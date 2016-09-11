Uncharted filmi 2017'deki çıkış tarihine yetişmeyecek

Naughty Dog tarafından geliştirilen ve oyun dünyasının en başarılı serileri arasında yer alan Uncharted, beyaz perdeye uyarlanacak. Konusu itibariyle sinemaya uyarlanmaya son derece elverişli bir oyun serisi olan Uncharted'ın filmi için çalışmalar yıllar önce başlamış olsa da henüz film yapım aşamasına geçmiş değil. Durum böyle olunca filmin 2017 yılındaki çıkış tarihine yetişmesi de imkansız bir hal aldı.

Bu durumun farkında olan Sony, Uncharted filminin çıkış tarihini bir kez daha değiştirdi. Daha önce yayınlanan açıklamaya göre 30 Haziran 2017'de çıkması beklenen film, Sony'nin vizyon takviminden kaldırıldı, ancak bu Sony'nin filmden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Uncharted filmi çekme konusunda kararlı olan Sony, yeni bir vizyon tarihi belirlemek için yapım aşamasının şekillenmesi bekleyecek.

Bu arada Uncharted filminin senaryosunu kaleme alan Joe Carnahan da geçtiğimiz günlerde film ile ilgili bir açıklamada bulundu. Narc ve The Grey gibi başarılı filmler ile tanınan Carnahan, Twitter üzerinden paylaştığı mesajla Uncharted filmi için son derece heyecanlı olduğunu ifade etti ve filmin açılış sahnesinin en azından kağıt üzerinden çok çok iyi göründüğünü belirtti.

http://deadline.com/2016/09/uncharted-joe-carnahan-sony-undates-1201813736/