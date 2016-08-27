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Uber'deki düşüş devam ediyor: Zarar 1.27 milyar dolar

Taksicilerin korkulu rüyası Uber’in popülerliği her ne kadar artmaya devam etse de şirket zarar etmekten kurtulamıyor. Öyle ki açıklanan son rapora göre toplam zarar 1.27 milyar dolara ulaştı.
2 yıl
8,3b
1
11
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Sunduğu hizmet kalitesi ve üstün kullanıcı deneyimi ile özellikle yurt dışında yoğun şekilde tercih edilen Uber, hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz ay 2 milyar sürüş barajını aşarak önemli bir kilometre taşını geride bırakmıştı. Her ne kadar dışarıdan bakıldığında şirketin gidişatı iyi gibi algılansa da açıklanan veriler tam tersine işaret ediyor.
Yayınlanan son rapora göre yılın ilk çeyreğinde 520 milyon dolar zarar açıklayan Uber, ikinci çeyrekte ise 750 milyon dolar zarar ile yılın ilk altı aylık bölümünü toplam 1.27 milyar dolar mali kayıpla geride bıraktı. Uygulamanın piyasa değerinin 62.5 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde zararın Uber için kontrol edilebilir olduğu ifade ediliyor.

Uber rakiplerine karşı cesur davranıyor 

Zararın en önemli sebepleri arasında ulaşım ağını genişletmek için sürücülere ödenen yüksek oranlardaki teşvikler gösteriliyor. Zira bu yöntemle Çin’de ülkenin yerel ulaşım servisi Didi Chuxing ile kıyasıya rekabet eden ancak başarılı olamayacağını anlayan Uber tüm operasyonlarını rakibine devretmişti.
Diğer taraftan Amerika’da kar elde etmeye devam ettiğini açıklayan Uber’in ikinci çeyrek zararının 100 milyon dolarlık bölümünün Amerika kaynaklı olması akıllardaki soru işaretlerini arttırdı. Rakiplerini saf dışı bırakmak için teşviklerden ve yatırımlardan vazgeçmeyen Uber böylelikle pazarın en güçlü ismi olmak istiyor. Bakalım şirketin borç ile mücadele planı nasıl şekillenecek...

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YüzüğüKayıpFrodo 2 yıl en beğenilen
Milyardır o milyon olsa duramassın
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crazy585858 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
güzel fikirler doğru bir şekilde pazarlanmazsa iş yapamaz !
öncelikle fikir sahibi gitmiş 50$ a google apps hesabı açmış !
1-2 kafa dengi ile gps verilerini kullanan bir uygulama yapmış !
uzun lafın kısası bu uygulamaya harcadıkları zaman ile
heran gibi bir programcılık eğitimi için harcadıkları süre karşılaştırılır
vede işsiz ve boşta kaldıkları süreler hesaplanırsa ki !
bu firma hayata geçtiği zaman kazandığı para = süre olarak değerlendirilirse
bu elemanların işsiz kaldıkları sürelere göre dağılımı yapılırsa !
özetle gerçek maliyet 50$ ile kazanılan milyonlar
normal şartlarda başkalarına çalışarak kazanabilecekleri paralar değildir !
sonuç ! bu uygulama batsa bile kazandılar :)
bir fikri pazarlaya bilmeyi kısmenden olsa başardılar !
yani aslında korsan taksiciliğin daha güvenilir şekilde çalışmasını sağladılar !

Beynim yandı

[separator]
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playstylegüzel fikirler doğru bir şekilde pazarlanmazsa iş yapamaz !öncelikle fikir sahibi gitmiş 50$ a google apps hesabı açmış !
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Yanıtla +10
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eulogy 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

güzel fikirler doğru bir şekilde pazarlanmazsa iş yapamaz !
öncelikle fikir sahibi gitmiş 50$ a google apps hesabı açmış !
1-2 kafa dengi ile gps verilerini kullanan bir uygulama yapmış !
uzun lafın kısası bu uygulamaya harcadıkları zaman ile
heran gibi bir programcılık eğitimi için harcadıkları süre karşılaştırılır
vede işsiz ve boşta kaldıkları süreler hesaplanırsa ki !
bu firma hayata geçtiği zaman kazandığı para = süre olarak değerlendirilirse
bu elemanların işsiz kaldıkları sürelere göre dağılımı yapılırsa !
özetle gerçek maliyet 50$ ile kazanılan milyonlar
normal şartlarda başkalarına çalışarak kazanabilecekleri paralar değildir !
sonuç ! bu uygulama batsa bile kazandılar :)
bir fikri pazarlaya bilmeyi kısmenden olsa başardılar !
yani aslında korsan taksiciliğin daha güvenilir şekilde çalışmasını sağladılar !

