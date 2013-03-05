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Ülkemizde kullanıcılar telefon alırken nelere dikkat ediyor ?

6 yıl
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Ülkemizde kullanıcılar telefon alırken nelere dikkat ediyor ?

Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Nielsen, mobil cihaz kullanıcılarının davranışlarını ortaya koyan yeni raporunu yayınladı.Ülkemizin de aralarında bulunduğu 10 ülkedeki tüketicileri kapsayan araştırma "cihaz seçim kriterleri" ve "telefonlar ne şekilde kullanılıyor" sorularına cevap veriyor.

Araştırmaya göre ülkemizdeki kullanıcılar, mobil cihaz satın alırken en çok kullanım kolaylığına odaklanıyor. Kullanım kolaylığı kriterini, yapılan masrafa değip değmediği sorusu takip ederken; onun arkasından tasarım kriteri geliyor. Araştırmadaki başlıklar arasında diğerlerine göre biraz daha teknik olan "işletim sistemi" ve "geniş uygulama ekosistemi" kriterleriyse ülkemizdeki kullanıcıların en az dikkat ettiği konular oluyor.

Seçim kriterlerinden sonra araştırmanın ikinci ayağında telefon türleri ve kullanımlarıyla ilgili alışkanlıklar incelenmiş. Buna göre araştırmaya katılan Türklerden "hangi telefonu kullanıyorsunuz ?" sorusuna %19'u akıllı telefon diyerek cevap verirken; multimedya telefonu ve özellik telefonu denilen temel işlevli telefon kullananların oranı ise sırasıyla %20 ve %61 olmuş.

Kullanım alışkanlıklarıyla ilgili çıkan sonuçlara göre ise ülkemizden araştırmaya katılan kullanıcıların %49'u telefonlarını yoğun olarak sosyal ağ erişimi için kullanırken; %32'luk kesim ise daha çok oyun oynamayı tercih etmekte. Bu iki alanın yanı sıra telefonlarını; video / Müzik dinlemek için kullananların oranı %14; haberleri takip etmek için kullananların oranı %10, navigasyon için kullananların oranı %5 iken en çok banka / finans uygulamalarını kullananların oranı ise %6 mertebelerinde.

Ülkemizde kullanıcılar telefon alırken nelere dikkat ediyor ?
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Ülkemizde kullanıcılar telefon alırken nelere dikkat ediyor ?
Ülkemizde kullanıcılar telefon alırken nelere dikkat ediyor ?

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CmSandman 6 yıl en beğenilen
Türkiyeyi zahmet edip analiz etmişler hiç gerek yoktu ben söyleyeyim. telefon alırken en pahalısı olması gerekiyor bizde. aşağılık duygusu bizi mahvediyor.
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ürüng ayıg toyon 6 yıl
android İŞLEMCİ olmasına dikkat ederler genelde...
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psyshock 6 yıl
Internet olmadan akilli telefon kullananlar bazi seyleri acikliyor heralde ama sorsan en hizli internet bunda derler. Bu bazi seyleri aciklar heralde iphone 4s ten 5 e gecenler yada galaxy s3 ten s4 e gecenlerin hic biri yeni cihazlar cag atladigi icin degil hava atmak icin aliyor o yuzden bir yere gidiyorsun butun gece hic eline bile surmeyen adam telefonu direk masaya koyuyor yanina da cuzdan araba anahtari...
Internet olmadan akilli telefon kullananlar bazi seyleri acikliyor heralde ama sorsan en hizli internet bunda derler. Bu bazi seyleri aciklar heralde iphone 4...
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darkbluestaz 6 yıl
Elma ya bakarim
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Crookers 6 yıl
Faturaya ek veriliyorsa sıkıntı yok. Her telefon mübahtır.
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Eric Cartman. 6 yıl
Satış mağazalarında kalifiye ve bilgili elemanlar çalışmıyor ki... Reklam gibi olmasın, geçen gün Mediamarkt'da dolaşırken görevliye HTC One'ın ne zaman geleceğini sordum, adamların haberi yok. Hiç araştırmadan direk çalışanların tavsiyelerine uyup telefon alanların, vay hâline...
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EFSANEBRAD 6 yıl
Gösteriş için alınır genelde. Sadece talking tom uygulaması için i5 alan arkadaşım var
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Technotronic 6 yıl
Malesef insanlarimiz cok tembel arastırmadan kulaktan dolma bilgilerle telefon aliyor
Gecen gün bir magazada müsteriyle saticinin konusmasina tanik oldum ,kadin kullandigi telefonun modelini bilmiyor ve satıcıya gösteriyor telefonunu ve telefonumun modeli galaxy s4 (tanitilmadi henüz) mü diye soruyor saticiya .
Bilincsiz kullanicilarimiz cok malesef ve özellikle bayanlarimiz cok geride tekniloji konusunda.
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ozas 6 yıl
Ben önce SAR değerine bakıyorum, bu yüzdende çok sevmesem de Samsung alıyorum, adamlar sar değerini neredeyse sıfıra çektiler s3, note2 ile..
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This Time 6 yıl
Demek millet en pahalisini aliyor he ? Vay vay vay yorumlara bak.

Ben gorurum sizi bu forumdan bir kisi asgari ucret icin devlete laf atarsa ....

Millette para bok oldugundan bir sorun yok.

Konuya gelirsek android islemcili telefon aliyorlar
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nightsoldier 6 yıl
Ülkemizde cep telefonu hava atma aracı. Bu gayet açık. Metroda veya otobüsteyken şöyle bir çevrenize bakın: İphone'u veya s3'u olan yurdum insanı cihazlarını her ne hikmetse ellerinde tutuarlar. Kimisi sadece elinde tutar,kimisi saçma sapan menüde gezinir. Az bir kesim oyun oynar veya müzik dinler. (Müzik dinlemeyi anlarım,zira bende telefondan müzik dinlerim ama oyun oynamayı anlayamıyorum. Sürekli sallanan ve hareket dolu bir ortamda dikkat dağıtıcı şeylerden uzak durmak gerek. Hırsızı var,yankesicisi var....)
Tüm bu hareketlerin tek bir amacı vardır: Millet benim SAMSUNG GALAXY S3ÜMVAR!!! Siz alamıyorsunuz ama ahanda ben aldım ve işte burada bakın! Hatta size gösterebilmek için işim olmamasına rağmen menülerinde geziniyorum. SİZİ FAKİRLER SİZİ!!!
Artık ego tatmin edilmiştir ama ne hikmetse bu ego belediye otobüsüyle sınırlıdır. Zira o şahsiyetin s3'ü vardır ama arabası yoktur.
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Master_Evil 6 yıl
ben telefonu oyun için alırım, android ios kavgaları beni ilgilendirmez
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Tek Kural Ahmet Kural 6 yıl
Hava atma aracı olarak kulladığımızdan ve masaya koyduğumuzda egomuzun tavan yapmasını istediğimiz için büyük ekranlı telefonları severiz.5 inç 6 inç ne kadar büyük olursa o kadar gösterişli olur.
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Dominic Toretto 6 yıl nightsoldier
nightsoldier

Ülkemizde cep telefonu hava atma aracı. Bu gayet açık. Metroda veya otobüsteyken şöyle bir çevrenize bakın: İphone'u veya s3'u olan yurdum insanı cihazlarını her ne hikmetse ellerinde tutuarlar. Kimisi sadece elinde tutar,kimisi saçma sapan menüde gezinir. Az bir kesim oyun oynar veya müzik dinler. (Müzik dinlemeyi anlarım,zira bende telefondan müzik dinlerim ama oyun oynamayı anlayamıyorum. Sürekli sallanan ve hareket dolu bir ortamda dikkat dağıtıcı şeylerden uzak durmak gerek. Hırsızı var,yankesicisi var....)
Tüm bu hareketlerin tek bir amacı vardır: Millet benim SAMSUNG GALAXY S3ÜMVAR!!! Siz alamıyorsunuz ama ahanda ben aldım ve işte burada bakın! Hatta size gösterebilmek için işim olmamasına rağmen menülerinde geziniyorum. SİZİ FAKİRLER SİZİ!!!
Artık ego tatmin edilmiştir ama ne hikmetse bu ego belediye otobüsüyle sınırlıdır. Zira o şahsiyetin s3'ü vardır ama arabası yoktur.


iPhone'um olduğu için cevap verme gereği duydum


Telefonumu elimde taşıyorum çünkü pantolonumun cebine bozuk paradan başka bişey koymayı sevmiyorum. Cüzdanımı bile elimde taşırım. Üstümde mont filan varsa montun cebine koyarım.
Çok nadir oyun oynarım, eğer gideceğim yol uzunsa ve trafik varsa 3-5 dakika oyun oynar kapatırım.
Müzik dinlemeyi sevmiyorum, otobüste müzik dinleyenleride anlayamıyorum zaten.
Fakir olsaydım 4s almazdım. Aylık 2000 dolar gelirim var.
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DH Misafiri 6 yıl
bence ıphone daha güzel dakunmatikleri severim
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Yaratıcı Bir Nick 6 yıl
iphone kullanan 2 tanıdığım hava atmak için kullanıyor. kendisine göre hava atmak için kullanıyor desek daha doğru olur. çünkü komik duruma düşüyor. telefonu masaya koymak nedir yaa?...İleride iphone kullanıcısı olursam böyle olmuycam.
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DH Misafiri 6 yıl

Kamerası kaç megapiksel, gösterişli mi, birde fiyatı ne kadar pahalı :D Bunların hepsini telefon alacak insanlardan duydum.Bunlara göre alanlar telefonu aldıktan sonra sadece arama ve mesaj için kullanması daha düşündürücü olsa gerek
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Mia Toretto 6 yıl
megapikseline bakarlar genelde
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