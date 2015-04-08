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Ülkemiz LG G4'ü bir ay erken deneyecek

4 yıl
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1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemiz LG G4'ü bir ay erken deneyecek

28 Nisan itibariyle yeni amiral gemi modelini tanıtması beklenen LG, tüketici ilgisini çekebilmek için farklı promosyonlar düzenlemeye hazırlanıyor. Eş zamanlı olarak farklı ülkelerde düzenlenecek etkinlik haricinde bir de müşteri deneyimi programı var.

Türkiye ve ABD dahil 15 ülkede gerçekleştirilecek olan müşteri deneyimi programında toplam 4 bin kişi LG G4 modelini satışa çıkmadan bir ay önce deneme şansı bulacak ve deneyimlerini de sosyal mecralardan paylaşacak. 

Daha önce de söylediğimiz gibi bazen ünlülerin yer aldığı reklamlardan ziyade sokaktaki vatandaşın ürün hakkında neler hissettiği önem kazanıyor ve tüketicilerin satın alma kararı da buna göre şekilleniyor. Forumumuzda büyün sayısız örneği mevcut.

LG önümüzdeki günlerde başvuruları almaya başlayacak. Başvuranların sosyal medya hesapları, etkileşimleri takipçileri değerlendirilecek. Deneme süreci boyunca LG kullanıcılara çeşitli görevler verecek ve bunlar LG G4 ile yapılarak deneyimler aktarılacak. Süre bitiminde kullanıcılar test cihazlarını geri iade edecekken, paylaşımların beğeni durumuna göre çeşitli ödüller verilecek. 

http://www.phonearena.com/news/LG-will-select-4000-customers-to-test-drive-the-G4-flagship-smartphone-before-its-launch_id68040 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ronades 4 yıl en beğenilen
Lg'nin bizi böyle 1.sıraya koyması gerçekten güzel,tebrikler Lg
s6 alıcağınıza g4 alın en azından değer veriliyor.
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Uçan Gergedan 4 yıl
Turk bayragını görünce gururlandım
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akmac 4 yıl
Twitter, Instagram ve blog olacaktır kriterleri.
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mnkry 4 yıl
player07
Arkadaslar niye gururlandiniz anlamadim sanki lg türk firmasi adamlar ulkeden para kazaniyorki dahil etmis kara kasimiza kara gozumuze degil

İçinde bulunduğun durumu düşünürsen şu anda emin ol bir çok Türk'ten daha Türktür bu adamlar. Kendileri için yapılanların kıymetini değerini kavramışlar, biliyorlar ona göre muamele ediyorlar kendi memleketlerinde bile el üstünde tutuyorlar.
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~Lion King~ 4 yıl
İşte bu yüzden LG kullanıyorum.
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yalnizca 4 yıl
edit: silinsin.
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player07 4 yıl
Arkadaslar niye gururlandiniz anlamadim sanki lg türk firmasi adamlar ulkeden para kazaniyorki dahil etmis kara kasimiza kara gozumuze degil
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mu5tafa 4 yıl
Dedelerimiz güney kore de savaştı şehit oldu. Bu kadar da kıyak olsun. Samsung da düşünmeli bunu.
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redplay 4 yıl
Ekrem Bey geri iade diye bir kalıp yok. bkz iade: geri vermek. Öğrenemedin arkadaş güzel Türkçemizi.
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General. 4 yıl
Başvuru yapayım bakalım neler olacak.
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Elsa 4 yıl
Amaç bir sürü twitter takipçisi olan insanlara G4ü ellerine verip "G4 çok iyi öçöçöçöç" yorumu yaptırmak.

Haber içeriğini okuyun.

(G3 kullanıcısı)
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danGerfuLL 4 yıl
Forumda sık rastladığım tavsiyelerden biri de Samsung, Apple vb. firmalardan telefon alacağınıza LG alın, en azından ülkemize değer veriyor gibi amiyane tabirle saçma yorumlar.
Tavsiye istiyorsanız; elinizde işinizi gören bir cihazınız varsa yeni cihaz almayın-aldırmayın milli servetimizi şu ya da bu firmaya akıtmayın! Seçim döneminde harcanan-harcanacak paraların acısı yine bizden çıkacak unutmayın!
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-BraveHeart- 4 yıl
Basvuru nerden yapılıyor.
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