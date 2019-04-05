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Universal Pictures’tan Samsung için HDR10+ içerikler geliyor

Samsung öncülüğünde geliştirilen HDR10+ görüntü kalitesi standardı güçlenmeye devam ediyor. Fox ve Warner Bros. firmalarından sonra Universal Pictures da içerik desteği sağlayacak.
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüz televizyonlarında dinamik meta verileri kullanarak sahneye göre görüntüleri iyileştirme teknolojisi önemli bir hale gelmiş durumda. Dolby Vision ve HDR10+ standartları bu konuda sıkı bir rekabet içerisinde ancak HDR10+ bir adım daha önde gibi duruyor.

Destek büyüyor

Dolby Vision standardı 12-bit renk desteği, daha geniş renk gamı ve daha yüksek parlaklık ile aslında daha önce ancak lisans ücreti istiyor. Samsung, Amazon ve Panasonic tarafından geliştirilen HDR10+ ise açık kaynak ve bu nedenle daha yaygın olarak kullanılıyor.

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Samsung standardı geri planda bırakmamak adına yapımcı şirketlerle görüşmeler yapıyor. Hali hazırda Amazon Prime içerikleri HDR10+ için optimize edilmiş durumda. Warner Bros. ve Fox Entertainment da yakın dönemde ilk uyumlu içerikleri hazırlayacakları sözünü verdi.

Bu listeye şimdi Universal Pictures Home Entertainment (UPHE) da ekleniyor. Yine tarihi belli olmamakla birlikte UPHE de bazı içeriklerini HDR10+ uyumlu olarak hazırlayacak. Böylece yakın bir zamanda iyi sayılabilecek bir içerik kataloğu oluşacak. Hali hazırda 2018 ve sonrası Samsung UHD ile QLED televizyonları HDR10+ desteği sunuyor.

 

https://www.engadget.com/2019/04/04/samsung-universal-pictures-home-entertainment-hdr10+/ Yorum Yaz
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The.Mafia 1 ay
Millet hdr zor geçti HDR10+ daha çok var
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tahir40 1 ay
HDR10+ olunca ne oluyor, HDR10 televizyonu camdan atalım mı?
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SEO-Uzmanı 1 ay
HDR+10 = irfanview (shift+U) x10 kere tekrar et usta :)
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