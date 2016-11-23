Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Üçüncü çeyreğin en karlısı Huawei

2016 yılı Üçüncü Çeyreğinde dünyanın en karlı Android üreticisi Huawei oldu. Samsung'un sorunlarla uğraşması ve yüklü miktarda harcama yapması karlılığını oldukça düşürmüş durumda.
2 yıl
2,1b
1
15
Cep Telefonları
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son dönemde yükselişine ivme kazandıran Huawei, Android camiasında en karlı üretici oldu.

Birinin sorunu, birinin fırsatı oldu

Samsung'un sorunlarla uğraşması ve bu sebeple yüklü miktarda harcama yapması gelir olarak Samsung'u geri götürdü ve gelir anlamında Huawei, Android üreticileri arasında liderlik koltuğuna oturdu.
 9.4 Milyar Dolarlık akıllı telefon pazarındaki %9'luk Android üreticileri kar oranının %2.4'lük işlem karı oranına sahip olan Huawei 200 Milyon Dolardan fazla kar ile Android tarafında en çok kar eden üretici oldu.
Apple pazardaki kar payının %91'ine sahip durumda. Apple'ın cihaz başına oldukça yüksek karlılık göstermesi gözlerden kaçmıyor. Vivo, OPPO ve "Diğerleri" ise %2.2'lik paya sahip. Böylece Android tarafında üçüncü çeyreği en karlı üç firma sıralanmış oluyor.
Araştırmacılara göre Apple'daki yavaşlama, Samsung'un yaşadığı sorunlar Huawei ve diğer üreticiler için bir fırsat. Huawei'in başarılı pazarlama girişimleri ve tedarik zinciri sayesinde karlılığını önümüzdeki dönemde daha da arttırması bekleniyor. Akıllı telefon pazarındaki işlem karı oranlarını ise aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
Üçüncü çeyreğin en karlısı Huawei
  

http://www.androidheadlines.com/2016/11/data-huawei-most-profitable-android-vendor-in-q3-2016.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Fenomenon 2 yıl en beğenilen uranuslu61
uranuslu61
Çokta umrumda s8 i bekliyorum okadar

