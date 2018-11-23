Udemy Efsane Kasım kampanyası: Şimdi kurs satın alanlara bir kurs hediye!

Beyaz Şapkalı Hacker Kursu 24,99 TL
Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Topluluğu tarafından hazırlanan Beyaz Şapkalı Hacker Kursu ile temel seviyeden başlayarak ileri seviyeye beyaz şapkalı hacker olmanın inceliklerini öğrenebilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Topluluğu tarafından hazırlanan kursun içeriğinde toplam 8 saati aşkın 74 ders bulunuyor.
Bu kurs temelden başlayarak ileri seviyeye kadar beyaz şapkalı hacker olmanın inceliklerini anlatıyor.
Beyaz şapkalı hacker kime denir?
Bilişim suçları işleyen korsanların kullandıkları teknik ve yöntemleri bilen, korsanların eylemleri sırasında kullandıkları araçları ve yazılımları tanıyan, kısacası bilgisayar dünyasının kötü adamları ile aynı bilgi ve beceriye sahip, iyi niyetli güvenlik uzmanlarıdır.
Udemy Efsane Kasım kampanyası dahilindeki Beyaz Şapkalı Hacker Kursu’nu bu bağlantıdan yüzde 94 indirimle 24,99 TL’ye satın alabilirsiniz. Üstelik 22 Kasım-24 Kasım tarihleri arasında bu kurs da dahil olmak üzere herhangi bir kurs satın alan kişilere, dilediği bir kursu da Udemy hediye edecek.
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Tabi siz belirli bir kişinin dersi için diyorsanız bilemeyeceğim 2-3 saatlik bir ders ile profesyonellik vaad eden biriyse elbette işin mantığına uymadığını anlayabilir ve bunun bir sahtekarlık olduğunu söyleyebiliriz lakin 40-50 Saatlik VİDEOLU bir eğitim ile aylarca süren kurslardan alınan bilgiler gayet rahat alınabilir Udemy'de 70 saatlik videoların da fiyatı 10 $ 8 saatlik videoların da 10 $ birazcık araştırarak 10 $ ile ÇOK YÜKSEK KALİTE eğitim alabilirsiniz.
Online eğitimi küçümsemeyin her konuda olmasa da bir çok konuda sağladığı avantajlar ile öğrenme süresini ve kolaylığını inanılmaz hızlandıran bir olay.
Udemy gibi paralı ders veren yerlere gelince fiziki şartlarda 20-30 kişiye ders verebilecek bir öğretmeni YÜZ BİNLERCE kişiye uğraştırıyor üstelik her gelen grup için yeni bir efor harcaması gerekmiyor.
20 kişiden kazanacağı 1.000 TL yerine 1000 kişiden 20 TL alıp evinden ayrılmadan ders verebiliyor 1000 kişi 10000 kişi olunca normal mesleğinde kazanamayacağı rakamlara çok kısa sürede ulaşmış oluyor bu ne demek? TEŞVİK.
Ders sürelerine gelince 10 dakikalık ders var mı bilmiyorum lakin online eğitimde dersi kesebilen ve uzamasını sağlayan etkenler olmadığı için 1 ders saati yaklaşık 15 dakikaya rahat bir şekilde sığabiliyor ki bu daha da ekstrem olabiliyor.
Örnek olarak ben online eğitimden yaralanıyorum ve 2 ayda Üniversite'de gördüğüm şeyleri Online olarak 1 haftada öğreniyorum iyi bir online eğitim ile dersten alınan verim inanılmaz artıyor.(Fiziksel eğitimde ortaya çıkan duraksamalar dersin diğer öğrenciler tarafından isteyerek veya istemeyerek engellenmesi hocanın sadece örnekleri tahtaya yazması bile ciddi bir zaman kaybı yaratıyor.) Devamsızlık hakkımı sonuna kadar kullanan biri olarak ilk 2 Midterm'de 92 Ortalamayı yakaladım. Üniversite hocam kötü değil yanlış anlaşılmasın Odtü mezunu Odtü'de doktara yapmış genç başarılı ve cana yakın birisi ders anlatmasında hiç bir sıkıntı yok hatta izlediğim Online eğitim daha kaliteli değil ama DAHA KÖTÜ'DE DEĞİL en büyük avantaj ZAMAN ve istediğin zaman ulaşabilmen.
Aynı şekilde üniversite sınavına hazırlanırken Online Eğitimi kullanmıştım dershanede burslu olarak derece sınıfına gidiyordum sınıfımıza zümre başkanı giriyordu 20 yıllık matematikci derece sınıflarına giriyor neyse 6 ay sonunda 3-5 net arttırmışken internetten 3 ayda 15 net yükseldim (Dershaneyi bıraktım.) tabi çok geç başlmamdan istediğim sonucu elde edemedim o benim hatam.
Bu arada benim aldığım online eğitimler ÜCRETSİZ gayet kolay ulaşılabilen şeyler sadece sınav süresince online soru çözdürmeye para ödemiştim 300 soru için 70 TL ödüyordum Dershane aylığı 600 TL olarak düşünürsek farkı anlayabiliriz aylık etüt süresince 300 soru çözdürmeniz de imkansız gibi bir şey.
Özetle online eğitim ile alabileceğiniz kalite ÜCRET ÖDEMEDEN bile çok yüksek seviyede olabilir. KHAN ACADEMY'i unutmamak lazım.
İlk defa eğitim alacak arkadaşlara tavsiyem : Mutlaka daha önce kaç kişi tarafından alınmış ve puanına bakın. Benim için değerli bir eğitime 25TL vermek sıkıntı değil. Yeterki zamanımı boşa harcamasın. Ayda 100TL bütçe ile istediğiniz alanda belli bir birikim sağlayabilirsiniz.
Onemli olan sey almak zorunda oldugun seyin kalitesi.
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