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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava sızıntısı tespit edildi

NASA ve Roskosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda küçük bir basınç kaybı tespit etti. Hemen müdahale edilen deliğin küçük bir meteorit çarpması sonucu oluştuğu düşünülüyor.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
4,2b
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bugün tespit edilen küçük bir hava sızıntısı Amerikan ve Rus uzay ajanslarını alarm haline geçirdi. NASA ve Roskosmos tarafından ortak yapılan açıklamada, sızıntının çok küçük olduğu ve ISS sakinlerinin herhangi bir hayati tehlike altında olmadığı belirtildi.

NASA'nın ifadelerine göre sızıntı ISS'in Rusya'ya ait kısmında bugün TSİ 01.00 sularında tespit edilmiş. Houston ve Moskova'daki uzay merkezlerini hemen harekete geçiren basınç kaybının çok kısa sürdüğü ve Uzay İstasyonu'ndaki kozmonotlar tarafından hemen müdahale edildiği söyleniyor. Ayrıca sızıntının gerçekleştiği bölgenin şimdilik geçici bir şekilde kapatıldığını belirten Uzay ajansı, daha kalıcı bir çözüm üzerinde de çalıştıklarını ifade ediyor.

Sızıntının kaynağı şu an için tam olarak belli değil. Ancak NASA ve Roskosmos, küçük bir mikrometeorit veya bir uzay çöpünün ISS'e çarpmasıyla 1.5 mm çapındaki deliğin oluşmuş olabileceğini düşünüyor.

Ayrıca Bkz. "Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan inanılmaz kasırga görüntüleri (VİDEO)"
Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) yayınladığı açıklamada ise,"Basınç kaybı 'çok küçük' olduğu için herhangi bir tehlike oluşturmadı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun rezervlerinde şu anda mürettebata haftalarca yetebilecek seviyede hava bulunuyor." sözlerine yer verdi.

Ayrıca söylenenlere göre ESA astronotu Alexander Gerst, sızıntı kapatılmadan önce parmağını bir süreliğine deliğin üzerine koymuş. O sırada üzerinde herhangi bir özel kıyafeti bulunmayan Gerst'in tam anlamıyla uzaya dokunduğu belirtiliyor.

https://www.rt.com/news/437236-space-station-depressurization-repair/ Yorum Yaz
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gun 9 ay en beğenilen
Parmakla kapatma efsane olmuş.
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Mr. Jingles 9 ay
O halde adam tarihe geçti. Uzay boşluğuyla ten teması sağlayan ilk kişi.
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DH Misafiri 6 ay
oda 1.5mm :D
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Francis J. Underwood 9 ay
parmak mı
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Sanal Bellek 9 ay
ISS tam olarak uzayda sayılmaz. Dünyanın yörüngesinde epey dış bir yerde ve yeryüzüne göre çok çok az da olsa atmosfer var.
Zaten aşırı hızlı şekilde dünya çevresinde yol almasının sebebi, dünyanın yer çekimi etkisini aşmak. Yavaşlarsa düşer.
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DH Misafiri 9 ay
Size bir soru: uzayda bir silahla ates ederseniz ne olur? Cevap silahtan cikan mermi onune bir sey cikmadigi surece sonsuza kadar durmadan ilerler diyeceksiniz degil mi ama yanlis olacak cunku uzay tamamen bosluktan olusur desenizde tamamen bos degildir atomlar her yerdedir. Oyle ki mermi surekli bir atoma carpacak(bu 10mt’de 1 atom olacak kadar az) ortalama 2 ışık yili sonra atomsal surtunmeden dolayi cevresinde onu cekecek bir gok cismi yoksa uzayda duracaktir. Bu evrenin basit bir kuralidir. Yani uzay tamamen bos degildir. Saygilarla
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javaprof 9 ay
Arkadaşlar millet işlemci kötü demiş ama bu işlemci p23 mediatek in p60 tan sonra en iyi işlemcisi. Bende p10 var o bile akıyor P serisini küçümsemeyin.
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selahattın ısık 9 ay
Bence bilgilerini guncellemelisin..
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FerdosParadise 9 ay
aklıma " Geavity" filmindeki başlangıç sahnesi geldi!
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ssbrutality 9 ay
Parmağıyla delik kapatan aslan parçası Konya dan 2 ev keçiören ve sincandan da birer ev aldı. :))
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Tommy Shelby 9 ay
Uzaya dokunan adam
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Usbehci 9 ay
Parmağının kanamasını beklerdim açıkçası. Yalnız bu adamın genlerinde Lazlık var :)
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