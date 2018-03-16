Ulefone Power 3S: 4 güne kadar pil ömrü, 4 telefonu aynı anda şarj edebilme

Özellikle Çinli üreticilerin de etkisiyle akıllı telefon pazarında yüksek kapasiteli bataryaya sahip modellerin oluşturduğu bir sınıf ortaya çıktı. Genelde 4000mAh ve üzeri kapasiteli bataryaların oluşturduğu bu sınıfta rekabet de artıyor.

Ulefone Power 3S özellikleri ve fiyatı

MWC 2018 fuarında gövde gösterisi yapan Çinli firmalardan Ulefone, büyük kapasiteler konusunda oldukça iddialı. Firmanın geçen ay piyasaya sürdüğü Ulefone Power 3S modeli hem uzun kullanım süresi hem de çoklu şarj desteği ile dikkat çekiyor.

6 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlüğünde 18:9 ekrana sahip olan modele 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P23 yonga seti güç veriyor. Model 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile destekleniyor.

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Arka kısımda 16MP+5MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonları yer alıyor. Ön kamera tabanlı yüz tanıma sistemi yanında parmak izi okuyucu da mevcut.

Modelin dikkat çekici tarafı 6350mAh kapasiteli bataryası. Hızlı şarj ile 120 dakikada dolabilen batarya tam 4 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor. Aynı zamanda 4 farklı cihazı da şarj edebiliyor. Firmanın son yayınladığı videoda iPhone X, Xiaomi MIX 2, VIVO X20 ve Huawei P10 Plus ile yapılan testlerde tüm cihazların aynı powerbank üzerinden olduğu gibi normal bir şekilde şarj edilebildiği görülüyor.

Giriş seviyesi segmente göre kamera ve şarj tarafında iddialı olan Ulefone Power 3S 170$ gibi bir fiyat etiketi ile satılıyor. Android 8.0 Oreo güncellemesi de yakında yayında olacak.