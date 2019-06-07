Uncharted filminin vizyon tarihi nihayet belli oldu

Sony Pictures, uzun yıllardır merakla beklenen Uncharted filminin vizyon tarihini nihayet açıkladı. Bugün yapılan bir resmi açıklamaya göre Uncharted uyarlama filmi,sinemaseverlerle buluşacak.Uncharted filminde Nathan Drake karakterini 23 yaşındaki ünlü aktör Tom Holland canlandıracak. Daha önce yapılan açıklamalarda Uncharted filmininifade edilmişti. Uncharted 3 ve Uncharted 4 oyunlarında bildiğiniz gibi Drake'in gençlik yıllarıyla ilgili bazı bölümler vardı.Sony'nin Uncharted uyarlaması aslına bakarsanız ilk olarakAncak geride bıraktığımız 11 yıllık süreçte projeyle ilgili epey bir problem yaşandı. Sony tam üç kez filmin yönetmenini değiştirdi ve daha önce hazırlanan birçok senaryoyu da çöpe attı. Sony'nin daha önce anlaşma sağladığı yönetmenler arasında David O. Russell, Neil Burger ve Shawn Levy gibi isimler bulunuyordu. Ayrıca Nathan Drake karakteri için de Mark Wahlberg ve Chris Pratt'ın isimleri geçmişti.2020'de vizyona girecek olan Uncharted filmi, Dan Trachtenber (10 Cloverfield Lane) tarafından yönetiliyor. Oyuncu kadrosu için Tom Holland dışında resmileşmiş bir şey bulunmuyor. Bakalım Uncharted uyarlama filmi beyaz perdede başarıya ulaşabilecek mi.