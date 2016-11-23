Üçüncü çeyreğin en karlısı Huawei

Son dönemde yükselişine ivme kazandıran Huawei, Android camiasında en karlı üretici oldu.

Birinin sorunu, birinin fırsatı oldu

Samsung'un sorunlarla uğraşması ve bu sebeple yüklü miktarda harcama yapması gelir olarak Samsung'u geri götürdü ve gelir anlamında Huawei, Android üreticileri arasında liderlik koltuğuna oturdu.

9.4 Milyar Dolarlık akıllı telefon pazarındaki %9'luk Android üreticileri kar oranının %2.4'lük işlem karı oranına sahip olan Huawei 200 Milyon Dolardan fazla kar ile Android tarafında en çok kar eden üretici oldu.

Apple pazardaki kar payının %91'ine sahip durumda. Apple'ın cihaz başına oldukça yüksek karlılık göstermesi gözlerden kaçmıyor. Vivo, OPPO ve "Diğerleri" ise %2.2'lik paya sahip. Böylece Android tarafında üçüncü çeyreği en karlı üç firma sıralanmış oluyor.

Araştırmacılara göre Apple'daki yavaşlama, Samsung'un yaşadığı sorunlar Huawei ve diğer üreticiler için bir fırsat. Huawei'in başarılı pazarlama girişimleri ve tedarik zinciri sayesinde karlılığını önümüzdeki dönemde daha da arttırması bekleniyor. Akıllı telefon pazarındaki işlem karı oranlarını ise aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

http://www.androidheadlines.com/2016/11/data-huawei-most-profitable-android-vendor-in-q3-2016.html