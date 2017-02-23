Uber’den sabah 5’ten akşam 5’e %55 indirimli yolculuk

Haber Müdürü
Her Yere Uber sloganıyla kampanyalarına yenilerini ekleyen Uber, hazırladığı son fırsat ile sabah 5’ten akşam 5’e kadar %55 indirimli olarak uberXL yolculuğu sunuyor. 5,85TL’den başlayacak olan ücretlendirmeden faydalanmak isteyen kullanıcıların uygulamadan “Ödeme” sekmesine girerek “Promosyon kodu ekle” demeleri gerekiyor. Kod alanına ise HERYEREUBER yazılması yeterli.
Büyük gruplar için tercih edilen ve 1-6 arası yolcu alabilen uberXL için geçerli olan kampanya, sadece hafta içi günlerle sınırlanmış. Cumartesi ve Pazar geçerli değil. Promosyon eklendikten sonraki son 10 yolculuk için geçerli olabileceği belirtilen promosyon kapsamında maksimum indirim miktarı yolculuk başına 25TL ile sınırlanmış. Bu sayede 60 lira tutacak bir seyahat 35 lira maliyetle karşılanmış olacak.
10 Mart 2017 tarihine kadar fırsattan faydalanabilmek mümkün. An itibariyle uberXL ile Kadıköy’den Kartal’a seyahat etmek istediğinizde 40-53 lira arası bir ödeme yapmanız gerekiyor. Kampanya sayesinde bu rakam 22 liraya kadar çekilebilecek. Daha fazla bilgi için UBER’in Türkiye sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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Diyor sorun ne
Kodu olanlar atarsa sevinirim.
acaba bu uygulamada. gosterilen ortalama fiyat ne kadar gerçekçi?
Ankara'da henüz Uber yok ne yazık ki.
altlimitsiz 40 tl ilk defa kullanacaklara.
VERİLDİ
milletin parayla sattıgı hediye kodunu ücretsiz veren mourner kardeşime çok tesekkür ederim...
Daha araca biner binmez agresif hareketler yapmaya başladı 3-4 kere hatalı sollama yaptı korna çalan sürücülere küfür etti 29 tl tuttu
Ulaşmak istediğin yere vardığında elim ayağım titriyordu sinirden taksinin plakasını bile alamadım şikayet etmek için
Arkadaşlar İstanbul'da inanılmaz bir taksici terörü var buna devletin ya da birilerinin el atması gerekli bu tip girişimler legal seviyeye çekilmeli ve bu taksici terörü kendiliğinden yok edilmeli
Tam tersine türlü yaptırımlarla über ve benzeri uygulamaları ortadan kaldırıp taksicileri korumak yönünde adımlar atılıyor ne yazık ki.
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