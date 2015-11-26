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Ucuz Hoverboard'lar tehlike saçıyor

2015 yılı içerisinde sayıları hızla artan ve Çin merkezli birçok üreticiden ucuz versiyonları gelen kişisel ulaşım araçları Hoverboard'lar, son bilgilere göre tehlike saçıyor.
3 yıl
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ucuz Hoverboard'lar tehlike saçıyor

Son dönemin en popüler kişisel ulaşım araçları arasında yer alan Hoverboard'lar, aktif trafik içerisinde kullanılmalarıyla büyük riskler oluşturabiliyor ancak konunun çok daha tehlikeli bir tarafı daha bulunuyor.
İngiliz yetkililerin verdiği bilgiye göre ucuz fiyatlı Hoverboard'lar çok büyük patlama riski oluşturuyor. Tamamen elektrikli oldukları için bataryaların yük altında çok ısındığı ve bunun da büyük patlamalara yol açtığı belirtiliyor. Hoverboard bataryalarının akıllı telefonlardan çok büyük olması ise bu patlamaların büyüklüğünü gözümüzde canlandırmamıza yeterli oluyor.
Hoverboard kaynaklı bir patlama ve ardından çıkan yangın sonucunda 25 bin pound zarar oluştuğu ve sadece Ekim ayı içerisinde iki kez benzer vakanın yaşandığı Londra İtfaiyesi tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor. Kullanıcıların bu tarz kötü ürünlerden kaçınmak için dikkat edeceği en önemli konu ise fiyat oluyor.
Şuan 150$'dan daha ucuza birçok Hoverboard bulunabiliyor olmasına rağmen kişilerin 400$'dan aşağıya satılan ürünleri çok iyi araştırması ya da bu ürünlerden uzak durması tavsiye ediliyor.
Detaylarına burada yer verdiğimiz üzere kısa süre önce de NewYork şehri Hoverboard kullanımı yasadışı ilan etmişti.
 
Ucuz Hoverboard'lar tehlike saçıyor
Ucuz Hoverboard'lar tehlike saçıyor
 

http://bgr.com/2015/11/25/hoverboard-buying-tips-explosion-risk/ Yorum Yaz
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sis651 3 yıl en beğenilen
Çin demek çöp demek değil, zaten hepsi Çin'de üretiliyor. Çin parana göre üretim yapar, en ucuzunu istersen en ucuzunu, pahalı istersen pahalısını; gerisi sana kalmış... Ucuz diye her şeye atlamamak lazım.

Bir de yürüyün biraz, engelleyici sağlık sorunlarınız yoksa gerek yok böyle şeylere. Biraz hareketli olmak iyidir. Her gün 1.5KM okuluma yürüyerek gidip geliyorum, 70 metre bayır tırmanıyorum. Okul üç buçuk kilometre iken de yürüyordum, yarım saatlik yol...
Çin demek çöp demek değil, zaten hepsi Çin'de üretiliyor. Çin parana göre üretim yapar, en ucuzunu istersen en ucuzunu, pahalı istersen pahalısını; gerisi sana...
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DH Misafiri 3 yıl
Amerika menşeli ürünler harici almamak lazım.Onlar kalite kontrol standartları daha sıkı.İyice araştırmak lazım.Çinden yarı fiyatına alıp burada 1500 2000 lira arasında satıyorlar.Desenli hoverboardlar daha dandik duruyor.
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inifiesta 3 yıl
Nedense aklıma bu geldi.

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Al1mert 3 yıl
yada bisiklete bin çok mu zor? yada yol düz ise kaykay...
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gumusgumuss 3 yıl

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01myavuz 3 yıl
Ürünün kalitesi Çin e göre değil siparişi verene göre değişiyor. En kaliteli anakartlarda da Çin malı yazıyor ama ağzımızın suyu akarak bakıyoruz. Zamanında üzerinde Sony yazan mp3 çalar aldım, bellekteki seri nosundan arızalı olduğu anlaşılıyordu (arıza sonda olduğundan bellek kırpılmış), adamlara sorduğumda bunlaın kaliteli olduğunu, yeni geleceklerin daha ucuz olduğunu söyledi. Ona göre kaliteyi belirleyen bir anlamda biziz.
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Patren 3 yıl
c4 gibi maşallah
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
Çin demek çöp demek
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sis651 3 yıl
Çin demek çöp demek değil, zaten hepsi Çin'de üretiliyor. Çin parana göre üretim yapar, en ucuzunu istersen en ucuzunu, pahalı istersen pahalısını; gerisi sana kalmış... Ucuz diye her şeye atlamamak lazım.

Bir de yürüyün biraz, engelleyici sağlık sorunlarınız yoksa gerek yok böyle şeylere. Biraz hareketli olmak iyidir. Her gün 1.5KM okuluma yürüyerek gidip geliyorum, 70 metre bayır tırmanıyorum. Okul üç buçuk kilometre iken de yürüyordum, yarım saatlik yol...
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