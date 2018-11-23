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Udemy Efsane Kasım kampanyası: Şimdi kurs satın alanlara bir kurs hediye!

Udemy, bugün başlattığı reklam kampanyası ile kurs satın alan müşterilere bir kurs hediye ediyor. Beyaz Şapkalı Hacker Kursu yüzde 94 indirimle ve hediye kursla birlikte sadece 24,99 TL.
6 ay
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Udemy Efsane Kasım kampanyası: Şimdi kurs satın alanlara bir kurs hediye!
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Udemy, bugün başlattığı reklam kampanyası ile kurs satın alan müşterilere bir kurs hediye ediyor. Efsane Kasım kampanyası isimli kampanya bugün başladı, Cumartesi günü sona erecek.
Kurs satın alanlara bir kurs hediye kampanyası 22 Kasım saat 11.01 ile 24 Kasım saat 10.59 arasındaki satın alımlarda geçerli olacak. Her kullanıcının yalnızca bir defa katılabileceği bu kampanya ile kullanıcılara bir kurs bedelinde kredi yüklenecek. Hediye kurs kredisi, Pazartesi gününe kadar hesabınıza yüklenmiş olacak. Hediye kredinizi dilediğiniz kursta kullanabilirsiniz.

Beyaz Şapkalı Hacker Kursu 24,99 TL

Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Topluluğu tarafından hazırlanan Beyaz Şapkalı Hacker Kursu ile temel seviyeden başlayarak ileri seviyeye beyaz şapkalı hacker olmanın inceliklerini öğrenebilirsiniz.

Kariyerinizde beyaz şapkalı hacker veya sızma testi uzmanı olma hedefleriniz varsa, bilgisayar ve ağ bilginizi daha ileri bir noktaya taşıma, ağ ve web uygulama güvenliği konularında detaylı ve uygulamalı bilgiler edinmek istiyorsanız, istiyorsanız bu Uygulamalı Beyaz Şapkalı Hacker Kursu size göre.

Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Topluluğu tarafından hazırlanan kursun içeriğinde toplam 8 saati aşkın 74 ders bulunuyor.

Bu kurs temelden başlayarak ileri seviyeye kadar beyaz şapkalı hacker olmanın inceliklerini anlatıyor.

Beyaz şapkalı hacker kime denir?

Bilişim suçları işleyen korsanların kullandıkları teknik ve yöntemleri bilen, korsanların eylemleri sırasında kullandıkları araçları ve yazılımları tanıyan, kısacası bilgisayar dünyasının kötü adamları ile aynı bilgi ve beceriye sahip, iyi niyetli güvenlik uzmanlarıdır.

Udemy Efsane Kasım kampanyası dahilindeki Beyaz Şapkalı Hacker Kursu’nu bu bağlantıdan yüzde 94 indirimle 24,99 TL’ye satın alabilirsiniz. Üstelik 22 Kasım-24 Kasım tarihleri arasında bu kurs da dahil olmak üzere herhangi bir kurs satın alan kişilere, dilediği bir kursu da Udemy hediye edecek.


