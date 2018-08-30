Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava sızıntısı tespit edildi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bugün tespit edilen küçük bir hava sızıntısı Amerikan ve Rus uzay ajanslarını alarm haline geçirdi. NASA ve Roskosmos tarafından ortak yapılan açıklamada, sızıntının çok küçük olduğu ve ISS sakinlerinin herhangi bir hayati tehlike altında olmadığı belirtildi.

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Ayrıca söylenenlere göre ESA astronotu Alexander Gerst, sızıntı kapatılmadan önce parmağını bir süreliğine deliğin üzerine koymuş. O sırada üzerinde herhangi bir özel kıyafeti bulunmayan Gerst'in tam anlamıyla uzaya dokunduğu belirtiliyor.

https://www.rt.com/news/437236-space-station-depressurization-repair/

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NASA'nın ifadelerine göre sızıntı ISS'in Rusya'ya ait kısmında bugün TSİ 01.00 sularında tespit edilmiş. Houston ve Moskova'daki uzay merkezlerini hemen harekete geçiren basınç kaybının çok kısa sürdüğü ve Uzay İstasyonu'ndaki kozmonotlar tarafından hemen müdahale edildiği söyleniyor. Ayrıca sızıntının gerçekleştiği bölgenin şimdilik geçici bir şekilde kapatıldığını belirten Uzay ajansı, daha kalıcı bir çözüm üzerinde de çalıştıklarını ifade ediyor.Sızıntının kaynağı şu an için tam olarak belli değil. Ancak NASA ve Roskosmos, küçük bir mikrometeorit veya bir uzay çöpünün ISS'e çarpmasıylaoluşmuş olabileceğini düşünüyor.Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) yayınladığı açıklamada ise,"Basınç kaybı 'çok küçük' olduğu için herhangi bir tehlike oluşturmadı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun rezervlerinde şu anda mürettebata haftalarca yetebilecek seviyede hava bulunuyor." sözlerine yer verdi.