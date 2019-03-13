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İşte karşınızda resmi basın görselleri ile Vivo X27

Çinli teknoloji devi Vivo'nun 19 Mart tarihinde yeni bir akıllı telefon tanıtması bekleniyor. Şirket, Vivo X27 olarak adlandırılan cihazın resmi basın görsellerini yayınladı.
2 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Vivo X27'nin 19 Mart'ta tanıtılması planlanıyor. Gelen haberlere bakılırsa akıllı telefonun farklı yonga setleri ile güçlendirilmiş iki varyantı olacak. Çinli üretici Weibo hesabında cihazın özellikleri ile ilgili bazı ipuçları veriyor. Şirket şimdi de akıllı telefonun ön ve arka tasarımını gözler önüne seren basın görsellerini paylaştı.
Vivo tarafından yayınlanan görseller mavi Vivo X27 varyantının son derece şık bir tasarıma sahip olduğunu ortaya koyuyor. Telefonun görünüm olarak Vivo V15 Pro'ya benzediğini söyleyebiliriz. Çentiksiz ekran ve açılır-kapanır ön kamerası var. Arka panelinin sağ ve sol kenarlarının ise kavisli olması dikkat çekiyor.
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X27'nin arka tarafında yapay zeka özellikli üçlü kamera sistemi yer alıyor. LED flaş ise birinci ve ikinci sensörlerin arasına yerleştirilmiş. Sol alt köşede ise Vivo markasının yazılı olduğunu görüyoruz. Vivo X27'nin 6.4 inç S-AMOLED Full HD+ ekran taşıması bekleniyor. Ayrıca ekrandan parmak izi okuma özelliği sunacak.

Vivo X27'nin fiyat etiketi de belli oldu

Akıllı telefonun 22.5 W hızlı şarj destekli 4.000 mAh'lik bir pille geleceği bildiriliyor. Bununla birlikte 48 MP + 13 MP + 5 MP sensör içeren üçlü arka kamera sistemi ve 16 megapiksellik bir selfie kamerası olacak.
Vivo X27'nin Snapdragon 675 yonga seti ile güçlendirilmiş modeli 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla gelecek. Fiyat etiketinin 476 dolar olması bekleniyor. Akıllı telefonun Snapdragon 710'lu versiyonu ise 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacak. Bu modelin de 536 dolar karşılığında satışa sunulacağı söyleniyor.

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byrupi 2 ay
Harbiden bende anlamıyorum. İçerikteki ilk cümlede markanın amiral gemisi modeli mi değil mi ? Hangi segmentte yer alıyor açıklanmalı.
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eas722 2 ay
Yav bu Vivoyu takip edemeyen tek ben miyim? Hiçbir şey anlamıyorum yeni modelmiş neymiş.
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magicboyguccino 2 ay eas722
Vivo serileri;
Xplay-- hifi üst segment cihazlar (3 senedir çıkmadı. İşlemci ve donanım olarak üst segment kompanentler kullanılır)
Bunun yerine Vivo Nex ve Nex duo modeli çıktı)
X Serisi: Orta seviye premimum cihazlar (İşlemci orta segment, kalite diğer üst modellerinde olduğu gibi yüksek, kamera öncelikli hifi özellikle içeren ürünler. Fiyatları yüksektir.
Z serisi: Kırpılmış x serisi ara modeller
V serisi : Çİn dışındaki ülkeler için ürettiği X Serisinin genelde hifi özelliği ve bazı genel özellikleri kırpılmış özellikler içerem ürünler. Gelişen pazarlarda ciddi satışlar elde ediyor.
Y serisi: Alt giriş seviyesi segment ürünlerdir.
yeni IQOO alt markası: İlk cihaz oyuncu cep telefonu oldu denilebilir. Üst donanım içerir, fiyatı ile rakipler karşısında pozisyon alınmasına yarar.
Vivo, Opppo ,Realme ve One plus ile BBK çatı firmasının markasıdır.
Genel anlamda ürünleri kendi fabrikalarında üretirler.
Vivo Oppo ile birlikte Offline magaza satışlarında Çin'de çok bilinen ve iyi konumda olan bir markadır.
Xiaomi ile karşılaştırma yapmak çok doğru olmayabilir.
BBK grup şirketlerinin tüm dünya satış rakamları toplandığından ilk 4 içinde yer alır.
"Çin malı = ucuz ürün olmalı " algısına ters düşen markadır.
"İyi ürün=iyi para" tam açıklaması doğru olacaktır.
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