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Ubisoft CEO'su: Bir sonraki yeni nesil konsol 2019'da gelebilir

Ubisoft CEO'su Yves Guillemot, şirket olarak 2 yıldan önce yeni bir konsol çıkmasını beklemediklerini söyledi. Deneyimli yönetici PlayStation 5'in 2019'da geleceğini düşünüyor.
1 yıl
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Oyun Konsolları
Onur Seven
Haber Editörü
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Birçok kişi piyasaya sürülecek bir sonraki büyük konsolun PlayStation 5 olacağını düşünüyor ancak PlayStation 4 geçen yıl daha ince bir model ve Pro ile güncellendi ve hala inanılmaz derecede iyi satıyor. Peki yeni nesil konsol ne zaman çıkacak? Bu konudaki ilk ipucu Ubisoft CEO'su Yves Guillemot'tan geldi.
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Deneyimli yöneticiye göre muhtemelen 2019'a kadar yeni nesil bir konsol gelmeyecek. Guillemot katıldığı bir soru cevap oturumunda "Yaklaşık 2 yıldan önce yeni birşey (konsol) gelmeyeceğini düşünüyoruz" dedi. Ayrıca kendisi önümüzdeki iki yıl içinde Sony'nin bağımsız bir grafik birimine sahip yeni nesil PlayStation 5'i piyasaya sürebileceğini de belirtti.
Öte yandan Yves Guillemot, Ubisoft'un ne zaman yeni bir konsol çıkacağı konusunda gerçek bir bilgiye sahip olmadığını, bunların sadece  şirketin tahmini olduğunu da vurguladı. Özellikle Xbox One X'ten sonra yeni nesil konsollardan donanım açısından beklentiler yükselmiş durumda. Ayrıca şirketler artık konsolların cazibesini arttırmak için performans haricinde bir şeyler sunma peşinde. Değişmeyen gerçek şu ki, konsol piyasasındaki bu rekabet kesinlikle en çok son kullanıcıya yarıyor.

https://www.tweaktown.com/news/59779/next-gen-console-coming-2019-ubisoft-thinks/index.html Yorum Yaz
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The.Mafia 2 ay
Yıl 2019 hala gelen bir yeni konsol yok 😀
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Patren 1 yıl
2019 kasim ps5
2020 xbox two cikar
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hacı.basat 1 yıl
Çok tuzu kuru tahminler yapmış, 10 yıl önceki konsol sahiplerinin gösterdiği davranışları günümüz müşterilerinin de sergileyeceği tahminine dayanıyor. Benim tahminim yeni nesli daha fazla sıkamayacakları yönünde, fiyatlarda büyük kırılmalar olmazsa oyun konsolu alışkanlığını bile öldürebilirler, ulaşabildikleri kitlenin konsola verecek vakti kalıyor mu gerçekten? Mevcut durumda Avrupayı bile gözden çıkardılar, japonya,amerika bize yeter mantığıyla gidiyorlar, önleri de uçurum.
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snakefatih 1 yıl
Değişmeyen gerçek şu ki, konsol piyasasındaki bu rekabet kesinlikle en çok son kullanıcıya yarıyor.
**********
Çok yarıyor ps4 3(slimle beraber), xbox 3 konsol çıkardı bu nesilde. İlk başta asıl çıkması gereken konsollar ps4 pro ve x1x ti. Arada toplam 4 konsol itelediler fazla ola ra k. En baştan en güçlüsünü yapmaları gerekirdi ha bir de xbox kinekt!!! Gibi acayip bir cihazı önce iteledi zorla sonra kendi haline bıraktı sonra üretimden kaldırdı. Cihaz hortumu ile birlikte milletin elinde patladı.
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kraix 1 yıl
O zaman da XBOX XX çıkar herhalde...
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Tensi 1 yıl kraix
kraix

O zaman da XBOX XX çıkar herhalde...

Desene isin sonu kotuye gidiyor. 2022 de de Xbox XXX cikarir herhalde. Tanitimini da Johnny Sins yapar herhalde. Adamin bilim kurgu filmi bile varmis.
[simage]http://img.donanimhaber.com/upfiles/242694/3d588f4d-15f0-4b8e-8acc-b0a874d267b9UDwEu8[1][/simage]
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BRNSpawn 1 yıl
2019-2020 gibi çıkması normal. Zaten 6 sene geçmiş olacak.
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hector_1990 1 yıl
millet last of us part 2 god of war spiderman detroid gibi yapımları bekliyor konsol var ama onunla vakit geçirecek oyun bekliyor
bende xbox var ben bile merak ediyorum last of us part 2 yi
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Ceqa 1 yıl
Artik gelmesi lazim çamur gibi görüntü veriyor tabi oyunlar iyi ancak herkes bizim gibi fakir degil adamlar 4kda olmasa bile daha iyi grafikte istiyorlar bende ps4 almayan birisi olarak bekliyorum cunku su saaten sonra ps4 alip o grafiklere bakmak istemiyorum
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konsoldede 1 yıl
ve geldigi zaman 2019 da xbx i 4 e katlayacak
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x3x 1 yıl konsoldede
konsoldede
ve geldigi zaman 2019 da xbx i 4 e katlayacak

Yavaş katlasın. Xbox one x 6 tflops. Senin hesabınla 24 tflops olur. 1080ti 11 tflops. 2 sene sonra o güçler konsol için hayal ötesi.
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yaki83 1 yıl
Gelse ne olur ki
Onemli olan oyun..
Oyunlarda ps4 e duyuruldu..
Bugun ps4 sahipleri yeni cikan bir konsolu merak bile etmiyor cunku ps4 cikacak oyunlari ile en iyi konsol..
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ÖzdalDoğru 1 yıl yaki83
yaki83
Gelse ne olur ki
Onemli olan oyun..
Oyunlarda ps4 e duyuruldu..
Bugun ps4 sahipleri yeni cikan bir konsolu merak bile etmiyor cunku ps4 cikacak oyunlari ile en iyi konsol..

Geriye dönük uyumluluk olur ise işler değişir. PS4 ve hatta mümkün ise PS3 oyunlarını oynatabilen bir konsol çıkarırlarsa bence ortalık yıkılır ki ben PS4 almamış biri olarak direkt PS5 alırım.
Bunun yanında doğal olarak daha az enerji tüketen daha güçlü bir cihaz olacaktır.
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