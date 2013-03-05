Ülkemizde kullanıcılar telefon alırken nelere dikkat ediyor ?

Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Nielsen, mobil cihaz kullanıcılarının davranışlarını ortaya koyan yeni raporunu yayınladı.Ülkemizin de aralarında bulunduğu 10 ülkedeki tüketicileri kapsayan araştırma "cihaz seçim kriterleri" ve "telefonlar ne şekilde kullanılıyor" sorularına cevap veriyor.
Araştırmaya göre ülkemizdeki kullanıcılar, mobil cihaz satın alırken en çok kullanım kolaylığına odaklanıyor. Kullanım kolaylığı kriterini, yapılan masrafa değip değmediği sorusu takip ederken; onun arkasından tasarım kriteri geliyor. Araştırmadaki başlıklar arasında diğerlerine göre biraz daha teknik olan "işletim sistemi" ve "geniş uygulama ekosistemi" kriterleriyse ülkemizdeki kullanıcıların en az dikkat ettiği konular oluyor.
Seçim kriterlerinden sonra araştırmanın ikinci ayağında telefon türleri ve kullanımlarıyla ilgili alışkanlıklar incelenmiş. Buna göre araştırmaya katılan Türklerden "hangi telefonu kullanıyorsunuz ?" sorusuna %19'u akıllı telefon diyerek cevap verirken; multimedya telefonu ve özellik telefonu denilen temel işlevli telefon kullananların oranı ise sırasıyla %20 ve %61 olmuş.
Kullanım alışkanlıklarıyla ilgili çıkan sonuçlara göre ise ülkemizden araştırmaya katılan kullanıcıların %49'u telefonlarını yoğun olarak sosyal ağ erişimi için kullanırken; %32'luk kesim ise daha çok oyun oynamayı tercih etmekte. Bu iki alanın yanı sıra telefonlarını; video / Müzik dinlemek için kullananların oranı %14; haberleri takip etmek için kullananların oranı %10, navigasyon için kullananların oranı %5 iken en çok banka / finans uygulamalarını kullananların oranı ise %6 mertebelerinde.
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Gecen gün bir magazada müsteriyle saticinin konusmasina tanik oldum ,kadin kullandigi telefonun modelini bilmiyor ve satıcıya gösteriyor telefonunu ve telefonumun modeli galaxy s4 (tanitilmadi henüz) mü diye soruyor saticiya .
Bilincsiz kullanicilarimiz cok malesef ve özellikle bayanlarimiz cok geride tekniloji konusunda.
Ben gorurum sizi bu forumdan bir kisi asgari ucret icin devlete laf atarsa ....
Millette para bok oldugundan bir sorun yok.
Konuya gelirsek android islemcili telefon aliyorlar
Tüm bu hareketlerin tek bir amacı vardır: Millet benim SAMSUNG GALAXY S3ÜMVAR!!! Siz alamıyorsunuz ama ahanda ben aldım ve işte burada bakın! Hatta size gösterebilmek için işim olmamasına rağmen menülerinde geziniyorum. SİZİ FAKİRLER SİZİ!!!
Artık ego tatmin edilmiştir ama ne hikmetse bu ego belediye otobüsüyle sınırlıdır. Zira o şahsiyetin s3'ü vardır ama arabası yoktur.
iPhone'um olduğu için cevap verme gereği duydum
Telefonumu elimde taşıyorum çünkü pantolonumun cebine bozuk paradan başka bişey koymayı sevmiyorum. Cüzdanımı bile elimde taşırım. Üstümde mont filan varsa montun cebine koyarım.
Çok nadir oyun oynarım, eğer gideceğim yol uzunsa ve trafik varsa 3-5 dakika oyun oynar kapatırım.
Müzik dinlemeyi sevmiyorum, otobüste müzik dinleyenleride anlayamıyorum zaten.
Fakir olsaydım 4s almazdım. Aylık 2000 dolar gelirim var.
Kamerası kaç megapiksel, gösterişli mi, birde fiyatı ne kadar pahalı :D Bunların hepsini telefon alacak insanlardan duydum.Bunlara göre alanlar telefonu aldıktan sonra sadece arama ve mesaj için kullanması daha düşündürücü olsa gerek
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