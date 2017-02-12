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Facebook'tan Sevgililer Günü’ne özel aşk temalı kartlar

Çiftler için yılın en önemli, yalnızlar için en istenmeyen günü olan 14 Şubat’a oldukça kısa bir süre kaldı. Facebook ise "Sevgililer Günü"ne özel birbirinden renkli yeni kartlarını görücüye çıkardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Facebook'tan Sevgililer Günü’ne özel aşk temalı kartlar
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Önemli gün ve etkinlikler için özel tasarımlara imza atan Facebook, her yıl olduğu gibi bu sene de Sevgililer Günü’nü boş geçmeyecek. Ana akış ekranının üst bölümüne pembe ve kırmızı renklerin ağırlıkta olduğu 14 Şubat kartları ekleyen sosyal ağ, böylelikle çiftleri paylaşım yapmaya teşvik ediyor.

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13 Şubat Pazartesi günü aktifleşecek özellikle birlikte aşk temalı kartlar eşliğinde Sevgililer Günü mesajı paylaşabilmeniz mümkün. Görünüşe bakılırsa New York ve Londra’daki sanatçılar tarafından hazırlanan tasarımlara haber akışında sık sık denk geleceğiz.
Diğer taraftan Messenger için de bir güncelleme yayınlamaya hazırlanan Facebook, sohbet uygulamasına yine Sevgililer Günü temalı kalp, yüzük, ayıcık, çiçek ve çikolata gibi birçok etiket ve filtre ekleyecek. Sosyal ağdan yapılan açıklamaya göre 14 Şubat'taki kullanıcı etkinliğinin normal zamanlara nazaran yaklaşık yüzde 25 daha yüksek olduğu belirtiliyor.

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Pi 2 yıl en beğenilen
Senenin en nefret uyandiran gunu. Gecse de kurtulsak bi


Her yerde gozumuze gozumuze sokulmasindan gina geldi. Ayrica zorunlu hediye alma gunune donustu artik.
Senenin en nefret uyandiran gunu. Gecse de kurtulsak biHer yerde gozumuze gozumuze sokulmasindan gina geldi. Ayrica zorunlu hediye alma g...
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Kerim5100 2 yıl
Sevgililer günü gavur işi kanmayın bu oyunlara :D
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Tolgá 2 yıl Kerim5100
Kerim5100
Sevgililer günü gavur işi kanmayın bu oyunlara :D

yav he he.sevgiline acıyorum varsa.
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bkaakco 2 yıl
Utanmasalar 364 gün önceden reklam yapacaklar, ne kadar abartılan bir gün.
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Pi 2 yıl en beğenilen
Senenin en nefret uyandiran gunu. Gecse de kurtulsak bi


Her yerde gozumuze gozumuze sokulmasindan gina geldi. Ayrica zorunlu hediye alma gunune donustu artik.
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Guest-F8946C419 2 yıl
Sevgilisi olmayanlar gelmiş hemen ;)
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DeepMind 2 yıl
Bu sevgililer gününün bu kadar abartılmasının sebebi kadınlar.
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