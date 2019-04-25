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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Üç arka kamera ve 5.000 mAh pile sahip Vivo Y17 resmen tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Vivo son derece şık bir tasarıma sahip yeni bir telefon çıkardı. Helio P35 işlemci ve üç arka kamera ile gelen Vivo Y17'nin tüm özellikleri ve fiyatı haberimizde.
3 hf.
2,6b
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli teknoloji devi Vivo, sessizce Y17 olarak adlandırılan yeni akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Cihazın ilgi çekici özellikleri arasında üçlü arka kamera sistemi, devasa pil ve hızlı şarj desteği bulunuyor.
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Vivo Y17, 720 x 1520 piksel çözünürlükte 6.35 inç IPS LCD ekrana sahip. Gücünü Helio P35 yonga seti ve 4 GB RAM'den alan telefonda microSD kart yuvası ile genişletilebilir 128 GB dahili depolama alanı mevcut.
Cihazın kutudan Android 9 Pie tabanlı FunTouch OS 9 arayüzü yüklü şekilde çıktığını belirtelim. Ayrıca iyi bir oyun deneyimi sunabilmesi için Ultra Oyun Modu ile birlikte geliyor.

Fiyat etiketi de açıklandı

Vivo Y17'nin arkasında üçlü kamera sistemi var. Kamera modülünde 13 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel süper geniş açılı lens ve 2 megapiksellik derinlik sensörü yer alıyor. Ön çentik ise yapay zeka destekli 20 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.
Akıllı telefonda 18 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bir pile yer verilmiş. Vivo Y17'in fiyat etiketi ise 260 dolar. Cihaz mavi ve pembe olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor.

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DH Misafiri 3 hf.
5 6 yıl önce ki teller de bile 4k ekran gördük yıl 2019 720p he he tamam he
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malkooklam 3 hf.
YA ARTIK SU SENSORDEN BAHSEDIN TELEFONLARDA 1'' SENSOR BEKLIYORUZ.URETICILER,
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al-ozaria 3 hf.
Eğer gerçekten cep telefonunda insanların şıklık anlayışı buysa, 2030-40'larda günümüz trendi çok zevksiz olarak anılacaktır.
Bu gün 2019'dayız ve 1996'da çıkan Nokia 8110, 1996'ya empati yaparak bakınca gerçekten şıktır. Ancak 20-30 yıl sonra National Geo'de 2010'lar belgesilinde günümüzden bahsederken mobilite anlamında:
Çarşaf gibi cebe sığmayan telefonları popüler kültür, saçma fenomenler ve tredlerin etkisi ile güdülerek şık ve kullanışlı sanan insanların dönemi olarak anılacaktır.
Mobilite anlamındaki, maalesef içinde bulunduğumuz ucube 10 yıllık dönemin taçlandığı kısım ise tipsizlik abidesi çentikli telefonlar olacaktır. Zaten gelecekte 2010 ile 2020 arasını anlatan bir belgesel yapılsa kanaatimce ibretlik amaçla yapılır ve insanlar 60'lar...2000'ler gibi sempati ve tebessümle izlemez. Neyse dağıtmyalım konuyu...
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intel7mix 3 hf.
720P diyor şaka gibi...
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MustafaC53 3 hf.
Bknz: Samsung Galaxy m10 m20 m30.
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kreat 3 hf.
Yurt dışı fiyatları gerçekten şaka gibi.
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