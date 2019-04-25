Üç arka kamera ve 5.000 mAh pile sahip Vivo Y17 resmen tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Vivo, sessizce Y17 olarak adlandırılan yeni akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Cihazın ilgi çekici özellikleri arasında üçlü arka kamera sistemi, devasa pil ve hızlı şarj desteği bulunuyor.

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Vivo Y17, 720 x 1520 piksel çözünürlükte 6.35 inç IPS LCD ekrana sahip. Gücünü Helio P35 yonga seti ve 4 GB RAM'den alan telefonda microSD kart yuvası ile genişletilebilir 128 GB dahili depolama alanı mevcut.

Cihazın kutudan Android 9 Pie tabanlı FunTouch OS 9 arayüzü yüklü şekilde çıktığını belirtelim. Ayrıca iyi bir oyun deneyimi sunabilmesi için Ultra Oyun Modu ile birlikte geliyor.

Fiyat etiketi de açıklandı

Vivo Y17'nin arkasında üçlü kamera sistemi var. Kamera modülünde 13 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel süper geniş açılı lens ve 2 megapiksellik derinlik sensörü yer alıyor. Ön çentik ise yapay zeka destekli 20 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.

Akıllı telefonda 18 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bir pile yer verilmiş. Vivo Y17'in fiyat etiketi ise 260 dolar. Cihaz mavi ve pembe olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor.