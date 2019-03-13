İşte karşınızda resmi basın görselleri ile Vivo X27

Vivo X27'nin 19 Mart'ta tanıtılması planlanıyor. Gelen haberlere bakılırsa akıllı telefonun farklı yonga setleri ile güçlendirilmiş iki varyantı olacak. Çinli üretici Weibo hesabında cihazın özellikleri ile ilgili bazı ipuçları veriyor. Şirket şimdi de akıllı telefonun ön ve arka tasarımını gözler önüne seren basın görsellerini paylaştı.

Vivo tarafından yayınlanan görseller mavi Vivo X27 varyantının son derece şık bir tasarıma sahip olduğunu ortaya koyuyor. Telefonun görünüm olarak Vivo V15 Pro'ya benzediğini söyleyebiliriz. Çentiksiz ekran ve açılır-kapanır ön kamerası var. Arka panelinin sağ ve sol kenarlarının ise kavisli olması dikkat çekiyor.

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X27'nin arka tarafında yapay zeka özellikli üçlü kamera sistemi yer alıyor. LED flaş ise birinci ve ikinci sensörlerin arasına yerleştirilmiş. Sol alt köşede ise Vivo markasının yazılı olduğunu görüyoruz. Vivo X27'nin 6.4 inç S-AMOLED Full HD+ ekran taşıması bekleniyor. Ayrıca ekrandan parmak izi okuma özelliği sunacak.

Vivo X27'nin fiyat etiketi de belli oldu

Akıllı telefonun 22.5 W hızlı şarj destekli 4.000 mAh'lik bir pille geleceği bildiriliyor. Bununla birlikte 48 MP + 13 MP + 5 MP sensör içeren üçlü arka kamera sistemi ve 16 megapiksellik bir selfie kamerası olacak.

Vivo X27'nin Snapdragon 675 yonga seti ile güçlendirilmiş modeli 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla gelecek. Fiyat etiketinin 476 dolar olması bekleniyor. Akıllı telefonun Snapdragon 710'lu versiyonu ise 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacak. Bu modelin de 536 dolar karşılığında satışa sunulacağı söyleniyor.