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Uber’den sabah 5’ten akşam 5’e %55 indirimli yolculuk

Ülkemizde yasal süreçlerle zaman zaman başı derde girse de UBER agresif kampanyalarla ilgi uyandırmaya devam ediyor. Yeni fırsat, 5,85 TL’den başlayan fiyatlarla yolculuk imkanı sunuyor.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Uber’den sabah 5’ten akşam 5’e %55 indirimli yolculuk
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Her Yere Uber sloganıyla kampanyalarına yenilerini ekleyen Uber, hazırladığı son fırsat ile sabah 5’ten akşam 5’e kadar %55 indirimli olarak uberXL yolculuğu sunuyor. 5,85TL’den başlayacak olan ücretlendirmeden faydalanmak isteyen kullanıcıların uygulamadan “Ödeme” sekmesine girerek “Promosyon kodu ekle” demeleri gerekiyor. Kod alanına ise HERYEREUBER yazılması yeterli.

Büyük gruplar için tercih edilen ve 1-6 arası yolcu alabilen uberXL için geçerli olan kampanya, sadece hafta içi günlerle sınırlanmış. Cumartesi ve Pazar geçerli değil. Promosyon eklendikten sonraki son 10 yolculuk için geçerli olabileceği belirtilen promosyon kapsamında maksimum indirim miktarı yolculuk başına 25TL ile sınırlanmış. Bu sayede 60 lira tutacak bir seyahat 35 lira maliyetle karşılanmış olacak.

10 Mart 2017 tarihine kadar fırsattan faydalanabilmek mümkün. An itibariyle uberXL ile Kadıköy’den Kartal’a seyahat etmek istediğinizde 40-53 lira arası bir ödeme yapmanız gerekiyor. Kampanya sayesinde bu rakam 22 liraya kadar çekilebilecek. Daha fazla bilgi için UBER’in Türkiye sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


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312 . 2 yıl en beğenilen
Suratsız taksicilerin sonunu getirir inş.
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DennisLars 2 yıl
taksi plakası diye rant için icat edilen bi zımbırtı olduktan sonra o ülkede böyle tüketici dostu uygulamaları yaşatmazlar malesef.
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AvriL 2 yıl
güzel nimet. daha cok kampanya ile yayılması lazım uberin rekabet iyidir.
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taha102010 2 yıl
uber 40 tllik kod alabilirim
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serseri006 2 yıl
Über suan bulunduğunuz bölgede hizmet dışıdır
Diyor sorun ne
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mustafa2790 2 yıl
Beşiktaş dan sabiha gökçen için 165tl gösteriyor [:\-]
Kodu olanlar atarsa sevinirim.
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twonumber 2 yıl mustafa2790
Daha bugün bindiğim uberde anlattı arkadaş galiba hava alanlarının içine sabit ve fazla yazıyomuş sanırsam hava alanının kapısında inmek iyi oluyor demişti. Bilenler öyle yapıyor dedi uberci arkadaş :)
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erdem_61500 2 yıl
Hafta sonu sınava gideceğim için kod lazım , kodu olan arkadaşlar pm atarsa cok sevinirim
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larenuf 2 yıl
40 tl kod varsa cok sevinirim :)
acaba bu uygulamada. gosterilen ortalama fiyat ne kadar gerçekçi?
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kazazz 2 yıl
40 TL indirim kodu alabilir miyim kullanmıcak olan varsa, ya da nerden hangi kampanyadan temin ediliyorsa söylerseniz sevinirim.
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xyz35 2 yıl
bu ücretsiz kodlar ankara içinde geçiyorsa talibim
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jahnny 2 yıl xyz35
xyz35
bu ücretsiz kodlar ankara içinde geçiyorsa talibim

Ankara'da henüz Uber yok ne yazık ki.
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mourner 2 yıl
1 adet de bende var ilk pm atan kullanmak için alacak kişiye ücretsiz verilecektir.
altlimitsiz 40 tl ilk defa kullanacaklara.
VERİLDİ
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onurforever53 2 yıl mourner
mourner
1 adet de bende var ilk pm atan kullanmak için alacak kişiye ücretsiz verilecektir.
altlimitsiz 40 tl ilk defa kullanacaklara.
VERİLDİ

milletin parayla sattıgı hediye kodunu ücretsiz veren mourner kardeşime çok tesekkür ederim...
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soldier_x 2 yıl
Nası kullanıyoruz bunu kısaca açıklayacak bir arkadaş yok mu?
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118464 2 yıl
Aracımı servise bıraktığım için bir gün taksi tutmak icap etti, ben de uber'in uygulamasına girdim Bu indirimi gördüm ve 15 TL'ye ulaşmak istediğim yere vito ile çok konforlu gittim, sonra arkadaşlarıma anlattım babası taksici olan arkadaşlarımdan biri Uber'in korsan olduğunu yakalanırsa ceza yedigini söyledi ertesi gün arabamı almak için tekrar taksi tutmam icap etti bu sefer über yerine sarı taksi tuttum
Daha araca biner binmez agresif hareketler yapmaya başladı 3-4 kere hatalı sollama yaptı korna çalan sürücülere küfür etti 29 tl tuttu
Ulaşmak istediğin yere vardığında elim ayağım titriyordu sinirden taksinin plakasını bile alamadım şikayet etmek için

Arkadaşlar İstanbul'da inanılmaz bir taksici terörü var buna devletin ya da birilerinin el atması gerekli bu tip girişimler legal seviyeye çekilmeli ve bu taksici terörü kendiliğinden yok edilmeli
1 Yanıt Yanıtla +2
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jahnny 2 yıl 118464
118464
Aracımı servise bıraktığım için bir gün taksi tutmak icap etti, ben de uber'in uygulamasına girdim Bu indirimi gördüm ve 15 TL'ye ulaşmak istediğim yere vito ile çok konforlu gittim, sonra arkadaşlarıma anlattım babası taksici olan arkadaşlarımdan biri Uber'in korsan olduğunu yakalanırsa ceza yedigini söyledi ertesi gün arabamı almak için tekrar taksi tutmam icap etti bu sefer über yerine sarı taksi tuttum
Daha araca biner binmez agresif hareketler yapmaya başladı 3-4 kere hatalı sollama yaptı korna çalan sürücülere küfür etti 29 tl tuttu
Ulaşmak istediğin yere vardığında elim ayağım titriyordu sinirden taksinin plakasını bile alamadım şikayet etmek için

Arkadaşlar İstanbul'da inanılmaz bir taksici terörü var buna devletin ya da birilerinin el atması gerekli bu tip girişimler legal seviyeye çekilmeli ve bu taksici terörü kendiliğinden yok edilmeli

Tam tersine türlü yaptırımlarla über ve benzeri uygulamaları ortadan kaldırıp taksicileri korumak yönünde adımlar atılıyor ne yazık ki.
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