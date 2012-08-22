Unity3D grafik motoru Windows 8 ve Windows Phone 8'e geliyor

Oyun geliştiricisi firmaların mobil platformlara yaptıkları yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Amsterdam'da devam eden Unite konferansında Unity3D grafik motorunun Windows 8 ve Windows Phone 8'e destek vereceği açıklandı.





Haberi Krashlander geliştiricisi Jeff Weber Twitter hesabından haberi verirken, Unity Technologies patronu David Helgason da konferansta, oyun geliştiricilerinin yüzde 53'ünün desteklediği oyun motorunu Windows 8 ve Windows Phone 8 için sunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.





Windows uygulama pazarlama direktörü John Richards ise Unity grubunun üst seviye yapımları Windows 8 ve Windows Phone 8 için geliştirme çabalarından memnuniyet duyduklarını vurguladı.





Unity3D, PC, Xbox ve mobil cihazlar için geliştirilen yüksek görüntü ve grafik kalitesine sahip oyunların Windows Phone 8 platformuna çok kolay bir biçimde port edilebilmesini sağlarken, geliştiricilere de önemli avantajlar sunuyor.





Microsoft ve Unity, Windows 8 ve Windows Phone 8 için uygulama seçeneklerini en kısa sürede geliştiricilere sunabilmek için birlikte sıkı bir çalışma sürecine girdiler. Bu sayede kısa süre içerisinde Windows 8 ve Windows Phone 8 kullanıcıları, popüler Unity yapımlarını tecrübe etmeye imkan bulabilecek.