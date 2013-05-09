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Ucuz MediaTek big.LITTLE tasarımları yıl sonunda piyasada olabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ucuz MediaTek big.LITTLE tasarımları yıl sonunda piyasada olabilir

 Mobil işlemci devi ARM'ın geçen yıl lisanslamaya başladığı ve kendi geleceği açısından da çok önem verdiği big.LITTLE teknolojisi şu an sadece Galaxy S4 amiral gemi modelinde yer alıyor.

Bu teknolojide belirli bir seviyeye kadar ısıl tasarım gerektiren işlemlerde Cortex-A7 çekirdek grubu devreye girerken, bu seviyeyi geçen işlemlerde ise Cortex-A15 çekirdek grubu devreye giriyor. Böylece üst seviye performans ve enerji tasarrufu sağlanıyor. Bu teknoloji 4+4 diziliminde 8 çekirdek olarak Exynos 5 Octa işlemcisinde karşımıza çıksa da 2+2 dizilimi de ilerleyen aylarda Huawei tarafından piyasaya sürülecek.

Yapılan değerlendirmeler bu tasarımın güç ve enerji dengesini ayarlamada bazı sorunlar yaşadığını ve şimdilik maliyeti yüksek işlemcilerde yer alacağını belirtiyor. 

Endüstri kaynaklarından gelen bilgilere göre Tayvanlı MediaTek maliyeti düşürecek bir strateji ile ucuz big.LITTLE tasarımlı işlemcilerini yıl sonunda pazara sürecek. 

MT8135 adındaki işlemci 2+2 diziliminde olacak ve 1GHz saat hızına indirgenecek. Yine de piyasadaki diğer akıllı telefonlardan belirgin bir performans üstünlüğüne sahip olacak.

MT8135 daha az çekirdek sunduğu ve yüksek çekirdek hızlarından oluşan ısıyı tolere etmesine gerek olmadığı için üretimi Samsung'un tasarımından daha az maliyetli olacak.  MediaTek'in bu işlemcisi ile yine orta seviye cihazları hedeflemesi bekleniyor.


http://m.androidauthority.com/mediatek-big-little-chip-203666/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 6 yıl
ARM mobil işlemci sektörüne bakış açısını, gelecek yatırım ve planlarını bu denli iyi yaparak çok sağlam atılımlar yapıyor.. Özellikle son zamanlarda sıkça işittiğimiz big.LITTLE tasarımı. Henüz gerçek zamanlı bir tecrübe ediinmemiş olsam bile teoride ve aldığımız duyumlar doğrultusunda çok başarılı bir işlemci yönetimi, performans ve iş parçacığı dağılımı yapma yeteneğine sahip olması bu mimariyi zaten en üst sıralara taşıyor..
Daha çok yaygın olmamakla birlikte ilk olarak Galaxy S4'de bu tasarımı görmüş olmamız hemen aklımıza "muhtemelen sadece üst düzey akıllı telefonlarda kullanılacak bir tasarım"düşüncesini getirdi.. Ancak, ucuz maliyetli ve net performanslı tasarımlarıda ileride akıllı telefonlarda yaygın olarak görmek, kullanmak bence çok iyi olacak !
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