Uber'e o konuda ben de çok kırgınım.
playstylegüzel fikirler doğru bir şekilde pazarlanmazsa iş yapamaz !öncelikle fikir sahibi gitmiş 50$ a google apps hesabı açmış ...
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Yanıtla +8
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1 Avatar
e.rar 2 yıl
Vergi ödememek için fiş kestiriyorlardır fazla fazla ondandır o zarar
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SEO-Uzmanı 2 yıl
güzel fikirler doğru bir şekilde pazarlanmazsa iş yapamaz !
öncelikle fikir sahibi gitmiş 50$ a google apps hesabı açmış !
1-2 kafa dengi ile gps verilerini kullanan bir uygulama yapmış !
uzun lafın kısası bu uygulamaya harcadıkları zaman ile
heran gibi bir programcılık eğitimi için harcadıkları süre karşılaştırılır
vede işsiz ve boşta kaldıkları süreler hesaplanırsa ki !
bu firma hayata geçtiği zaman kazandığı para = süre olarak değerlendirilirse
bu elemanların işsiz kaldıkları sürelere göre dağılımı yapılırsa !
özetle gerçek maliyet 50$ ile kazanılan milyonlar
normal şartlarda başkalarına çalışarak kazanabilecekleri paralar değildir !
sonuç ! bu uygulama batsa bile kazandılar :)
bir fikri pazarlaya bilmeyi kısmenden olsa başardılar !
yani aslında korsan taksiciliğin daha güvenilir şekilde çalışmasını sağladılar !
2 Yanıt Yanıtla +3
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mcrew 2 yıl
zarar büyük
Yanıtla
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crazy585858 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
güzel fikirler doğru bir şekilde pazarlanmazsa iş yapamaz !
öncelikle fikir sahibi gitmiş 50$ a google apps hesabı açmış !
1-2 kafa dengi ile gps verilerini kullanan bir uygulama yapmış !
uzun lafın kısası bu uygulamaya harcadıkları zaman ile
heran gibi bir programcılık eğitimi için harcadıkları süre karşılaştırılır
vede işsiz ve boşta kaldıkları süreler hesaplanırsa ki !
bu firma hayata geçtiği zaman kazandığı para = süre olarak değerlendirilirse
bu elemanların işsiz kaldıkları sürelere göre dağılımı yapılırsa !
özetle gerçek maliyet 50$ ile kazanılan milyonlar
normal şartlarda başkalarına çalışarak kazanabilecekleri paralar değildir !
sonuç ! bu uygulama batsa bile kazandılar :)
bir fikri pazarlaya bilmeyi kısmenden olsa başardılar !
yani aslında korsan taksiciliğin daha güvenilir şekilde çalışmasını sağladılar !

Beynim yandı

[separator]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

güzel fikirler doğru bir şekilde pazarlanmazsa iş yapamaz !
öncelikle fikir sahibi gitmiş 50$ a google apps hesabı açmış !
1-2 kafa dengi ile gps verilerini kullanan bir uygulama yapmış !
uzun lafın kısası bu uygulamaya harcadıkları zaman ile
heran gibi bir programcılık eğitimi için harcadıkları süre karşılaştırılır
vede işsiz ve boşta kaldıkları süreler hesaplanırsa ki !
bu firma hayata geçtiği zaman kazandığı para = süre olarak değerlendirilirse
bu elemanların işsiz kaldıkları sürelere göre dağılımı yapılırsa !
özetle gerçek maliyet 50$ ile kazanılan milyonlar
normal şartlarda başkalarına çalışarak kazanabilecekleri paralar değildir !
sonuç ! bu uygulama batsa bile kazandılar :)
bir fikri pazarlaya bilmeyi kısmenden olsa başardılar !
yani aslında korsan taksiciliğin daha güvenilir şekilde çalışmasını sağladılar !

Uber'e o konuda ben de çok kırgınım.
Yanıtla +8
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Aslanhan. 2 yıl
520 milyon dolar + 750 milyon dolar = 1,27 milyon dolar.
1 Yanıt Yanıtla +7
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dr20mouse 2 yıl Aslanhan.
Aslanhan.

520 milyon dolar + 750 milyon dolar = 1,27 milyon dolar.

3 milyar 750 milyar milyon sen bu parayı naaptin?
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emre0102 2 yıl
matematik rip
Yanıtla +2
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YüzüğüKayıpFrodo 2 yıl en beğenilen
Milyardır o milyon olsa duramassın
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