Facebook'tan Sevgililer Günü’ne özel aşk temalı kartlar

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13 Şubat Pazartesi günü aktifleşecek özellikle birlikte aşk temalı kartlar eşliğinde Sevgililer Günü mesajı paylaşabilmeniz mümkün. Görünüşe bakılırsa New York ve Londra’daki sanatçılar tarafından hazırlanan tasarımlara haber akışında sık sık denk geleceğiz.

Diğer taraftan Messenger için de bir güncelleme yayınlamaya hazırlanan Facebook, sohbet uygulamasına yine Sevgililer Günü temalı kalp, yüzük, ayıcık, çiçek ve çikolata gibi birçok etiket ve filtre ekleyecek. Sosyal ağdan yapılan açıklamaya göre 14 Şubat'taki kullanıcı etkinliğinin normal zamanlara nazaran yaklaşık yüzde 25 daha yüksek olduğu belirtiliyor.

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Önemli gün ve etkinlikler için özel tasarımlara imza atan, her yıl olduğu gibi bu sene de Sevgililer Günü’nü boş geçmeyecek. Ana akış ekranının üst bölümüne pembe ve kırmızı renklerin ağırlıkta olduğuekleyen sosyal ağ, böylelikle çiftleri paylaşım yapmaya teşvik ediyor.