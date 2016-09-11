Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uncharted filmi 2017'deki çıkış tarihine yetişmeyecek

Uzun süredir hazırlık aşamasında olan Uncharted filmi, 2017 yılındaki çıkış tarihine de yetişmeyecek. Film bir kez daha ertelenmiş olsa da beyaz perde yolunda ilerlemeye devam ediyor.
2 yıl
7,6b
1
16
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Naughty Dog tarafından geliştirilen ve oyun dünyasının en başarılı serileri arasında yer alan Uncharted, beyaz perdeye uyarlanacak. Konusu itibariyle sinemaya uyarlanmaya son derece elverişli bir oyun serisi olan Uncharted'ın filmi için çalışmalar yıllar önce başlamış olsa da henüz film yapım aşamasına geçmiş değil. Durum böyle olunca filmin 2017 yılındaki çıkış tarihine yetişmesi de imkansız bir hal aldı.
 Bu durumun farkında olan Sony, Uncharted filminin çıkış tarihini bir kez daha değiştirdi. Daha önce yayınlanan açıklamaya göre 30 Haziran 2017'de çıkması beklenen film, Sony'nin vizyon takviminden kaldırıldı, ancak bu Sony'nin filmden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Uncharted filmi çekme konusunda kararlı olan Sony,  yeni bir vizyon tarihi belirlemek için yapım aşamasının şekillenmesi bekleyecek.
Bu arada Uncharted filminin senaryosunu kaleme alan Joe Carnahan da geçtiğimiz günlerde film ile ilgili bir açıklamada bulundu. Narc ve The Grey gibi başarılı filmler ile tanınan Carnahan, Twitter üzerinden paylaştığı mesajla Uncharted filmi için son derece heyecanlı olduğunu ifade etti ve filmin açılış sahnesinin en azından kağıt üzerinden çok çok iyi göründüğünü belirtti.

http://deadline.com/2016/09/uncharted-joe-carnahan-sony-undates-1201813736/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alito 2 yıl en beğenilen
Umarım film dünyasında modern bir Indiana Jones rüzgarı estirebilirler. Filmi merakla bekliyorum.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 2 yıl
filmleri sonuna kadar izleyemiyorum artık yaşlandıkmı kalitemi düştü anlamadım
3 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kasatka 2 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

filmleri sonuna kadar izleyemiyorum artık yaşlandıkmı kalitemi düştü anlamadım

Aynisi bende de var hocam. Inan bana dizi izler gibi film izliyorum bazen bi filmi aksamlari parça parça izleye izleye bi haftada anca bitirebiliyorum.
IhtiyarDelikanlifilmleri sonuna kadar izleyemiyorum artık yaşlandıkmı kalitemi düştü anlamadımAynisi bende de var hocam...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
28ky28 2 yıl
Last of us filmide çıkıyordu ama ses seda kesildi.. Kesin iptal edilmiştir :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Andy Selva 2 yıl
Oyununu arkadaslarla yurtta tvyi söküp odaya getirip sabah 6-7ye kadar az oynamadık :) Filminden beklentim cok büyük umarım kaliteli bir yapım olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hubalahubhub 2 yıl
Merakla bekliyorum. Oyunu da dehsetul vahsetti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
daedlus 2 yıl
Umarım ucuz bir aksiyon filmi olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 2 yıl
bende bekliyorum ins guzel bir action olur :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 2 yıl
filmleri sonuna kadar izleyemiyorum artık yaşlandıkmı kalitemi düştü anlamadım
3 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kasatka 2 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

filmleri sonuna kadar izleyemiyorum artık yaşlandıkmı kalitemi düştü anlamadım

Aynisi bende de var hocam. Inan bana dizi izler gibi film izliyorum bazen bi filmi aksamlari parça parça izleye izleye bi haftada anca bitirebiliyorum.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kartal Göz 2 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli
filmleri sonuna kadar izleyemiyorum artık yaşlandıkmı kalitemi düştü anlamadım

Piyasada çok fazla kötü veya vasat film var, belki de ondandır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 2 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli
filmleri sonuna kadar izleyemiyorum artık yaşlandıkmı kalitemi düştü anlamadım

