Ubuntu işletim sistemli Meizu MX4 MWC 2015 fuarına geliyor





Meizu'nun resmi olarak Canonical Vakfı ile el sıkışmasının ardından gözler piyasaya çıkacak ilk Ubuntu telefonuna çevrilmişti. Gerçi ilk Ubuntu telefonunu kısa süre önce başka bir firmanın duyurduğunu bu haberimizde sizlere aktarmıştık. Ancak Meizu amiral gemi seviyesinde Ubuntu platformuna katılacak.

Daha önce Meizu'nun orta seviye M1 modelinde Ubuntu işletim sistemine yer vereceği açıklanmıştı. Ancak firma farklı bir açıklama yaparak Meizu MX4 amiral gemi modelinde Ubuntu işletim sistemini kullanacaklarını bildirdi.

Firma açıklamasını bir görsel ile de destekliyor. Gelecek haftaki MWC 2015 fuarında Meizu bu cihazı görücüye çıkaracak ve satış konusundaki detayları katılımcılar ile paylaşacak. Ancak Meizu MX4 Ubuntu modelinin global olarak satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Meizu MX4 modelinde hatırlanacağı üzere 5.36 inçlik Full HD ekran, Cortex-A17 ve Cortex-A7 tabanlı 8 çekirdekli MT6595 yongaseti, PowerVR 6 serisi grafik birimi, 2GB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, 20.7MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde özellikler yer alıyordu.

Meizu'nun Ubuntu optimizasyonu için donanım tarafında ne tür oynamalar yaptığı bilinmiyor. Ülkemizde de faaliyet gösteren Meizu'nun Ubuntu akıllı telefonunu ülkemize getirmesi sevindirici bir gelişme olacaktır.









http://androidheadlines.com/2015/02/meizu-confirms-mx4-will-run-ubuntu-showcased-mwc.html