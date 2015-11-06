Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Üçüncü Fallout uygulaması da geldi

Yapımını piyasaya sürmeden önce mobil tarafta en fazla tanıtım çalışması yapan firma sanırız Bethesda oldu zira Fallout 4 için üçüncü uygulama da mobil platformlarda yerini aldı.
3 yıl
1,1b
1
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Üçüncü Fallout uygulaması da geldi


Bethesda ilk olarak Fallout Shelter simülasyon uygulamasını indirmeye sunmuştu. Daha sonra bir klavye uygulaması geliştiren firma şimdi de Pip-Boy yardımcı uygulaması ile karşımızda. 

Pip-Boy seride RobCO tarafından geliştirilen bir kişisel bilgilendirme cihazı olarak kullanılıyor. Çok gelişmiş bir cihaz olan Pip-Boy ile devasa veriler saklamak, haritalara göz gezdirmek, holodisklerden veri transferi yapmak gibi pek çok işlem yapılabiliyor. 

Fallout Pip-Boy uygulaması ise Fallout 4 oyunu ile eşzamanlı olarak çalışacak. Kullanıcılar oyun içerisindeki bilgilerini mobilden takip edebilecek. Haritalar, radyo, anlık durum bilgileri, envanter sorgulamaları oyundan uzakken bile yapılabilecek. Uygulamada ayrıca mini oyunlar da bulunacak. Tabi sağlıklı bir kullanım için 10 Kasım'da oyunun çıkışını beklemek gerekiyor. 


 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ardabeyim 3 yıl
Dayatma olmadan basit ve eğlenceli bir şekilde oyuna dahil edilebilirse güzel bir düşünce olmuş denebilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 2si1 "Gücü henüz anlaşılamamış 900P" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Sony Xperia Z5 ailesi Türkiye'de: "İşte fiyatlar, çıkış tarihileri ve Xperia M5'in durumu" 3 yıl Lenovo Vibe S1 ön inceleme videosu "Çift ön kameralı telefon" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim