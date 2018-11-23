Udemy Efsane Kasım kampanyası: Şimdi kurs satın alanlara bir kurs hediye!

Tam Boyutta Gör

Udemy, bugün başlattığı reklam kampanyası ile kurs satın alan müşterilere bir kurs hediye ediyor. Efsane Kasım kampanyası isimli kampanya bugün başladı, Cumartesi günü sona erecek.

Kurs satın alanlara bir kurs hediye kampanyası 22 Kasım saat 11.01 ile 24 Kasım saat 10.59 arasındaki satın alımlarda geçerli olacak. Her kullanıcının yalnızca bir defa katılabileceği bu kampanya ile kullanıcılara bir kurs bedelinde kredi yüklenecek. Hediye kurs kredisi, Pazartesi gününe kadar hesabınıza yüklenmiş olacak. Hediye kredinizi dilediğiniz kursta kullanabilirsiniz.

Beyaz Şapkalı Hacker Kursu 24,99 TL

Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Topluluğu tarafından hazırlanan Beyaz Şapkalı Hacker Kursu ile temel seviyeden başlayarak ileri seviyeye beyaz şapkalı hacker olmanın inceliklerini öğrenebilirsiniz.

Kariyerinizde beyaz şapkalı hacker veya sızma testi uzmanı olma hedefleriniz varsa, bilgisayar ve ağ bilginizi daha ileri bir noktaya taşıma, ağ ve web uygulama güvenliği konularında detaylı ve uygulamalı bilgiler edinmek istiyorsanız, istiyorsanız bu Uygulamalı Beyaz Şapkalı Hacker Kursu size göre.

Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Topluluğu tarafından hazırlanan kursun içeriğinde toplam 8 saati aşkın 74 ders bulunuyor.

Bu kurs temelden başlayarak ileri seviyeye kadar beyaz şapkalı hacker olmanın inceliklerini anlatıyor.

Beyaz şapkalı hacker kime denir?

Bilişim suçları işleyen korsanların kullandıkları teknik ve yöntemleri bilen, korsanların eylemleri sırasında kullandıkları araçları ve yazılımları tanıyan, kısacası bilgisayar dünyasının kötü adamları ile aynı bilgi ve beceriye sahip, iyi niyetli güvenlik uzmanlarıdır.

Udemy Efsane Kasım kampanyası dahilindeki Beyaz Şapkalı Hacker Kursu’nu bu bağlantıdan yüzde 94 indirimle 24,99 TL’ye satın alabilirsiniz. Üstelik 22 Kasım-24 Kasım tarihleri arasında bu kurs da dahil olmak üzere herhangi bir kurs satın alan kişilere, dilediği bir kursu da Udemy hediye edecek.