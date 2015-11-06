Üçüncü Fallout uygulaması da geldi





Bethesda ilk olarak Fallout Shelter simülasyon uygulamasını indirmeye sunmuştu. Daha sonra bir klavye uygulaması geliştiren firma şimdi de Pip-Boy yardımcı uygulaması ile karşımızda.





Pip-Boy seride RobCO tarafından geliştirilen bir kişisel bilgilendirme cihazı olarak kullanılıyor. Çok gelişmiş bir cihaz olan Pip-Boy ile devasa veriler saklamak, haritalara göz gezdirmek, holodisklerden veri transferi yapmak gibi pek çok işlem yapılabiliyor.





Fallout Pip-Boy uygulaması ise Fallout 4 oyunu ile eşzamanlı olarak çalışacak. Kullanıcılar oyun içerisindeki bilgilerini mobilden takip edebilecek. Haritalar, radyo, anlık durum bilgileri, envanter sorgulamaları oyundan uzakken bile yapılabilecek. Uygulamada ayrıca mini oyunlar da bulunacak. Tabi sağlıklı bir kullanım için 10 Kasım'da oyunun çıkışını beklemek gerekiyor.







