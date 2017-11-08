Ubisoft CEO'su: Bir sonraki yeni nesil konsol 2019'da gelebilir

Haber Editörü
Birçok kişi piyasaya sürülecek bir sonraki büyük konsolun PlayStation 5 olacağını düşünüyor ancak PlayStation 4 geçen yıl daha ince bir model ve Pro ile güncellendi ve hala inanılmaz derecede iyi satıyor. Peki yeni nesil konsol ne zaman çıkacak? Bu konudaki ilk ipucu Ubisoft CEO'su Yves Guillemot'tan geldi.Ayrıca Bkz. "Google'ın yeni Android dosya yöneticisiyle tanışın: Files Go"
Deneyimli yöneticiye göre muhtemelen 2019'a kadar yeni nesil bir konsol gelmeyecek. Guillemot katıldığı bir soru cevap oturumunda "Yaklaşık 2 yıldan önce yeni birşey (konsol) gelmeyeceğini düşünüyoruz" dedi. Ayrıca kendisi önümüzdeki iki yıl içinde Sony'nin bağımsız bir grafik birimine sahip yeni nesil PlayStation 5'i piyasaya sürebileceğini de belirtti.
Öte yandan Yves Guillemot, Ubisoft'un ne zaman yeni bir konsol çıkacağı konusunda gerçek bir bilgiye sahip olmadığını, bunların sadece şirketin tahmini olduğunu da vurguladı. Özellikle Xbox One X'ten sonra yeni nesil konsollardan donanım açısından beklentiler yükselmiş durumda. Ayrıca şirketler artık konsolların cazibesini arttırmak için performans haricinde bir şeyler sunma peşinde. Değişmeyen gerçek şu ki, konsol piyasasındaki bu rekabet kesinlikle en çok son kullanıcıya yarıyor.
https://www.tweaktown.com/news/59779/next-gen-console-coming-2019-ubisoft-thinks/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2020 xbox two cikar
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Çok yarıyor ps4 3(slimle beraber), xbox 3 konsol çıkardı bu nesilde. İlk başta asıl çıkması gereken konsollar ps4 pro ve x1x ti. Arada toplam 4 konsol itelediler fazla ola ra k. En baştan en güçlüsünü yapmaları gerekirdi ha bir de xbox kinekt!!! Gibi acayip bir cihazı önce iteledi zorla sonra kendi haline bıraktı sonra üretimden kaldırdı. Cihaz hortumu ile birlikte milletin elinde patladı.
Desene isin sonu kotuye gidiyor. 2022 de de Xbox XXX cikarir herhalde. Tanitimini da Johnny Sins yapar herhalde. Adamin bilim kurgu filmi bile varmis. [simage]http://img.donanimhaber.com/upfiles/242694/3d588f4d-15f0-4b8e-8acc-b0a874d267b9UDwEu8[1][/simage]
bende xbox var ben bile merak ediyorum last of us part 2 yi
Yavaş katlasın. Xbox one x 6 tflops. Senin hesabınla 24 tflops olur. 1080ti 11 tflops. 2 sene sonra o güçler konsol için hayal ötesi.
Onemli olan oyun..
Oyunlarda ps4 e duyuruldu..
Bugun ps4 sahipleri yeni cikan bir konsolu merak bile etmiyor cunku ps4 cikacak oyunlari ile en iyi konsol..
Geriye dönük uyumluluk olur ise işler değişir. PS4 ve hatta mümkün ise PS3 oyunlarını oynatabilen bir konsol çıkarırlarsa bence ortalık yıkılır ki ben PS4 almamış biri olarak direkt PS5 alırım.
Bunun yanında doğal olarak daha az enerji tüketen daha güçlü bir cihaz olacaktır.