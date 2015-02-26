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Ubuntu işletim sistemli Meizu MX4 MWC 2015 fuarına geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ubuntu işletim sistemli Meizu MX4 MWC 2015 fuarına geliyor

Meizu'nun resmi olarak Canonical Vakfı ile el sıkışmasının ardından gözler piyasaya çıkacak ilk Ubuntu telefonuna çevrilmişti. Gerçi ilk Ubuntu telefonunu kısa süre önce başka bir firmanın duyurduğunu bu haberimizde sizlere aktarmıştık. Ancak Meizu amiral gemi seviyesinde Ubuntu platformuna katılacak.
Daha önce Meizu'nun orta seviye M1 modelinde Ubuntu işletim sistemine yer vereceği açıklanmıştı. Ancak firma farklı bir açıklama yaparak Meizu MX4 amiral gemi modelinde Ubuntu işletim sistemini kullanacaklarını bildirdi.
Firma açıklamasını bir görsel ile de destekliyor. Gelecek haftaki MWC 2015 fuarında Meizu bu cihazı görücüye çıkaracak ve satış konusundaki detayları katılımcılar ile paylaşacak. Ancak Meizu MX4 Ubuntu modelinin global olarak satışa çıkacağı tahmin ediliyor.
Meizu MX4 modelinde hatırlanacağı üzere 5.36 inçlik Full HD ekran, Cortex-A17 ve Cortex-A7 tabanlı 8 çekirdekli MT6595 yongaseti, PowerVR 6 serisi grafik birimi, 2GB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, 20.7MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde özellikler yer alıyordu.
Meizu'nun Ubuntu optimizasyonu için donanım tarafında ne tür oynamalar yaptığı bilinmiyor. Ülkemizde de faaliyet gösteren Meizu'nun Ubuntu akıllı telefonunu ülkemize getirmesi sevindirici bir gelişme olacaktır.



http://androidheadlines.com/2015/02/meizu-confirms-mx4-will-run-ubuntu-showcased-mwc.html Yorum Yaz
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sireno52 4 yıl
(hah bi ubuntu eksikti oda girsin kim alacaksa ubuntulu telefonu) az da olsa linux u tanımış olsan yukardaki yorumu yapmazdın :) linux konusunda bilgisiz olduğun çok belli bende senin bu haline gülüyorum :) bilmiyorsan araştır. neyse elimde z1 telefon var bu telefona ubuntu touch yüklemesini bilsem hemen yüklerdim :)
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doctor_bey 4 yıl
Android uygulamalarını çalıştırabiliyoruz değil mi? Çalışıyorsa güzel alternatif olur
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bkaakco 4 yıl
Ubuntu'nun PC'deki RAM kullanımı çok iyiydi, normal kullanımda 1.5/8 GB gibi bir şey güncel sürümlerde. Mobilde de en fazla o oranda olursa çok iyi olur. Tabii kaynak kullanımı uygulama desteği de önemli günümüzde.
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DH Misafiri 4 yıl
hah bi ubuntu eksikti oda girsin kim alacaksa ubuntulu telefonu
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Oyun Bilgisayar 4 yıl
evet ülkemizdede satışa çıktı ama zıcıp sıvadılar malesef adamların sitede birden stok bitti vbaşka bir yerde birden 1099-1199 TL ye cihazlar çıktı yani saçmaladılar
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BARIŞ55 4 yıl Oyun Bilgisayar
nodisin

evet ülkemizdede satışa çıktı ama zıcıp sıvadılar malesef adamların sitede birden stok bitti vbaşka bir yerde birden 1099-1199 TL ye cihazlar çıktı yani saçmaladılar

Hiç haberimiz olmadı bile.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
İşletim Sistemleri artmalı zira milyarlarca telefon var. Rekabet yok gibi. Alternatif arayan kullanıcılar için güzel bir haber.
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Wacom Intuos 4 yıl
Umarım Türkiye'ye gelir. Ubuntu Phone güzel gelişirse iyi bir noktaya gelebilir.
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