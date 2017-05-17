Uber-Google davasında ilk karar Google'dan yana

Birkaç ay önce Google'ın otonom araç bölümü olan Waymo, otonom araçlar üzerinde çalışan bir diğer şirket olan Uber'e dava açmış ve Uber'in kendisine ait binlerce belgeyi çaldığını iddia etmişti. Waymo, eski mühendisi Anthony Levandowski'nin şirketten ayrılık otonom sürüş teknoloji açısından önemli belgeleri kopyalayarak çaldığını söylerken Uber ise bu iddiaları yalanlamakla yetinmişti ancak mahkeme kararını Waymo lehine verdi.





Waymo'ya ait 14 bin belgenin Uber'den alınıp Waymo'ya geri verilmesine karar veren mahkeme bununla birlikte Waymo'nun istediği gibi Uber'in otonom araç çalışmalarına herhangi bir yasaklama getirmedi. Uber'in bu belgeleri kullanmadan otonom araç çalışmalarına devam edebileceğini açıkladı.





Levandowski'ye Çalışma Yasağı

Uber geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla Anthony Levandowski'nin otonom araç bölümündeki görevine devam etmeyeceğini açıklamıştı ancak mahkeme bu konuda da doğrudan karar vererek Levandowski'nin otonom araç çalışmalarında yer almasını yasakladı.





Uber'in de faaliyetlerine ilişkin herhangi bir yasaklama almadığı için olumsuz karşılamadığı bu yasak ''Rekabet, yasadışı eylemler yoluyla değil, laboratuvarlarda ve yollarda yeniliklerle tetiklenmelidir.'' diyen Waymo tarafından da memnuniyetle karşılandı. Tabi bu karar iki şirket arasındaki uyuşmazlığı tamamen sona erdirmeyecek, zira Google'ın Uber'e tazminat davası da açması bekleniyor. Bununla birlikte işin ticari yanı dışında belge hırsızlığı dolayısıyla cezai bir sürecin de yaşanması bekleniyor.





https://www.theguardian.com/technology/2017/may/15/uber-self-driving-cars-waymo-google