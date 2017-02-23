Uber’den sabah 5’ten akşam 5’e %55 indirimli yolculuk

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Her Yere Uber sloganıyla kampanyalarına yenilerini ekleyen Uber, hazırladığı son fırsat ile sabah 5’ten akşam 5’e kadar %55 indirimli olarak uberXL yolculuğu sunuyor. 5,85TL’den başlayacak olan ücretlendirmeden faydalanmak isteyen kullanıcıların uygulamadan “Ödeme” sekmesine girerek “Promosyon kodu ekle” demeleri gerekiyor. Kod alanına ise HERYEREUBER yazılması yeterli.

Büyük gruplar için tercih edilen ve 1-6 arası yolcu alabilen uberXL için geçerli olan kampanya, sadece hafta içi günlerle sınırlanmış. Cumartesi ve Pazar geçerli değil. Promosyon eklendikten sonraki son 10 yolculuk için geçerli olabileceği belirtilen promosyon kapsamında maksimum indirim miktarı yolculuk başına 25TL ile sınırlanmış. Bu sayede 60 lira tutacak bir seyahat 35 lira maliyetle karşılanmış olacak.

10 Mart 2017 tarihine kadar fırsattan faydalanabilmek mümkün. An itibariyle uberXL ile Kadıköy’den Kartal’a seyahat etmek istediğinizde 40-53 lira arası bir ödeme yapmanız gerekiyor. Kampanya sayesinde bu rakam 22 liraya kadar çekilebilecek. Daha fazla bilgi için UBER’in Türkiye sayfasını ziyaret edebilirsiniz.