İkisi de bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AYavasci 2 yıl
Rafe rolünü jake gyllenhaal a versinler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MessiTugi 2 yıl
Başrolde Chris Pratt olsa bence harika olur. Karakterin illa Nathan Drake'e bire bir benzemesi gerekmiyor. Zaten bir ara kendisinin Indiana Jones filminde oynayacağı söylentisi vardı. Role cuk oturur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 2 yıl
Downgrade yemistir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 2 yıl en beğenilen
Umarım film dünyasında modern bir Indiana Jones rüzgarı estirebilirler. Filmi merakla bekliyorum.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7608 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uncharted, oyun uyarlamaları ve
6 etiket daha oyun sinema uncharted filmi Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Xbox Scorpio, PS4 Pro’dan çok daha güçlü olacak 2 yıl iPhone kullanıcılarının sahip olmadığı teknolojiler neler? 2 yıl Mercedes-AMG GT C Roadster'ın teaser videosu yayınlandı 2 yıl MSI dünyanın en hafif VR sırt çantasını duyurdu 2 yıl İnternet dünyasını sallayan optik illüzyon: Bu 12 noktayı neden göremiyorsunuz? 2 yıl Türkiye’nin ilk Instagram dizisi yakında başlıyor 2 yıl Arçelik'in yeni televizyonları ve fazlası bu söyleşide 2 yıl 6GB RAM’li Xiaomi Mi 5s geliyor 2 yıl Sony bir numaralı rakibinin Xbox olmadığını açıkladı 2 yıl Hulu ve Amazon'dan yeni bilim kurgu dizileri 2 yıl Samsung Türkiye: Galaxy Note 7 kullanmayı durdurun ve cihazları kapatın 2 yıl Renault 2020 yılından sonra dizel satışını durdurmayı planlıyor 2 yıl Samsung kendi grafik birimini geliştirmek için arayış içerisinde 2 yıl Cortex-A73 çekirdeğini piyasaya süren ilk tasarımcı Qualcomm olabilir 2 yıl Türk geliştiriciden sonsuz şut çekme oyunu 2 yıl Karşınızda geleceğin ticari aracı: "Drone ve robot" destekli Mercedes Vision Van 2 yıl Çocuklara kodlamayı milli platform HackerCan öğretecek 2 yıl Pokemon Go iki aylık geliriyle rekor kırdı 2 yıl Apple’ın otomobil projesi hüsrana doğru gidiyor 2 yıl Microsoft Surface Phone’un çıkışı yine erteleniyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Uncharted filmi 2017'deki çıkış tarihine yetişmeyecek Sonraki Dokunmatik OLED ekranlı yeni MacBook modelleri yakında tanıtılacak 2 yıl Gelecek nesil Mazda 3'de RX-Vision konsept aracından izler bulunacak 2 yıl Huawei Honor 8 modeli 1.5 milyon adet sattı 2 yıl Güvenli Galaxy Note 7 modelleri için etiketleme dönemi başlıyor 2 yıl Sony, PlayStation 4′ün fiyatlarında indirime gitti 2 yıl Apple AirPods ve Apple Watch 2 inceleme ilk izlenim videosu 2 yıl Intel modemler artık iPhone modellerinde 2 yıl iPhone 7′yi şarj ederken kulaklıkla nasıl müzik dinleyebilirsiniz? 2 yıl Yeni Batman filminde Deathstroke'u kimin canlandıracağı belli oldu 2 yıl Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Galaxy Note 7 için uyarı yayınladı 2 yıl Yeni Porsche Panamera 4 E-Hybrid, 2016 Paris Otomobil fuarında görücüye çıkacak 2 yıl Xiaomi Mi 5 Extreme ile tanışın 2 yıl Lumia macerası sona geliyor 2 yıl Adil Kullanım Kotası'na beklenen düzenleme geldi: AKK kalkıyor mu? 2 yıl He-Man macerası mobilde devam ediyor 2 yıl 2si1 "Pro" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Alcatel’in Windows 10 mobil amiral gemisi gün sayıyor 2 yıl Raspberry Pi satışları 10 milyonu geçti 2 yıl Twitter direkt mesajlara (DM) yeni özellikler ekledi 2 yıl BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Adil Kullanım Kotası hakkında açıklamada bulundu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim