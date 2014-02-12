Ülkemiz hakkında bilgiler veren Türkiye uygulaması Windows Phone 8 için yayımlandı





Daha önce Resim Kutusu adlı Windows Phone 8 uygulaması ile hatırladığımız Beray Benteşen, bu kez ülkemiz hakkında detaylı bilgiler veren Türkiye adlı uygulama ile karşımızda.





Windows Phone 8 için geliştirilen uygulama genel olarak ülkemiz ve şehirlerimiz hakkında detaylı bilgiler vermesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Marşı ile ilgili ayrıntıları bulabileceğiniz uygulama, meclis haberleri köşesi ile siyaset gündeminden de uzak kalmıyor. Uygulama ücretsiz olarak edinilebiliyor.