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DH Misafiri 6 ay en beğenilen
Piyasada bedava 3-4 programı çalıştırıp sözde hacker olma kursu veriyor arkadaş.Ben bilgisayar mühendisliği okuyorum.Vulnerable code lardan yararlanmamız gereken bir ödevde günlerimi harcadım.Bu adam çıkmış programlamayı hiç bilmeyen insanlara 8 saatte white hacker olmayı gösterecekmiş.O 8 saatin yarısı da linux terminali ve program kurulumu.Udemy bu kampanyayı her kurs için yapıyor sadece bu kurs için değil.Paranızı böyle saçma şeylere harcamayın , onlarca kaliteli kurs var.
Piyasada bedava 3-4 programı çalıştırıp sözde hacker olma kursu veriyor arkadaş.Ben bilgisayar mühendisliği okuyorum.Vulnerable code lardan yararlanmamız gereke...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Nehars 6 ay
şimdi bir kurs satın aldığımızda pazartesi istediğimiz bir kursu hediye olarak seçebiliyormuyuz gerçekten kafa karışıklığı yaptı bendede :)
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Spider_hip 6 ay
Bende udemy'den kurslar satın aldım ve memnun kaldığımı söyleyebilirim ama yerli 1 tane falan almışımdır, geneli ingilizce. Yani ingilizce bilginiz varsa daha çok, daha kaliteli bilgiye ulaşabilirsiniz. Çünkü Rus'u Fransız'ı, Hitli'si Alman'ı her ülkenin uzmanı zaten iyi derecede İngilizce bildiğinden bu şekilde kurs açıyor. Sizde daha fazla gerçek uzmana erişebiliyorsunuz. Türkiye'de zaten az buçuk eski kadın blog sitesi wordpress bilen gidip devasa hastanelere ben webmaster'ım diye başvuruyor :D O hastanelerin cahil satın almacıları, bilgisiz sahipleride kendilerine 10 dolarlık hazır tema üzerinden wp site yapılmasına razı oluyor :P O yüzden her şeyi çok ciddiye almayın.
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Portraitclub 6 ay
Photoshop dersleri veriyor, 24 tl Allah aşkına 24 tl aldığın dersin kalitesini ne olabilir? Bu işi ciddi anlamda profesyonel yapan birisi olarak söylüyorum. İşin incelikleri var, teknikleri var, uygulması var, 24 TL’ye aldığınız 10 dk dersle öğrenemezsiniz.
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Man Of Earth 6 ay Portraitclub
Kalite istiyorsan ÜCRETSİZ olarak dünyanın en iyi üniversitelerinden dersler alabilirsin veya Khan Academy ile yine ÜCRETSİZ olarak dünyanın en iyi öğretmenlerinden istemediğin kadar detaylı dersler alabilirsin.
Tabi siz belirli bir kişinin dersi için diyorsanız bilemeyeceğim 2-3 saatlik bir ders ile profesyonellik vaad eden biriyse elbette işin mantığına uymadığını anlayabilir ve bunun bir sahtekarlık olduğunu söyleyebiliriz lakin 40-50 Saatlik VİDEOLU bir eğitim ile aylarca süren kurslardan alınan bilgiler gayet rahat alınabilir Udemy'de 70 saatlik videoların da fiyatı 10 $ 8 saatlik videoların da 10 $ birazcık araştırarak 10 $ ile ÇOK YÜKSEK KALİTE eğitim alabilirsiniz.
Online eğitimi küçümsemeyin her konuda olmasa da bir çok konuda sağladığı avantajlar ile öğrenme süresini ve kolaylığını inanılmaz hızlandıran bir olay.
Udemy gibi paralı ders veren yerlere gelince fiziki şartlarda 20-30 kişiye ders verebilecek bir öğretmeni YÜZ BİNLERCE kişiye uğraştırıyor üstelik her gelen grup için yeni bir efor harcaması gerekmiyor.
20 kişiden kazanacağı 1.000 TL yerine 1000 kişiden 20 TL alıp evinden ayrılmadan ders verebiliyor 1000 kişi 10000 kişi olunca normal mesleğinde kazanamayacağı rakamlara çok kısa sürede ulaşmış oluyor bu ne demek? TEŞVİK.
