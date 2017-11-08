Ubisoft CEO'su: Bir sonraki yeni nesil konsol 2019'da gelebilir

Birçok kişi piyasaya sürülecek bir sonraki büyük konsolun PlayStation 5 olacağını düşünüyor ancak PlayStation 4 geçen yıl daha ince bir model ve Pro ile güncellendi ve hala inanılmaz derecede iyi satıyor. Peki yeni nesil konsol ne zaman çıkacak? Bu konudaki ilk ipucu Ubisoft CEO'su Yves Guillemot'tan geldi.

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Deneyimli yöneticiye göre muhtemelen 2019'a kadar yeni nesil bir konsol gelmeyecek. Guillemot katıldığı bir soru cevap oturumunda "Yaklaşık 2 yıldan önce yeni birşey (konsol) gelmeyeceğini düşünüyoruz" dedi. Ayrıca kendisi önümüzdeki iki yıl içinde Sony'nin bağımsız bir grafik birimine sahip yeni nesil PlayStation 5'i piyasaya sürebileceğini de belirtti.

Öte yandan Yves Guillemot, Ubisoft'un ne zaman yeni bir konsol çıkacağı konusunda gerçek bir bilgiye sahip olmadığını, bunların sadece şirketin tahmini olduğunu da vurguladı. Özellikle Xbox One X'ten sonra yeni nesil konsollardan donanım açısından beklentiler yükselmiş durumda. Ayrıca şirketler artık konsolların cazibesini arttırmak için performans haricinde bir şeyler sunma peşinde. Değişmeyen gerçek şu ki, konsol piyasasındaki bu rekabet kesinlikle en çok son kullanıcıya yarıyor.

https://www.tweaktown.com/news/59779/next-gen-console-coming-2019-ubisoft-thinks/index.html