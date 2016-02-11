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Unity oyun motoruna SteamVR desteği geldi

Bağımsız geliştiricilerin favori oyun motorlarından biri olan Unity için SteamVR desteği geldi. Artık geliştiriciler oyunlarını rahatlıkla sanal gerçekliğe göre hazırlayabilecekler.
3 yıl
1,8b
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4
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Unity oyun motoruna SteamVR desteği geldi

Günümüzdeki çoğu oyun motoru artık sanal gerçeklik cihazlarını destekliyor. Bağımsız geliştiricilerin favorisi olan Unity Engine ise bugüne kadar Oculus Rift'i destekliyordu. Şimdi Valve de Unity Engine'e SteamVR desteğini getirdiğini açıkladı. Artık geliştiriciler HTV Vive için oyun geliştirirken daha rahat çalışacaklar. Valve'ın kurucularından Gabe Newell da bu konuda şu açıklamayı yaptı.
"Vive demolarımızın bir çoğunu Unity kullanaraj hazırladık ve bugün de sanal gerçeklik geliştirmelerinde kullanıyoruz. Bu süreçte sanal gerçeklik geliştiricileri ile çalışıp Unity'i daha sağlam ve güçlü hale getirmek için bazı fırsatlar yakaladık ve gerçekten kazanımlarımızı sanal gerçeklik içerik yaratıcılarıyla paylaşmak istiyoruz."
Unity Technologies patronu olan John Riccitello ise Valve ile yapılan anlaşmadan son derece memnun olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Valve ve Unity en iyi sanal gerçeklik deneyini mümkün kılmak için kendini bu işe adadı. Bunun anlamı geliştiricilere başarılı olmaları için mümkün olan her şansı sunuyoruz; zaten Valve ile işbirliğimiz bu temeller üzerine kuruldu"
Valve bu işbirliğini kutlamak için duyurunun yapıldığı VISION etkinliğine gelen bütün geliştiricilere de cihazın erken sürümü olan "HTV Valve Pre" armağan etmiş.

http://blogs.unity3d.com/2016/02/10/valve-brings-steamvr-to-the-unity-technologies-platform/ Yorum Yaz
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dobrasam 3 yıl
ülkemize gelirse bu cihazlarla şahin k. izlerler :)
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Umutcan 3 yıl dobrasam
dobrasam

ülkemize gelirse bu cihazlarla şahin k. izlerler :)

Nokia 6600 olmadıktan sonra anlamı yok o videoların.
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kraix 3 yıl
HTC büyük ihtimalle valve nin de katkılarıyla bu VR ile düzlüğe çıkacak gibi hissediyorum
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