Ders sürelerine gelince 10 dakikalık ders var mı bilmiyorum lakin online eğitimde dersi kesebilen ve uzamasını sağlayan etkenler olmadığı için 1 ders saati yaklaşık 15 dakikaya rahat bir şekilde sığabiliyor ki bu daha da ekstrem olabiliyor.
Örnek olarak ben online eğitimden yaralanıyorum ve 2 ayda Üniversite'de gördüğüm şeyleri Online olarak 1 haftada öğreniyorum iyi bir online eğitim ile dersten alınan verim inanılmaz artıyor.(Fiziksel eğitimde ortaya çıkan duraksamalar dersin diğer öğrenciler tarafından isteyerek veya istemeyerek engellenmesi hocanın sadece örnekleri tahtaya yazması bile ciddi bir zaman kaybı yaratıyor.) Devamsızlık hakkımı sonuna kadar kullanan biri olarak ilk 2 Midterm'de 92 Ortalamayı yakaladım. Üniversite hocam kötü değil yanlış anlaşılmasın Odtü mezunu Odtü'de doktara yapmış genç başarılı ve cana yakın birisi ders anlatmasında hiç bir sıkıntı yok hatta izlediğim Online eğitim daha kaliteli değil ama DAHA KÖTÜ'DE DEĞİL en büyük avantaj ZAMAN ve istediğin zaman ulaşabilmen.
Aynı şekilde üniversite sınavına hazırlanırken Online Eğitimi kullanmıştım dershanede burslu olarak derece sınıfına gidiyordum sınıfımıza zümre başkanı giriyordu 20 yıllık matematikci derece sınıflarına giriyor neyse 6 ay sonunda 3-5 net arttırmışken internetten 3 ayda 15 net yükseldim (Dershaneyi bıraktım.) tabi çok geç başlmamdan istediğim sonucu elde edemedim o benim hatam.
Bu arada benim aldığım online eğitimler ÜCRETSİZ gayet kolay ulaşılabilen şeyler sadece sınav süresince online soru çözdürmeye para ödemiştim 300 soru için 70 TL ödüyordum Dershane aylığı 600 TL olarak düşünürsek farkı anlayabiliriz aylık etüt süresince 300 soru çözdürmeniz de imkansız gibi bir şey.
Özetle online eğitim ile alabileceğiniz kalite ÜCRET ÖDEMEDEN bile çok yüksek seviyede olabilir. KHAN ACADEMY'i unutmamak lazım.
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ahu-bolu 6 ay
Beyaz şapkalı hacker olmayı bilemeyeceğim ama udemy gerçekten kaliteli her türden derslere sahip. Kendini geliştirmek isteyen fakat kurslara gidecek zamanı olmayan insanlar için ideal bence. İndirimler gerçekten sevindiriyor.
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DH Misafiri 6 ay en beğenilen
Piyasada bedava 3-4 programı çalıştırıp sözde hacker olma kursu veriyor arkadaş.Ben bilgisayar mühendisliği okuyorum.Vulnerable code lardan yararlanmamız gereken bir ödevde günlerimi harcadım.Bu adam çıkmış programlamayı hiç bilmeyen insanlara 8 saatte white hacker olmayı gösterecekmiş.O 8 saatin yarısı da linux terminali ve program kurulumu.Udemy bu kampanyayı her kurs için yapıyor sadece bu kurs için değil.Paranızı böyle saçma şeylere harcamayın , onlarca kaliteli kurs var.
1 Yanıt Yanıtla +17
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aktorun 6 ay DH Misafiri
Güzel yorum.
İlk defa eğitim alacak arkadaşlara tavsiyem : Mutlaka daha önce kaç kişi tarafından alınmış ve puanına bakın. Benim için değerli bir eğitime 25TL vermek sıkıntı değil. Yeterki zamanımı boşa harcamasın. Ayda 100TL bütçe ile istediğiniz alanda belli bir birikim sağlayabilirsiniz.
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eyoruk 6 ay
Bedava kurs kredisi 24.99 olacak ise eğer 2 gün sonra hemen hemen tüm kurslar 24.99 + üstü olacağı için tam olarak bedava diyemiyoruz ?
1 Yanıt Yanıtla +1
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Baxa 6 ay eyoruk
Oyle bir sey olursa iade edersin olur biter.
Onemli olan sey almak zorunda oldugun seyin kalitesi.
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