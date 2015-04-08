Ülkemiz LG G4'ü bir ay erken deneyecek

28 Nisan itibariyle yeni amiral gemi modelini tanıtması beklenen LG, tüketici ilgisini çekebilmek için farklı promosyonlar düzenlemeye hazırlanıyor. Eş zamanlı olarak farklı ülkelerde düzenlenecek etkinlik haricinde bir de müşteri deneyimi programı var.





Türkiye ve ABD dahil 15 ülkede gerçekleştirilecek olan müşteri deneyimi programında toplam 4 bin kişi LG G4 modelini satışa çıkmadan bir ay önce deneme şansı bulacak ve deneyimlerini de sosyal mecralardan paylaşacak.





Daha önce de söylediğimiz gibi bazen ünlülerin yer aldığı reklamlardan ziyade sokaktaki vatandaşın ürün hakkında neler hissettiği önem kazanıyor ve tüketicilerin satın alma kararı da buna göre şekilleniyor. Forumumuzda büyün sayısız örneği mevcut.





LG önümüzdeki günlerde başvuruları almaya başlayacak. Başvuranların sosyal medya hesapları, etkileşimleri takipçileri değerlendirilecek. Deneme süreci boyunca LG kullanıcılara çeşitli görevler verecek ve bunlar LG G4 ile yapılarak deneyimler aktarılacak. Süre bitiminde kullanıcılar test cihazlarını geri iade edecekken, paylaşımların beğeni durumuna göre çeşitli ödüller verilecek.

http://www.phonearena.com/news/LG-will-select-4000-customers-to-test-drive-the-G4-flagship-smartphone-before-its-launch_id68040