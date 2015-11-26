Ucuz Hoverboard'lar tehlike saçıyor

Son dönemin en popüler kişisel ulaşım araçları arasında yer alan Hoverboard'lar, aktif trafik içerisinde kullanılmalarıyla büyük riskler oluşturabiliyor ancak konunun çok daha tehlikeli bir tarafı daha bulunuyor.

İngiliz yetkililerin verdiği bilgiye göre ucuz fiyatlı Hoverboard'lar çok büyük patlama riski oluşturuyor. Tamamen elektrikli oldukları için bataryaların yük altında çok ısındığı ve bunun da büyük patlamalara yol açtığı belirtiliyor. Hoverboard bataryalarının akıllı telefonlardan çok büyük olması ise bu patlamaların büyüklüğünü gözümüzde canlandırmamıza yeterli oluyor.

Hoverboard kaynaklı bir patlama ve ardından çıkan yangın sonucunda 25 bin pound zarar oluştuğu ve sadece Ekim ayı içerisinde iki kez benzer vakanın yaşandığı Londra İtfaiyesi tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor. Kullanıcıların bu tarz kötü ürünlerden kaçınmak için dikkat edeceği en önemli konu ise fiyat oluyor.

Şuan 150$'dan daha ucuza birçok Hoverboard bulunabiliyor olmasına rağmen kişilerin 400$'dan aşağıya satılan ürünleri çok iyi araştırması ya da bu ürünlerden uzak durması tavsiye ediliyor.

Detaylarına burada yer verdiğimiz üzere kısa süre önce de NewYork şehri Hoverboard kullanımı yasadışı ilan etmişti.

http://bgr.com/2015/11/25/hoverboard-buying-tips-explosion-risk/