faaliyetlerine ilişkin herhangi bir yasaklama almadığı için olumsuz karşılamadığı bu yasak ''Rekabet, yasadışı eylemler yoluyla değil, laboratuvarlarda ve yollarda yeniliklerle tetiklenmelidir.'' diyen Waymo tarafından da memnuniyetle karşılandı. Tabi bu karar iki şirket arasındaki uyuşmazlığı tamamen sona erdirmeyecek, zira Google'ın Uber'e tazminat davası da açması bekleniyor. Bununla birlikte işin ticari yanı dışında belge hırsızlığı dolayısıyla cezai bir sürecin de yaşanması bekleniyor.



https://www.theguardian.com/technology/2017/may/15/uber-self-driving-cars-waymo-google Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 2 yıl
uber binlerce kişiyi çalıştırıyor ise bunun sigorta primlerini de yatırmak zorunda !
aynı şekilde google seo anlamıyla reklam yayınlayıcılarının sigorta primlerini ödemek zorunda kalacak :)
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Spider_hip 2 yıl
Vay be Waymo'yu yeni duydum. Koskoca Google bu sefer biraz geri kalmış.
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