Peki tamam
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Fırsatçılık ama mate serileri çok iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Marmarali 2 yıl
vivo nedir arakdaş bu markanında çok parlak ürünleri varda bizim mi haberimiz yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevfel 2 yıl
Apple sağlam döşüyor ama bizdeki applecılar devlet çok vergi alıyor ondan fiyatları yüksek diye ağlıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
note 7 faciası iyi yaradı firmaya...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 2 yıl
Kârlı yazamayan bir nesil. Sonra Kpss sınavında 110 net nasıl çıkaramadım. Daha kâr ile kar ayrımını bilmiyorsun. Biri de editör artık hangi torpille olduysa.
Â çok önemlidir arkadaşlar. Â diyip geçmeyin.
Sermaye ortaklarından Hilmi bey doğal olarak karınıza da ortaktır. Bak ne kadar anlam kazandı şapka.
Türkçe'nin bir eksiği yok. Eksik beyinlerinizde.
Lan zaten maçtan beri adrenalin seviyem inmiyor hala kar diyorlar bak. Karınızı seveyim sizin.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 2 yıl gcb1903
Harflerden şapka kaldırılalı yıllar oluyor. Hatırlatmak isterim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xloud 2 yıl
Apple'ın karlılığı içinde itunes, uygulama satışı ve Apple Müzik vs gelirleride var...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jerry smith 2 yıl
Bende almayı düşünüyorum fakat kirin işlemcileri buna engel oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 2 yıl
Eğer nokia sağlam bir şekilde dönmez ise Lumia 1020'den sonra alacağım marka olacak büyük ihtimal ile huawei gerçekten iyi bir çıkış yakaladılar güzel telefonlar çıkarıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ApsinteX 2 yıl
Kendi ekosistemleri, tek üreticiler.. Stabil ve kullanımı kolay da olsun.. garantisi de iyi diyelim. Fakat bu karlılık oranı çok abes. Bu kadar kapitalist bir düzen örneği daha yok..Tabi ki alan ve kullananlara hiç bir sözüm olmaz ama; benim için gerçekten çok tuhaf bir karlılık. Benim sabah 8 akşam 6 ayın 22 günü çalışıp.. Kazandığım paranın tamamı telefon bedeli vay be.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 2 yıl
Apple yanliz icinde oldugu sektor degil, diger sektorlerde is yapan buyuk sirketlerin de stratejilerini degistirmelerinde ciddi etken oldu..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2069 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei, akıllı telefon pazarı ve
2 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl İddia: Cep telefonuna ÖTV zammı gelebilir "özel haber" 2 yıl İddia: Cep telefonu ÖTV zammı gelebilir "özel video" 2 yıl Strato CEO'su ile şirketin Türkiye'de geleceğini konuştuk 2 yıl Turkcell, tüm fiber abonelerinin hızını Aralık ayında 100 Mbps’e yükseltiyor 2 yıl Steam’in popüler oyunları da kapsayan sonbahar indirimleri başladı 2 yıl Donmuş göle düşen iPhone bir yıl sonra bulundu ve cihaz çalışıyor 2 yıl Valve ilk kez düzenlediği "Steam Ödülleri"ni duyurdu 2 yıl Tarık Akad'a yurtdışında önemli görev 2 yıl Seyahat şirketi Ctrip rezarvasyonları genişletmek için Skycanner’ı satın aldı 2 yıl ATAK helikopteri UMTAS füzesiyle güçleniyor 2 yıl Avrupa Birliği'nden fintek adımı 2 yıl Windows bilgisayarda Netflix 4K içerikler için gereksinimler açıklandı 2 yıl AMD, AiB ekran kartı pazarında büyük artış yakaladı 2 yıl Microsoft Solitaire mobil platformlarda 2 yıl Xiaomi ilk kez CES fuarına katılıyor 2 yıl Motorola Moto G4 Plus inceleme videosu "Yine, yeni, yeniden" 2 yıl Tesla'dan ilginç teklif: bir haftalığına aracınızı Model S ile değiştirin! 2 yıl MSI GTX 1050 Ti tabanlı low profile yeni kartını duyurdu 2 yıl Microsfot’tan Xbox Scorpio hakkında açıklama geldi 2 yıl Yeni dijital anten teknolojisi, mobil cihazlarda pil ömrünü artıracak 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Üçüncü çeyreğin en karlısı Huawei Sonraki 7 yeni havalimanı geliyor: her 100 kilometrede bir havalimanı 2 yıl Saniyeler içerisinde şarj olan telefonlar sandığınızdan daha yakın 2 yıl Fintek güvenli yükselişini sürdürüyor 2 yıl Donald Trump, Tim Cook'a ABD'ye taşınmaları konusunda baskıya başladı 2 yıl Microsoft Edge tarayıcısı Android ve iOS yolunda 2 yıl AMD Radeon RX 490 sesleri 2 yıl Twitter, kurucusu Jack Dorsey'in hesabını askıya aldı 2 yıl Scorsese'nin merakla beklenen yeni filmi Silence'ın ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Türkiye’den Pakistan’a milyar dolarlık rekor satış geliyor! 2 yıl Samsung’a rüşvet baskını 2 yıl Gelecek 10 yıl içinde uçak biletleri bedava olabilir 2 yıl Samsung Galaxy S8, Snapdragon 835 yonga seti ile geliyor 2 yıl MicroSD kartlara Android uyumluluk sembolü 2 yıl Facebook artık çevrenizdeki erişime açık Wi-Fi ağlarını da gösterecek 2 yıl NVIDIA GeForce GTX 1080 ve 1070 alana Watch Dogs 2 hediye 2 yıl Güneş aniden kaybolsaydı bizleri neler bekliyor olurdu? 2 yıl Hyundai Ioniq Electric, EPA'ya göre en verimli elektrikli otomobil 2 yıl Reeder’dan yeni amiral gemisi 2 yıl Giriş seviyesi HTC Desire 650 duyuruldu 2 yıl GTA5 ulta gerçekçi grafik modları listesi "özel video" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim