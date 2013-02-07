Ubisoft, 3 yeni yapımını Windows Phone için planlıyor





Microsoft'un akıllı telefon pazarında payını yükseltmeyi hedeflediği işletim sistemi Windows Phone için geliştiricilerin duyuruları gelmeye devam ediyor.





Mobil platformlara Rayman Jungle Run gibi önemli yapımlar kazandıran Ubisoft, Windows Phone ekosistemi için de çalışmalarını sürdürüyor. Mali çeyrek tablolarını yayınladığı raporda, ekosistem için planlarına da yer veren firma, üç yeni oyunu ilerleyen haftalar için duyurmaya hazırlanıyor. Bunlar Monster Burner, Rabbids Go Phone Again ve Rayman Jungle Run yapımları.





Rayman Jungle Run, App Store geçen yılın en iyileri arasında girmeyi başaran bir platform oyunu. Diğer iki yapımda iOS ve Android platformlarında gördüğümüz sanal hayvan oyunu Rabbids Go Phone Again ve yaratıkları parmağınızı sürükleyerek attığınız ateş toplarıyla öldürdüğünüz Monster Burner.





Yapımların kesin çıkış tarihi bilinmezken, sadece WP8 mi yoksa tüm WP sürümleri için mi yayınlanacak o da bilinmiyor.

http://wparea.de/2013/02/ubisoft-plant-drei-neue-spiele-fur-windows-phone/