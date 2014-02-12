Ülkemiz hakkında bilgiler veren Türkiye uygulaması Windows Phone 8 için yayımlandı

Haber Editörü
Daha önce Resim Kutusu adlı Windows Phone 8 uygulaması ile hatırladığımız Beray Benteşen, bu kez ülkemiz hakkında detaylı bilgiler veren Türkiye adlı uygulama ile karşımızda.
Windows Phone 8 için geliştirilen uygulama genel olarak ülkemiz ve şehirlerimiz hakkında detaylı bilgiler vermesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Marşı ile ilgili ayrıntıları bulabileceğiniz uygulama, meclis haberleri köşesi ile siyaset gündeminden de uzak kalmıyor. Uygulama ücretsiz olarak edinilebiliyor.
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Eksik tarafları:
pdf tutmak hafızada daha az yer kaplıyor.
Artı tarafları:
Eğer tüm bilgiler eksiksiz uzun süre kullanılırsa geçmişi sil yapılmış internetli bir telefona göre internet paketini daha az zorluyor.
Başarılarının devamını diliyorum.