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Uncharted filminin vizyon tarihi nihayet belli oldu

Sony'nin uzun yıllardır üzerinde çalıştığı Uncharted uyarlama filmi nihayet beyaz perdeye geliyor. Sony Pictures tarafından filmin vizyon tarihi resmen açıklandı.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
2,2b
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8
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony Pictures, uzun yıllardır merakla beklenen Uncharted filminin vizyon tarihini nihayet açıkladı. Bugün yapılan bir resmi açıklamaya göre Uncharted uyarlama filmi, 18 Aralık 2020'de sinemaseverlerle buluşacak.

Uncharted filminde Nathan Drake karakterini 23 yaşındaki ünlü aktör Tom Holland canlandıracak. Daha önce yapılan açıklamalarda Uncharted filminin Nathan Drake'in gençlik yıllarını anlatacağı ifade edilmişti. Uncharted 3 ve Uncharted 4 oyunlarında bildiğiniz gibi Drake'in gençlik yıllarıyla ilgili bazı bölümler vardı.

Sony'nin Uncharted uyarlaması aslına bakarsanız ilk olarak 2008 yılında duyurulmuştu. Ancak geride bıraktığımız 11 yıllık süreçte projeyle ilgili epey bir problem yaşandı. Sony tam üç kez filmin yönetmenini değiştirdi ve daha önce hazırlanan birçok senaryoyu da çöpe attı. Sony'nin daha önce anlaşma sağladığı yönetmenler arasında David O. Russell, Neil Burger ve Shawn Levy gibi isimler bulunuyordu. Ayrıca Nathan Drake karakteri için de Mark Wahlberg ve Chris Pratt'ın isimleri geçmişti.

2020'de vizyona girecek olan Uncharted filmi, Dan Trachtenber (10 Cloverfield Lane) tarafından yönetiliyor. Oyuncu kadrosu için Tom Holland dışında resmileşmiş bir şey bulunmuyor. Bakalım Uncharted uyarlama filmi beyaz perdede başarıya ulaşabilecek mi. 

https://www.cinemablend.com/news/2474541/tom-hollands-uncharted-movie-finally-has-a-release-date Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
oly1786 1 gün en beğenilen
Tadı damağımda kaldı bu oyunun. Uncharted 4 ve 4.5 görsel ve kurgu olarak başyapıt.
Hala PS4 olup oynamayan varsa, kınıyorum.
Filmi de hakkını verir inşallah.
Tadı damağımda kaldı bu oyunun. Uncharted 4 ve 4.5 görsel ve kurgu olarak başyapıt.Hala PS4 olup oynamayan varsa, kınıyorum.Filmi de hakkını verir in...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Giresunlufuk 1 gün
Oyunlar efsane de Tom Holland Spider Man'in içine ettiği gibi bunun içinden geçer artık. Başka adam mı bulamadınız harbiden ya.
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Dodge 27 dk.
Oyunu serisini oynarken tam filmi yapılacak oyun diye sürekli aklımdan geçiyordu. Uncharted serisinin bendeki yeri farklıdır. Tom Holland,Drake karakteri için çok doğru bir tercih olmuş diye düşünüyorum.
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Askaparta 1 gün
Örümcek kafalı paracı agalar.
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Mert GFL 1 gün
Oyun grafikleriyle sinematiği yeterdi filmi para kazanmak için çekilir sanki!?
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esmerbuyucu 1 gün
Oyunu film gibi, filmi de oyun gibi mi olacak acaba 😂
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Rodin 1 gün
Bu oyunu film yapmanın mantığı ne acaba? Oyunun olayı zaten film gibi olması, hikayesi falan değil.
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Giresunlufuk 1 gün
Oyunlar efsane de Tom Holland Spider Man'in içine ettiği gibi bunun içinden geçer artık. Başka adam mı bulamadınız harbiden ya.
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oly1786 1 gün en beğenilen
Tadı damağımda kaldı bu oyunun. Uncharted 4 ve 4.5 görsel ve kurgu olarak başyapıt.
Hala PS4 olup oynamayan varsa, kınıyorum.
Filmi de hakkını verir inşallah.
1 Yanıt Yanıtla +8
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serafon 1 gün oly1786
Bana da o kadar sıkıcı geldi ki. Grafikler güzel, film tadında filan ama oyun adına çok zayıf bence. Film izlemek değil oyun oynamak için alıyoruz. Hep aynı şeyleri yapıyorsun, çok yapmacık, karakter gelişimi yok, sahneler çok yapay, zorlana zorlana bitirmeye çalışıyorum. Eski oyunlardan eser kalmıyor gitgide. Yakında tek tuş çıkaracaklar. Basa basa ilerleyeceksin neredeyse!!!!
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