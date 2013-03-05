Ülkemizde kullanıcılar telefon alırken nelere dikkat ediyor ?

Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Nielsen, mobil cihaz kullanıcılarının davranışlarını ortaya koyan yeni raporunu yayınladı.Ülkemizin de aralarında bulunduğu 10 ülkedeki tüketicileri kapsayan araştırma "cihaz seçim kriterleri" ve "telefonlar ne şekilde kullanılıyor" sorularına cevap veriyor.

Araştırmaya göre ülkemizdeki kullanıcılar, mobil cihaz satın alırken en çok kullanım kolaylığına odaklanıyor. Kullanım kolaylığı kriterini, yapılan masrafa değip değmediği sorusu takip ederken; onun arkasından tasarım kriteri geliyor. Araştırmadaki başlıklar arasında diğerlerine göre biraz daha teknik olan "işletim sistemi" ve "geniş uygulama ekosistemi" kriterleriyse ülkemizdeki kullanıcıların en az dikkat ettiği konular oluyor.

Seçim kriterlerinden sonra araştırmanın ikinci ayağında telefon türleri ve kullanımlarıyla ilgili alışkanlıklar incelenmiş. Buna göre araştırmaya katılan Türklerden "hangi telefonu kullanıyorsunuz ?" sorusuna %19'u akıllı telefon diyerek cevap verirken; multimedya telefonu ve özellik telefonu denilen temel işlevli telefon kullananların oranı ise sırasıyla %20 ve %61 olmuş.

Kullanım alışkanlıklarıyla ilgili çıkan sonuçlara göre ise ülkemizden araştırmaya katılan kullanıcıların %49'u telefonlarını yoğun olarak sosyal ağ erişimi için kullanırken; %32'luk kesim ise daha çok oyun oynamayı tercih etmekte. Bu iki alanın yanı sıra telefonlarını; video / Müzik dinlemek için kullananların oranı %14; haberleri takip etmek için kullananların oranı %10, navigasyon için kullananların oranı %5 iken en çok banka / finans uygulamalarını kullananların oranı ise %6 mertebelerinde.