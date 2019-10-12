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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Üç arka kamera ve Helio P22 işlemcili ZTE Blade A7s tanıtıldı

    Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE yeni bir giriş seviyesi model çıkardı. Blade A7s olarak adlandırılan akıllı telefon 6.08 inç ekran, üç arka kamera ve Helio P22 yonga setiyle geliyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    ZTE geçtiğimiz Mayıs ayında giriş seviyesi Blade A7 telefonunu piyasaya sürmüştü. Çinli üretici şimdi de cihazın Blade A7s olarak adlandırılan devam modelini çıkardı. Akıllı telefon son derece uygun bir fiyat etiketi taşıyor.
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    Blade A7s, 720 x 1560 piksel çözünürlükte damla çentikli 6.08 inç IPS LCD ekrana sahip. Helio P22 yonga seti ve 4 GB RAM ile güçlendirilen cihazın 64 GB dahili depolama alanı var. Ayrıca microSD kart yuvası sayesinde hafızası artırılabiliyor.

    Üçlü arka kamera sistemi

    Akıllı telefon 4.000 mAh kapasiteli bir pil içeriyor ancak hızlı şarj desteği yok. Arka tarafında  16 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera sistemi görev yapıyor. Önünde ise 5 megapiksellik bir selfie kamerası var. Kutudan ise Android 9 Pie tabanlı MiFavor 9.1 UI arayüzü yüklü şekilde çıktığını belirtelim.
    Blade A7s şu an Çin'de ön siparişe açıldı. 112 dolar fiyat etiketi ile piyasaya sürülen cihaz 18 Ekim'de satışa sunulacak. Akıllı telefon mavi ve siyah olmak üzere iki renkte tercih edilebilecek.


    https://www.myzte.com/A7s.html Yorum Yaz
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