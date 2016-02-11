Unity oyun motoruna SteamVR desteği geldi

Günümüzdeki çoğu oyun motoru artık sanal gerçeklik cihazlarını destekliyor. Bağımsız geliştiricilerin favorisi olan Unity Engine ise bugüne kadar Oculus Rift'i destekliyordu. Şimdi Valve de Unity Engine'e SteamVR desteğini getirdiğini açıkladı. Artık geliştiriciler HTV Vive için oyun geliştirirken daha rahat çalışacaklar. Valve'ın kurucularından Gabe Newell da bu konuda şu açıklamayı yaptı.



"Vive demolarımızın bir çoğunu Unity kullanaraj hazırladık ve bugün de sanal gerçeklik geliştirmelerinde kullanıyoruz. Bu süreçte sanal gerçeklik geliştiricileri ile çalışıp Unity'i daha sağlam ve güçlü hale getirmek için bazı fırsatlar yakaladık ve gerçekten kazanımlarımızı sanal gerçeklik içerik yaratıcılarıyla paylaşmak istiyoruz."



Unity Technologies patronu olan John Riccitello ise Valve ile yapılan anlaşmadan son derece memnun olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Valve ve Unity en iyi sanal gerçeklik deneyini mümkün kılmak için kendini bu işe adadı. Bunun anlamı geliştiricilere başarılı olmaları için mümkün olan her şansı sunuyoruz; zaten Valve ile işbirliğimiz bu temeller üzerine kuruldu"



Valve bu işbirliğini kutlamak için duyurunun yapıldığı VISION etkinliğine gelen bütün geliştiricilere de cihazın erken sürümü olan "HTV Valve Pre" armağan etmiş.



http://blogs.unity3d.com/2016/02/10/valve-brings-steamvr-to-the-unity-technologies-platform/