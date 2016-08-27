Uber'deki düşüş devam ediyor: Zarar 1.27 milyar dolar

Uber, hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz ay Sunduğu hizmet kalitesi ve üstün kullanıcı deneyimi ile özellikle yurt dışında yoğun şekilde tercih edilen, hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz ay 2 milyar sürüş barajını aşarak önemli bir kilometre taşını geride bırakmıştı. Her ne kadar dışarıdan bakıldığında şirketin gidişatı iyi gibi algılansa da açıklanan veriler tam tersine işaret ediyor.

Yayınlanan son rapora göre yılın ilk çeyreğinde 520 milyon dolar zarar açıklayan Uber, ikinci çeyrekte ise 750 milyon dolar zarar ile yılın ilk altı aylık bölümünü toplam 1.27 milyar dolar mali kayıpla geride bıraktı. Uygulamanın piyasa değerinin 62.5 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde zararın Uber için kontrol edilebilir olduğu ifade ediliyor.

Uber rakiplerine karşı cesur davranıyor

Zararın en önemli sebepleri arasında ulaşım ağını genişletmek için sürücülere ödenen yüksek oranlardaki teşvikler gösteriliyor. Zira bu yöntemle Çin’de ülkenin yerel ulaşım servisi Didi Chuxing ile kıyasıya rekabet eden ancak başarılı olamayacağını anlayan Uber tüm operasyonlarını rakibine devretmişti.

100 milyon dolarlık bölümünün Amerika kaynaklı olması akıllardaki soru işaretlerini arttırdı. Rakiplerini saf dışı bırakmak için teşviklerden ve Diğer taraftan Amerika’da kar elde etmeye devam ettiğini açıklayan Uber’in ikinci çeyrek zararınınbölümünün Amerika kaynaklı olması akıllardaki soru işaretlerini arttırdı. Rakiplerini saf dışı bırakmak için teşviklerden ve yatırımlardan vazgeçmeyen Uber böylelikle pazarın en güçlü ismi olmak istiyor. Bakalım şirketin borç ile mücadele planı nasıl şekillenecek...