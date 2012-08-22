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Unity3D grafik motoru Windows 8 ve Windows Phone 8'e geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun geliştiricisi firmaların mobil platformlara yaptıkları yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Amsterdam'da devam eden Unite konferansında Unity3D grafik motorunun Windows 8 ve Windows Phone 8'e destek vereceği açıklandı.

Haberi Krashlander geliştiricisi Jeff Weber Twitter hesabından haberi verirken, Unity Technologies patronu David Helgason da konferansta, oyun geliştiricilerinin yüzde 53'ünün desteklediği oyun motorunu Windows 8 ve Windows Phone 8 için sunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Windows uygulama pazarlama direktörü John Richards ise Unity grubunun üst seviye yapımları Windows 8 ve Windows Phone 8 için geliştirme çabalarından memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Unity3D, PC, Xbox ve mobil cihazlar için geliştirilen yüksek görüntü ve grafik kalitesine sahip oyunların Windows Phone 8 platformuna çok kolay bir biçimde port edilebilmesini sağlarken, geliştiricilere de önemli avantajlar sunuyor. 

Microsoft ve Unity, Windows 8 ve Windows Phone 8 için uygulama seçeneklerini en kısa sürede geliştiricilere sunabilmek için birlikte sıkı bir çalışma sürecine girdiler. Bu sayede kısa süre içerisinde Windows 8 ve Windows Phone 8 kullanıcıları, popüler Unity yapımlarını tecrübe etmeye imkan bulabilecek.

http://wmpoweruser.com/unity3d-graphics-engine-coming-to-windows-phone-8-and-windows-8/ Yorum Yaz
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SystemApps 7 yıl en beğenilen
Hayret nokia batacak batıyor diyen olmamış.Ya da nie androide geçmiyor diyende yok.Bari çıkana kadar devam etseydiniz bea :D Yorumlar komik oluyodu en azından :D
wpnin alt yapsı çok sağlam.Geniş bir yelpazesi aynı zamanda kolaylığı var.Şayet bir aksilik olmazsa bir sonraki telefonun wp olacak.Ha unutmadan
Nokia iyiki Mikrosoftla Anlaşdı.En azından kaliteli wp cihazlar çıkacak.Üstüne nokia teknolojileri oh mis :)
Hayret nokia batacak batıyor diyen olmamış.Ya da nie androide geçmiyor diyende yok.Bari çıkana kadar devam etseydiniz bea :D Yorumlar komik oluyodu en azından :...
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DH Misafiri 7 yıl
SystemApps
Hayret nokia batacak batıyor diyen olmamış.Ya da nie androide geçmiyor diyende yok.Bari çıkana kadar devam etseydiniz bea :D Yorumlar komik oluyodu en azından :Dwpnin alt yapsı çok sağlam.Geniş bir yelpazesi aynı zamanda kolaylığı var.Şayet bir aksilik olmazsa bir sonraki telefonun wp olacak.Ha unutmadanNokia iyiki Mikrosoftla Anlaşdı.En azından kaliteli wp cihazlar çıkacak.Üstüne nokia teknolojileri oh mis :)

Microsoft fanı arkadaşlar. kendisi microsoft Türkiyede çalışıyor.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
wustti
nokia yı bilmem winphone8 en iyisi ama nokia ne politika izler ne fiyata satar o yüzden şimdiden fikir sahibi olmak zor. ama şurası kesin en iyisi winphone8 şimdi millet cep telefonunda limbo, trine gibi oyunları oynamaya başlasın görün o zaman oyun alanında winphone8 i. Her alanda şu anda winphone önde zaten. androidle kıyaslayanlar ise hepten komik duruma düşüyor. Geçen hangi konuydu bırakın winphon u adamlar win8 ile kıyaslamış androidi pc başında sandalyeden düştüm o derece :)

Sende Android'i tetris zannediyorsun ya, millet yorulmamak için sana cevap yazmıyor.
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JoeyBane 7 yıl
Windows 8 sağlam ilerliyor..
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garui 7 yıl
İlerlediği açık ama önemli olan hangi yolda ilerledikleri.
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wustti 7 yıl
nokia yı bilmem winphone8 en iyisi ama nokia ne politika izler ne fiyata satar o yüzden şimdiden fikir sahibi olmak zor. ama şurası kesin en iyisi winphone8 şimdi millet cep telefonunda limbo, trine gibi oyunları oynamaya başlasın görün o zaman oyun alanında winphone8 i. Her alanda şu anda winphone önde zaten. androidle kıyaslayanlar ise hepten komik duruma düşüyor. Geçen hangi konuydu bırakın winphon u adamlar win8 ile kıyaslamış androidi pc başında sandalyeden düştüm o derece :)
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SystemApps 7 yıl en beğenilen
Hayret nokia batacak batıyor diyen olmamış.Ya da nie androide geçmiyor diyende yok.Bari çıkana kadar devam etseydiniz bea :D Yorumlar komik oluyodu en azından :D
wpnin alt yapsı çok sağlam.Geniş bir yelpazesi aynı zamanda kolaylığı var.Şayet bir aksilik olmazsa bir sonraki telefonun wp olacak.Ha unutmadan
Nokia iyiki Mikrosoftla Anlaşdı.En azından kaliteli wp cihazlar çıkacak.Üstüne nokia teknolojileri oh mis :)
Yanıtla +8
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trsinapsis 7 yıl
teramit
ios karşısında android developerlar için hiç cazip değil, yıllardır zaten cazip olmayan windows platfomunun win 8 ile ne kadar cazip olacağıda meçhul.Platformların developer sever yapıda planlanması lazım ki 3 .parti yazılım yatırımlarının bir sonucu olsun.

Yıllardır Windows platformu cazip değil de neden milyonlarca yazılım Windows destekli?
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chuchengchunk 7 yıl
unity geleceğe yatırım yaparken crytek ne gibi atılım yapıcak merak ediyorum doğrusu
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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afavar 7 yıl
kımyasal
güzel bir atılım yalnız diğer yandan crytek e baktığımızda Mobile sektör için pek bir şey yapmadığını görüyoruz.rakipleri unreal engine ve unity geleceğe yatırım yaparken crytek ne gibi atılım yapıcak merak ediyorum doğrusu

Crytek te ilgileniyor. Fable adında casual bir oyun çıkarmışlardı, grafikler iyidi baya.Cryengine mobile kullanıyor.Fakat reklamını yapamadılar ve tutmadı.bunu kendisi bir röpörtajda söyledi.Bu senenin sonuna doğru 1 hardcore ve 2 casual oyun çıkartacaklarını söyledi.Cryengine mobile'ı yayınlayacaklar büyük olasılıkla sene sonuna doğru.
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teramit 7 yıl
ios karşısında android developerlar için hiç cazip değil, yıllardır zaten cazip olmayan windows platfomunun win 8 ile ne kadar cazip olacağıda meçhul.Platformların developer sever yapıda planlanması lazım ki 3 .parti yazılım yatırımlarının bir sonucu olsun.
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kımyasal 7 yıl
güzel bir atılım yalnız diğer yandan crytek e baktığımızda Mobile sektör için pek bir şey yapmadığını görüyoruz.rakipleri unreal engine ve unity geleceğe yatırım yaparken crytek ne gibi atılım yapıcak merak ediyorum doğrusu
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