Unity3D grafik motoru Windows 8 ve Windows Phone 8'e geliyor

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Oyun geliştiricisi firmaların mobil platformlara yaptıkları yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Amsterdam'da devam eden Unite konferansında Unity3D grafik motorunun Windows 8 ve Windows Phone 8'e destek vereceği açıklandı.
Haberi Krashlander geliştiricisi Jeff Weber Twitter hesabından haberi verirken, Unity Technologies patronu David Helgason da konferansta, oyun geliştiricilerinin yüzde 53'ünün desteklediği oyun motorunu Windows 8 ve Windows Phone 8 için sunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.
Windows uygulama pazarlama direktörü John Richards ise Unity grubunun üst seviye yapımları Windows 8 ve Windows Phone 8 için geliştirme çabalarından memnuniyet duyduklarını vurguladı.
Unity3D, PC, Xbox ve mobil cihazlar için geliştirilen yüksek görüntü ve grafik kalitesine sahip oyunların Windows Phone 8 platformuna çok kolay bir biçimde port edilebilmesini sağlarken, geliştiricilere de önemli avantajlar sunuyor.
Microsoft ve Unity, Windows 8 ve Windows Phone 8 için uygulama seçeneklerini en kısa sürede geliştiricilere sunabilmek için birlikte sıkı bir çalışma sürecine girdiler. Bu sayede kısa süre içerisinde Windows 8 ve Windows Phone 8 kullanıcıları, popüler Unity yapımlarını tecrübe etmeye imkan bulabilecek.
http://wmpoweruser.com/unity3d-graphics-engine-coming-to-windows-phone-8-and-windows-8/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
wpnin alt yapsı çok sağlam.Geniş bir yelpazesi aynı zamanda kolaylığı var.Şayet bir aksilik olmazsa bir sonraki telefonun wp olacak.Ha unutmadan
Nokia iyiki Mikrosoftla Anlaşdı.En azından kaliteli wp cihazlar çıkacak.Üstüne nokia teknolojileri oh mis :)